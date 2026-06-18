Россияне взяли рекордную сумму кредитов наличными

Объём кредитования наличными в мае 2026 года составил 448,22 миллиарда рублей, что на 92% больше, чем в мае прошлого года, когда банки выдали 234 миллиарда рублей. Такие данные приводит Объединённое Кредитное Бюро, пресс-релиз которого есть в распоряжении «Рамблера».

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За месяц было оформлено 2,28 миллиона кредитов наличными — это на 12% больше апрельского показателя (2,02 миллиона) и на 65% выше мая 2025‑го (1,38 миллиона).

Средний размер кредита в мае составил 197 тысяч рублей. Средний срок кредитования — 27 месяцев (2 года 3 месяца).

Полная стоимость кредита снизилась до 29,36% против 30,29% в апреле.

В региональном разрезе лидируют:

Москва — 142,4 тысячи кредитов на 47,61 миллиарда рублей;

Московская область — 129,69 тысячи на 34,67 миллиарда;

Санкт‑Петербург — 68,82 тысячи на 19,86 миллиарда;

Краснодарский край — 95,4 тысячи на 16,41 миллиарда;

Свердловская область — 76,97 тысячи на 14,34 миллиарда.

Самые крупные кредиты в мае оформили жители Москвы (в среднем 334 тысячи рублей), Санкт‑Петербурга (289 тысяч) и Ямало‑Ненецкого автономного округа (273 тысячи).

За пять месяцев 2026 года россияне взяли 9,49 миллиона потребительских кредитов на общую сумму 1,84 триллиона рублей.

На рынок кредитования влияет снижение ключевой ставки сразу в трёх направлениях, приводятся в пресс-релизе слова гендиректора ОКБ Михаила Алексина:

Оживление спроса. В первую очередь, это касается заёмщиков, которые осознанно откладывали получение кредита. Как правило, это самая надёжная категория клиентов.

В первую очередь, это касается заёмщиков, которые осознанно откладывали получение кредита. Как правило, это самая надёжная категория клиентов. Соблюдение лимитов ЦБ. В условиях действующих макропруденциальных лимитов снижение ставки уменьшает ежемесячный платёж. Это позволяет банкам наращивать объёмы выдачи, не выходя за рамки регуляторных требований по долговой нагрузке.

В условиях действующих макропруденциальных лимитов снижение ставки уменьшает ежемесячный платёж. Это позволяет банкам наращивать объёмы выдачи, не выходя за рамки регуляторных требований по долговой нагрузке. Рост среднего чека. Снижение платежа также позволяет одобрять клиентам большие суммы кредитов.

По прогнозу эксперта, рост кредитования наличными на 40% (по сравнению со II полугодием 2025 года) задаст базовый уровень для 2026 года и станет трендом, который будет усиливаться при дальнейшем снижении ставки.

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