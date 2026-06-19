Банк России снизил ключевую ставку до 14,25%: как это повлияет на вклады, кредиты и экономику

Банк России продолжает цикл смягчения денежно-кредитной политики. 19 июня регулятор в девятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов — с 14,5 до 14,25%. Это решение не совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Рассказываем, какие факторы позволили ЦБ сделать очередной шаг вниз и как новое решение отразится на личных финансах россиян.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Чем вызвано снижение ключевой ставки

Позиция регулятора

Совет директоров Банка России продолжил цикл снижения ключевой ставки. Однако на этот раз шаг снижения оказался вдвое меньше, чем на восьми предыдущих заседаниях, когда регулятор опускал ставку сначала на 100–200 базисных пунктов, а затем на 50 б. п.

В своём пресс-релизе ЦБ объяснил, что решение принято с учётом двух разнонаправленных тенденций.

Что говорит в пользу снижения:

Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года.

Устойчивый рост цен немного снизился, хотя в целом остаётся на уровне 4–5% в пересчёте на год.

Текущий рост цен с поправкой на сезонность в апреле — мае замедлился в среднем до 2,1% в пересчёте на год после 8,7% в первом квартале.

Базовая инфляция в среднем составила 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса немного снизились.

Что заставило действовать осторожно:

В последние месяцы ускорился рост кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ещё в конце 2025 года предупреждала: чрезмерное ускорение кредитования «может препятствовать возвращению экономики к сбалансированной траектории и давить на цены».

Бюджетная политика на трёхлетнем горизонте, по прогнозу ЦБ, будет «более стимулирующей», чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Инфляционные ожидания остаются высокими, зарплаты растут быстрее производительности труда, геополитическая напряжённость давит на мировые цены. Временное снижение производства бензина и дизеля в России может ударить по ценам на топливо.

При этом деньги в экономике по-прежнему дорогие, отмечает ЦБ. Процентные ставки снижаются, но кредиты остаются малодоступными. Рынок труда остаётся напряжённым: дефицит кадров больше не сокращается, зарплаты растут, а безработица — на исторических минимумах. Это тоже разгоняет цены.

Банк России дал понять: решение по ставке на ближайших заседаниях будет зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция, как меняются инфляционные ожидания и что происходит с бюджетом и внешними рисками.

Прогноз ЦБ по инфляции

По расчётам регулятора, к концу года инфляция снизится до 4,5–5,5%. Устойчивая инфляция должна выйти на целевой уровень в 4% во втором полугодии. А в 2027 году и далее — закрепиться там окончательно.

Мнение экспертов

Решение ЦБ снизить ставку на 25, а не на 50 б. п. пошло «вразрез с ожиданиями рынка и аналитики», отметил главный экономист БКС Мир инвестиций Илья Фёдоров. По его словам, сейчас важен сам сигнал:

До заседания рынок не понимал тактики ЦБ. На горизонте года кривая денежного рынка почти горизонтальная, что говорит о непонимании рынком дальнейших действий регулятора. До прояснения позиции по бюджету риторика ЦБ будет оставаться жёсткой, а снижение ставки — сдержанным. Илья Федоров Главный экономист «БКС Мир инвестиций»

Решение ЦБ стало компромиссом между ожиданиями бизнеса и сохраняющимися проинфляционными рисками, считает гендиректор инвестиционной компании «Свой Капитал» Евгений Асламов.

Среди главных рисков он выделил нестабильность ситуации на Ближнем Востоке и растущий бюджетный дефицит. Эксперт отмечает, что в пользу снижения ставки играют замедление экономики (в январе — апреле ВВП вырос всего на 0,2%) и коррекция нефтяных котировок от пиковых значений.

По словам Васильева, баланс рисков остаётся смещённым в сторону более высокой инфляции из-за роста цен на топливо, более мягкой бюджетной политики в ближайшие годы, всё ещё повышенных инфляционных ожиданий, дефицитного рынка труда.

Некоторые из опрошенных «Рамблером» экспертов назвали шаг Банка России слишком осторожным. Как считает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин, экономика давно требует более кардинального смягчения, о чём свидетельствуют как снижение ВВП, так и ускорение сокращения инвестиций в I квартале.

