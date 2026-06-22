11 микрозаймов — не приговор: история победы над МФО без банкротства

Иногда бывает так: достойная зарплата, благополучная семья и никаких вредных привычек, но человек попадает в кредитную яму. Именно такой историей с «Рамблером» поделилась наша сотрудница Ксения Темникова. Она рассказала, как ей удалось закрыть 11 микрозаймов без юристов и банкротства. Мы публикуем её историю от первого лица и попросили экспертов оценить не только финансовую, но и психологическую составляющую.

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Как я загнала себя на финансовое дно

История героини

Парадоксально, но мой финансовый кризис начался с повышения на работе. Я переезжала в другой город и выходила на более высокую должность. Тогда мне казалось, что я справлюсь с чем угодно: сил было много, а любые трудности выглядели временными.

Во время переезда я неверно оценила расходы: мы с супругом въехали в новую квартиру без базовых хозяйственных принадлежностей. К тому моменту у меня уже были две кредитные карты, и чтобы оформить новую, нужно было идти в отделение банка и подавать документы. Тогда-то микрозаймы «до зарплаты», которые можно оформить онлайн за несколько минут, и показались мне удобным решением.

Оформление действительно оказалось простым, интерфейс интуитивно понятным, а сумма не была настолько большой, чтобы я волновалась о том, смогу ли вернуть деньги. Но когда подошёл день зарплаты, многие траты снова показались необходимыми. И вместо «погасить заём» я выбрала кнопку «продлить».

Планы закрыть долг со следующей зарплаты сбила первая же поломка бытовой техники в доме. Более того, средств на жизнь снова не хватало до заветной даты — и рука вновь потянулась к микрозаймам.

Я и сама не заметила, как обращение в МФО стало чем-то привычным и перестало восприниматься как крайний выход. Просрочек я не допускала — продлевала, гасила один займ другим, какое-то время мне даже казалось, что я умело лавирую между ними.

Самое страшное в микрозаймах — огромные проценты. Когда их было несколько, зарплаты хватало только на погашение одного-двух займов. Но по другим было страшно выйти в просрочку, и приходилось ограничиваться продлениями. Так и копился долг. В результате я дошла до точки, в которой у меня было 11 микрозаймов в разных МФО и ещё несколько кредитов.

Кроме того, из-за долгов мне не хватало денег на обычные покупки — и я постоянно брала рассрочки на товары, которые мелкими платежами «съедали» семейный бюджет.

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Оценка психолога

Микрофинансовые организации используют теорию когнитивных искажений, умело расставляя психологические ловушки, пояснила Рамблеру клинический психолог Екатерина Какаева. Эксперт отмечает, что когнитивное искажение — это ошибка мышления или устоявшийся шаблон восприятия действительности.

В истории автора психолог выделила следующие аспекты:

Сверхоптимизм: склонность переоценивать вероятность позитивного исхода и не замечать рисков. В отличие от катастрофизации, здесь человек видит всё в радужном свете.

склонность переоценивать вероятность позитивного исхода и не замечать рисков. В отличие от катастрофизации, здесь человек видит всё в радужном свете. Следование привычкам: наличие двух кредитных карт сделало использование заёмных средств привычным способом решения проблем. Человек не анализирует новые условия микрозайма, действуя по знакомому шаблону («кредит в один клик»).

наличие двух кредитных карт сделало использование заёмных средств привычным способом решения проблем. Человек не анализирует новые условия микрозайма, действуя по знакомому шаблону («кредит в один клик»). Стыд и страх осуждения: неспособность погасить долг вызывает стыд и агрессию к себе, снижая самооценку. Страх быть отвергнутым близкими заставляет снова обращаться к кредитам, чтобы скрыть проблему.

неспособность погасить долг вызывает стыд и агрессию к себе, снижая самооценку. Страх быть отвергнутым близкими заставляет снова обращаться к кредитам, чтобы скрыть проблему. Поколенческая ценность «живи прямо сейчас»: для миллениалов финансы часто являются лишь инструментом для немедленного получения удовольствия, а не долгосрочным ресурсом.

Такая ценность характерна для поколения людей, рожденных в период 1984-2003 года. Эта установка связана с бурными изменениями в обществе, с разрушением чего-то постоянного и устойчивого, стабильного. Завтра может не наступить, поэтому жить и получать удовольствие необходимо сегодня. Екатерина Какаева клинический психолог и бизнес-тренер

Что я предпринимала

Рассказ героини

Я перебирала разные варианты, как закрыть обязательства. Сначала думала найти вторую работу или подработку и за счёт дополнительного дохода выбраться из долгов. Но довольно быстро стало ясно: подработки забирают время, а проблему не решают. Деньги по-прежнему уходили на продления и перекладывались между МФО, не приближая меня к полному погашению.

