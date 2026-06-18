Россияне взяли рекордную сумму кредитов наличными

Рынок кредитования наличными достиг максимума с конца 2024 года
Объём кредитования наличными в мае 2026 года составил 448,22 миллиарда рублей, что на 92% больше, чем в мае прошлого года, когда банки выдали 234 миллиарда рублей. Такие данные приводит Объединённое Кредитное Бюро, пресс-релиз которого есть в распоряжении «Рамблера».
За месяц было оформлено 2,28 миллиона кредитов наличными — это на 12% больше апрельского показателя (2,02 миллиона) и на 65% выше мая 2025‑го (1,38 миллиона).
Средний размер кредита в мае составил 197 тысяч рублей. Средний срок кредитования — 27 месяцев (2 года 3 месяца).
Полная стоимость кредита снизилась до 29,36% против 30,29% в апреле.
В региональном разрезе лидируют:
- Москва — 142,4 тысячи кредитов на 47,61 миллиарда рублей;
- Московская область — 129,69 тысячи на 34,67 миллиарда;
- Санкт‑Петербург — 68,82 тысячи на 19,86 миллиарда;
- Краснодарский край — 95,4 тысячи на 16,41 миллиарда;
- Свердловская область — 76,97 тысячи на 14,34 миллиарда.
Самые крупные кредиты в мае оформили жители Москвы (в среднем 334 тысячи рублей), Санкт‑Петербурга (289 тысяч) и Ямало‑Ненецкого автономного округа (273 тысячи).
За пять месяцев 2026 года россияне взяли 9,49 миллиона потребительских кредитов на общую сумму 1,84 триллиона рублей.
На рынок кредитования влияет снижение ключевой ставки сразу в трёх направлениях, приводятся в пресс-релизе слова гендиректора ОКБ Михаила Алексина:
- Оживление спроса. В первую очередь, это касается заёмщиков, которые осознанно откладывали получение кредита. Как правило, это самая надёжная категория клиентов.
- Соблюдение лимитов ЦБ. В условиях действующих макропруденциальных лимитов снижение ставки уменьшает ежемесячный платёж. Это позволяет банкам наращивать объёмы выдачи, не выходя за рамки регуляторных требований по долговой нагрузке.
- Рост среднего чека. Снижение платежа также позволяет одобрять клиентам большие суммы кредитов.
По прогнозу эксперта, рост кредитования наличными на 40% (по сравнению со II полугодием 2025 года) задаст базовый уровень для 2026 года и станет трендом, который будет усиливаться при дальнейшем снижении ставки.