Россиянам рассказали, как оспорить пени по долгам

Кредиторы больше не смогут использовать затяжные судебные процедуры для искусственного «раздувания» долга заёмщика. Суд начнёт сопоставлять сумму накопившихся штрафов с размером самого кредита и общим периодом просрочки. Адвокат Шон Бетрозов в беседе с «Рамблером» пояснил, какие изменения вводит новое постановление Верховного суда РФ, разрешающее снижать неустойку по договору займа за период от решения суда о взыскании долга до его фактического погашения.

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Что изменится в делах о взыскании долга

Арбитражные суды получили право пересматривать пени, начисляемые «на будущее время», пояснил адвокат. Ранее кредиторы могли зафиксировать в суде общие условия штрафа вплоть до полной выплаты. В процессе банкротства или долгих разбирательств итоговая сумма штрафов могла превысить первоначальный заём в десятки раз.

Решения судов общей юрисдикции, которые изначально утвердили завышенные проценты, перестают быть для арбитража непререкаемой истиной. Судьи в процедурах банкротства получили возможность остановить практику, если итоговая сумма штрафов потеряла связь со здравым смыслом. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Право снижать неустойку у судов существовало и раньше, оно закреплено в статье 333 Гражданского кодекса, подчеркнул адвокат. Однако нижестоящие арбитражные суды отказывались снижать пени, ссылаясь на обязательность решения суда общей юрисдикции и длительность просрочки￼, то есть считали себя связанными с решением.

Основанием для пересмотра практики Верховным судом стала история заёмщицы, чей изначальный долг в 300 тысяч рублей из-за пени в 1% за каждый день просрочки вырос до 4,7 миллиона рублей. Экономическая коллегия Верховного суда при рассмотрении этого дела своим решением подтвердила, что арбитражный суд в банкротстве вправе пересмотреть неустойку, начисляемую на будущее, даже если её размер ранее закрепил суд общей юрисдикции.

Как будут оценивать соразмерность неустойки

При рассмотрении споров суды будут сопоставлять договорную ставку с рыночными показателями, ключевой ставкой ЦБ и уровнем инфляции за соответствующий период, сказал Бетрозов. Таким образом, оценка соразмерности станет более гибкой и индивидуальной. Бремя доказывания изменится, подчеркнул адвокат.

Кредитору придётся не только заявить свои требования, но и принести в суд расчёты и обосновать, почему столь высокий процент справедлив. Ему нужно будет доказать, что он действительно понёс огромные убытки из-за невозврата денег, а не пытается заработать на чужой несостоятельности. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Можно ли снизить пени по микрозаймам и кредитам без прохождения банкротства

Решение вынесено в рамках дела о банкротстве, где действуют особые правила арбитражного процесса, отметил Бетрозов. По его словам, в стандартных спорах, рассматриваемых обычными районными или мировыми судами, судьи крайне неохотно снижают штрафы, начисленные на будущее время.

Тем не менее заёмщики теперь могут и должны ссылаться на этот прецедент в гражданских спорах. Главное преимущество заключается в том, что Верховный суд признал саму логику бесконечного роста процентов незаконной. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Если банк или МФО намеренно затягивают дело, чтобы начислить больше пеней, заёмщик может потребовать их снижения через суд, отметил адвокат Бетрозов. По его словам, теперь суды общей юрисдикции обязаны учитывать эту позицию высшей инстанции. Однако для успеха гражданину придётся проявить максимальную активность в процессе.

Приведут ли эти изменения к ужесточению условий кредитов

Адвокат Бетрозов полагает, что из-за ограничения штрафов кредиторы переложат свои риски на заёмщиков, повысив стоимость займов. В первую очередь банки компенсируют потери за счёт повышения стандартных процентных ставок по кредитам, предполагает эксперт.

Банки и заимодавцы также могут начать строже оценивать надёжность потенциальных клиентов на этапе одобрения заявки. Проверки платёжеспособности станут более детальными, требования к залогам и поручителям ужесточатся, а гражданам с плохой кредитной историей станет намного труднее получить одобрение.

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