Позже я поняла: менять нужно было не только уровень дохода, а само финансовое поведение. Но к этому выводу мне ещё предстояло прийти.

Я стала искать способы рефинансировать задолженность под более низкий процент. Первоначально обратилась в зарплатный банк, но получила отказ. Я не теряла надежду, ходила от офиса к офису и оставляла заявки на сайтах-агрегаторах. Пока не убедилась окончательно: с открытыми микрозаймами банки дают кредиты только под залог имущества, которого у меня не было.

Я обращалась и к кредитным брокерам. Сейчас понимаю, что мне повезло: первый специалист, которому я написала, прямо сказал, что добросовестные брокеры не берутся за рефинансирование займов в МФО, ведь сам факт обращения в такие организации уже ухудшает кредитную историю. После этого, когда мне обещали «своего человека в банке» и почти гарантированное одобрение, я держалась настороже и не отдала деньги мошенникам.

Больше всего меня поразило, сколько мошеннических схем крутится вокруг долгов и попыток их рефинансировать. Одни псевдоброкеры предлагали мне оформить оформить статус индивидуального предпринимателя (ИП) и взять от имени юридического лица кредит на закрытие микрозаймов. Другие уговаривали подделать справку о доходах. Третьи требовали внести плату за якобы невостребованный кредит, уже одобренный другому человеку.

На «Авито» я также видела множество объявлений от людей, которые называли себя частными кредитными донорами. Они обещали заключить договор и дать собственные деньги на погашение долгов. Я не рискнула обращаться к таким «помощникам» — тем более что быстро нашла немало отзывов о том, как люди после подобных сделок попадали в ловушку мошенников.

К Новому году я получила на работе солидную премию. Сложив её с зарплатой, я закрыла большую часть микрозаймов. Но из-за праздников график выплат сбился, и уже к середине января денег снова не хватало даже на базовые расходы. В итоге я опять обратилась в МФО — в те самые, где только что погасила долги.

Оценка психолога

Екатерина Какаева объясняет, почему трудно закрыть долги за счёт подработок: дополнительный заработок зачастую не помогает должнику перекрыть задолженности — и виной тому психологические факторы.

Две или три работы — это интенсивный труд. Человек обычно работу совмещает и с другими сферами жизни, где также несёт обязательства и ответственность, например, супружество, родительство. Человек истощается, у него появляются признаки депрессии и тревоги. В этом состоянии очень сложно прибегнуть к творчеству, к поиску новых решений, чтоб найти выход из сложившейся ситуации. Екатерина Какаева клинический психолог и бизнес-тренер

Мнение финансиста

Почему банки неохотно выдают кредиты клиентам с действующими микрозаймами, объяснил финансовый советник Алексей Родин объяснил:

Высокий риск. Обращение в МФО часто говорит о финансовой нестабильности. Банки расценивают это как «красный флаг», предполагая, что клиент уже не справлялся с обязательствами и может повторить ситуацию.

Обращение в МФО часто говорит о финансовой нестабильности. Банки расценивают это как «красный флаг», предполагая, что клиент уже не справлялся с обязательствами и может повторить ситуацию. Дорогая долговая нагрузка. Займы в МФО значительно дороже банковских кредитов. Для банка это сигнал, что бюджет клиента перегружен, и он может не потянуть новый платёж.

Займы в МФО значительно дороже банковских кредитов. Для банка это сигнал, что бюджет клиента перегружен, и он может не потянуть новый платёж. Просрочки по кредитам. Любые нарушения платёжной дисциплины, даже по закрытым займам, серьёзно снижают кредитный рейтинг и являются стоп-фактором для банков.

Любые нарушения платёжной дисциплины, даже по закрытым займам, серьёзно снижают кредитный рейтинг и являются стоп-фактором для банков. Внутренняя политика. У каждого банка своя стратегия управления рисками: одни отклоняют такие заявки автоматически, другие рассматривают их индивидуально на строгих условиях (высокий доход, отсутствие просрочек).

Исключения имеют место быть. Например, если заёмщик редко пользовался микрозаймами, если у него есть кредитная история в банке, если сумма микрозайма незначительная и нет текущих просроченной задолженности. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Как мне удалось выбраться из долгов

История героини

После нескольких месяцев этой «карусели» с микрозаймами я решила выбираться сама — с теми деньгами и возможностями, которые у меня были. Я начала читать форумы, разбираться в законах и собирать опыт людей, которые уже проходили через похожую ситуацию.

