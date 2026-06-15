От ЦБ не ждут ничего нового: вкладчики будут терять, кредиты останутся дорогими

В июне 2025 года Банк России начал цикл снижения ключевой ставки: менее чем за год она снизилась с 21 до 14,5% годовых. Большинство опрошенных «Рамблером» экспертов сходятся во мнении, что тенденция сохранится и на предстоящем заседании 19 июня. Они ожидают новое снижение «ключа» с шагом 50 базисных пунктов (б. п.). Рассказываем, какие факторы будут определять решение регулятора и как оно может повлиять на россиян.

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Что прогнозируют эксперты

Подавляющее большинство опрошенных «Рамблером» экспертов считают, что 19 июня ключевую ставку снизят на 50 б. п., до 14%.

Такой прогноз дали:

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global;

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка;

Родион Латыпов, главный экономист группы ВТБ;

Илья Фёдоров, главный экономист БКС Мир инвестиций;

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Однако Ольга Беленькая и Михаил Васильев не исключают, что регулятор ограничится 25 б. п. или вовсе возьмёт паузу.

Что говорит в пользу снижения

Замедление экономики . Индексы деловой активности PMI в промышленности (48,8 пункта в мае) и секторе услуг (48,7 пункта) несколько месяцев подряд указывают на спад, отметил Владимир Чернов. А Ольга Беленькая обратила внимание на то, что в I квартале 2026 года зафиксировано неожиданно резкое сокращение инвестиций в основной капитал — на 14,3% год к году.

. Индексы деловой активности PMI в промышленности (48,8 пункта в мае) и секторе услуг (48,7 пункта) несколько месяцев подряд указывают на спад, отметил Владимир Чернов. А Ольга Беленькая обратила внимание на то, что в I квартале 2026 года зафиксировано неожиданно резкое сокращение инвестиций в основной капитал — на 14,3% год к году. Инфляция — ниже прогноза ЦБ. По данным на 8 июня, годовая инфляция составила 5,5%. То есть её траектория идёт даже ниже прогноза Банка России на II квартал 2026 года (5,9%), отмечает Ольга Беленькая.

По данным на 8 июня, годовая инфляция составила 5,5%. То есть её траектория идёт даже ниже прогноза Банка России на II квартал 2026 года (5,9%), отмечает Ольга Беленькая. Крепкий рубль. Курс доллара продолжительное время держится в диапазоне 70–76 рублей, что напрямую ограничивает рост импортных цен, указал Владимир Чернов.

Что говорит в пользу осторожности

Инфляционные ожидания остаются высокими . По данным майского опроса, ожидаемая населением инфляция на год вперёд составила около 13%. Пока люди ждут роста цен, они продолжают активно тратить, что само по себе подогревает инфляцию и ограничивает возможности ЦБ по смягчению политики.

. По данным майского опроса, ожидаемая населением инфляция на год вперёд составила около 13%. Пока люди ждут роста цен, они продолжают активно тратить, что само по себе подогревает инфляцию и ограничивает возможности ЦБ по смягчению политики. Дефицит бюджета . По итогам мая дефицит бюджета достиг 6,01 триллиона рублей (2,6% ВВП). За аналогичный период 2025 года этот показатель был вдвое ниже — 3 триллиона рублей. При этом текущий дефицит уже в 1,5 раза превышает утверждённый на весь 2026 год плановый уровень в 3,8 триллиона рублей.

. По итогам мая дефицит бюджета достиг 6,01 триллиона рублей (2,6% ВВП). За аналогичный период 2025 года этот показатель был вдвое ниже — 3 триллиона рублей. При этом текущий дефицит уже в 1,5 раза превышает утверждённый на весь 2026 год плановый уровень в 3,8 триллиона рублей. Рост денежной массы . Темпы роста денежной массы в этом году идут ближе к верхней границе прогноза регулятора (он составляет 5–10%), в том числе из-за повышенных госрасходов и оживления корпоративного кредитования в апреле и мае, отметил Васильев. Перегрев денежного предложения — прямой проинфляционный риск.

. Темпы роста денежной массы в этом году идут ближе к верхней границе прогноза регулятора (он составляет 5–10%), в том числе из-за повышенных госрасходов и оживления корпоративного кредитования в апреле и мае, отметил Васильев. Перегрев денежного предложения — прямой проинфляционный риск. Внешние риски. Конфликт на Ближнем Востоке может стать причиной разгона инфляции, предупреждает Беленькая.

Как решение ЦБ о снижении ставки повлияет на экономику

Несмотря на то что рынок ждёт очередного снижения ключевой ставки, её уровень, скорее всего, продолжит сдерживать экономическую активность, считает большинство экспертов.

Для экономики решение будет умеренно позитивным. Но быстрого разворота тренда на её рост всё равно пока не даст. Так как даже 14% годовых всё ещё слишком высокая ставка для кредитования бизнеса. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

В целом монетарная политика останется жёсткой, то есть продолжит охлаждать потребительский и инвестиционный спрос, добавляет Васильев. А также стимулировать склонность граждан и бизнеса к сбережениям, а не тратам.

Что будет со ставками по вкладам и кредитам

Эксперты прогнозируют снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за решением Центробанка по ключевой ставке.

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, если ЦБ снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.), банки отреагируют аналогичным снижением депозитных ставок в течение нескольких недель. При этом более существенная реакция, по его мнению, будет наблюдаться по краткосрочным вкладам.

Постепенное удешевление депозитов прогнозирует и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он советует вкладчикам:

Вкладчикам стоит придерживаться стратегии фиксации текущих высоких ставок на длительный срок, так как цикл снижения ключевой ставки продолжается. Мы ожидаем, что ставки по депозитам будут постепенно снижаться вслед за ключевой ставкой и к концу года могут опуститься до 11–12%. Михаил Васильев Главный аналитик Совкомбанка

В сфере кредитования ситуация схожая: эксперты также ожидают снижения ставок, но предупреждают, что оно будет медленным и неравномерным. По словам Васильева, ставки могут корректироваться медленнее, чем доходность по вкладам.

Игорь Додонов считает, что ставки по рыночной ипотеке могут отреагировать быстрее всего и опуститься на 0,5–1 п. п. в течение нескольких недель после решения ЦБ. Это поддержит выдачу кредитов по рыночным программам.

А вот с необеспеченными потребительскими кредитами всё сложнее.

Ставки по необеспеченным потребительским кредитам в этом году снижаются крайне неохотно, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики в стране. Это обусловлено высокой закредитованностью граждан, сохраняющимися повышенными экономическими, геополитическими и другими рисками, которые банки закладывают в стоимость таких кредитов. Игорь Додонов аналитик ФГ «Финам»

Поэтому, даже при снижении ключевой ставки, ситуация в этом сегменте кардинально не изменится.

Самый вероятный сценарий 19 июня

Базовый сценарий большинства опрошенных аналитиков предполагает, что 19 июня Банк России снизит ключевую ставку на 50 б. п., до 14%.

Альтернативные сценарии включают сохранение ставки на уровне 14,5% или её снижение до 14,25%. Это возможно, если регулятор сочтёт бюджетные риски и общую экономическую неопределённость слишком высокими, особенно на фоне заявлений Минфина о растущем дефиците бюджета.

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