И вот что я поняла:

1. Займы в МФО нередко сопровождаются комиссиями, дополнительными услугами и другими неочевидными переплатами. Поэтому важно внимательно смотреть, с чем именно соглашаетесь при оформлении. Часть таких переплат можно вернуть — мне это удалось, и за счёт этого я закрыла часть обязательств.

2. Если платить стало невозможно по объективным причинам, стоит попробовать оформить в МФО кредитные каникулы. Микрофинансовые организации предоставляют их наравне с банками, а иногда даже охотнее. Формально оснований два: проживание в зоне ЧС или снижение дохода.

Но на практике некоторые компании идут навстречу и в другом контексте, к примеру, если у должника слишком высокая кредитная нагрузка. После того, как клиенту подключают льготный период по кредитным каникулам, он имеет право внести платёж с отсрочкой до шести месяцев.

Это снижает давление на должника и даёт ему дополнительное время, чтобы найти средства. Так получилось и у меня — я договорилась об отсрочке с несколькими компаниями и у меня появился более чёткий план по очерёдности погашения.

Важно: во время кредитных каникул проценты продолжают начисляться, поэтому по окончании льготного периода нужно быть готовым погасить крупную сумму.

Как оформить кредитные каникулы

3. По моему опыту, примерно через месяц просрочки некоторые МФО начинают присылать должнику персональные предложения по урегулированию задолженности. Таким образом можно внести меньшую сумму, чем тело долга и накопленные проценты. Некоторые компании соглашаются на внутреннюю реструктуризацию долга — изменение графика платежей или их сумм.

Это заметно упростило ситуацию. Выяснилось, что сотрудники взыскания нередко сами заинтересованы в том, чтобы договориться. Иногда я звонила в МФО, называла сумму, которую могла внести, — и компания оформляла дополнительное соглашение, после чего я закрывала задолженность.

Позднее я узнала, что если долг закрыт за сумму меньше основного долга, на разницу может начисляться налог, поскольку такая сумма считается материальной выгодой. Но даже с этим учётом скидка оставалась очень выгодным предложением.

Большой толчок дало осознание того, что сотрудников МФО не нужно бояться. Во многих случаях это оказались люди, также заинтересованные в решении моей проблемы. И даже когда я сталкивалась с неуважительным общением, я понимала, существуют законодательные нормы, которые регулируют взаимодействие взыскателей с должниками. Несколько раз я жаловалась на горячую линию, однажды писала жалобу в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) — это помогло вернуть диалог в мирное русло.

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Позиция кредиторов

Кредиторы предусматривают собственные программы реструктуризации, которые выгоднее и для заёмщиков, и для кредиторов, освобождая последних от высокой нагрузки в виде процентов, которые начисляются на кредитных каникулах. Об этом «Рамблеру» рассказали в саморегулируемой профессиональной организации «МиР».

Около 85% наших членов при работе с физическими лицами придерживаются максимально этичного и клиентоориентированного подхода. Например, по факту по одному письму без справок они готовы предоставить реструктуризацию, приостановить платёж на срок до 30 дней в случае невозможности совершить платеж в срок и в полном объёме, — рассказали в пресс-службе «МиРа».

Основной совет для клиентов, которые дают специалисты, — это выйти на связь с кредитором, попросить о возможности предоставить специальные условия и далее уже следовать инструкции. Как правило, зачастую достаточно обращения в личном кабинете МФО.

Какие выводы сделала героиня

Главное, что помогло мне сдвинуться с мёртвой точки, — собственные действия. Не стоит ждать «волшебной таблетки» в виде нового кредита или юриста, который всё решит за вас, а собрать понятный план и закрывать долги постепенно: маленькими шагами к большой цели.

Второе — не тратить силы на чувство вины, а разобраться, как не попасть в такую ситуацию снова. Помогают курсы финансовой грамотности, инструменты накопления, знание своих прав и возможностей. Часто именно изменение мышления помогает человеку выбраться из долгов.

Третья мысль, к которой я пришла, — не обвинять себя за ошибки и не бояться чужого осуждения. Когда я решилась рассказать о своей ситуации друзьям и близким, оказалось, что у многих из них тоже есть кредитные карты или другой долговой опыт. И далеко не все сразу научились жить по средствам. О долгах в обществе не принято говорить открыто, но официальная статистика показывает: с этой проблемой сталкиваются очень многие. Финансовая грамотность — это навык, который часто приходится осваивать на собственном опыте.

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