Ставка в 14,25% при текущем росте цен на 2,1% в апреле — мае означает, что об инвестициях можно даже не мечтать. Так же как и об оживлении спроса за пределами госсектора. Борис Копейкин главный экономист Института экономики роста им. Столыпина

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов также назвал шаг ЦБ осторожным. По его словам, проинфляционным рискам сейчас придаётся достаточно высокий вес. Тем не менее он подчёркивает: важно, что движение по снижению ставки продолжается, и регулятор действует аккуратно, чтобы гарантированно прийти к цели по инфляции в 4%.

Для инвесторов, рассчитывающих на пассивный доход, такое решение может быть даже плюсом: инфляция снижается, а долговой рынок (фонды денежного рынка, и доходности облигаций) по-прежнему ориентируется на ключевую ставку, которая остаётся на высоком уровне.

Что будет с доходностью вкладов

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков по итогам первой декады июня составила 12,97% — это минимум с октября 2023 года. Решение ЦБ снизить ставку на 25 б. п., по оценкам экспертов, приведёт к дальнейшему постепенному снижению доходности депозитов.

В ближайшие недели ставки по вкладам снизятся ещё примерно на 25 б. п. — до 12,75%, считает Васильев. К концу года, по его прогнозу, средние ставки по депозитам могут опуститься до 11–12%. В связи с этим вкладчикам стоит фиксировать текущие высокие ставки как можно на более длительный срок, рекомендует эксперт.

Банки уже закладывали в депозитные ставки возможность замедления смягчения политики ЦБ, обращает внимание аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Он не ожидает существенного изменения депозитных ставок в ближайшие недели.

После заседания в апреле ставки по вкладам на сроки от 3 до 6 месяцев снизились лишь на 0,1–0,2 процентного пункта, а по годовым даже выросли на 0,1 п. п. Согласно индексу вкладов «Финуслуг», на 15 июня 2026 года средняя доходность трёхмесячных вкладов в крупнейших банках составляла 13,14% годовых, депозитов на 6 месяцев — 12,93%, на год — 12,14%.

Открывать депозиты по-прежнему выгодно, так как ставка останется выше инфляции, добавляет финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова.

Как новая ставка повлияет на кредиты

По мнению экспертов, снижение ключевой ставки, пусть и более скромное, чем ожидалось, создаёт условия для постепенного удешевления кредитных продуктов, однако этот процесс будет неравномерным.

Ставки по ипотеке и потребительским кредитам в ближайшие недели продолжат медленно снижаться, но в пределах тех же 25 б. п., считает Васильев. По его мнению, они будут корректироваться медленнее, чем доходность по вкладам.

Васильев напоминает о действующих макропруденциальных мерах, которые ограничивают выдачу потребительских займов, особенно людям с высокой долговой нагрузкой. Он советует заёмщикам тщательно планировать финансы, так как высокие ставки по кредитам могут сохраняться ещё долго.

С момента апрельского заседания ЦБ ставки по рыночной ипотеке уже снизились на 0,8–0,9 п.п. и сейчас находятся в районе 19% годовых, отмечает Додонов. Он предполагает, что на сегодняшнее решение банки, по-видимому, отреагируют снижением ипотечных ставок ещё в пределах 1 п. п. в течение нескольких недель.

Ставки по необеспеченным потребительским кредитам останутся стабильными, так как банки продолжают закладывать в них повышенные риски, считает Додонов.

Спрос на кредиты оживает вслед за снижением ключа: рост выдач виден уже сейчас, однако банки сохраняют жёсткие требования к заёмщикам, отмечает Екатерина Фурзикова. Кредиты дешевеют более низкими темпами на фоне реализации мер по охлаждению кредитного рынка, добавляет Евгений Асламов.

Чего ожидать от рынка акций

Фондовый рынок отреагировал на решение ЦБ снижением. Индекс Мосбиржи упал примерно на 40 пунктов сразу после того, как регулятор объявил о снижении ставки на 25 б.п. вместо ожидаемых 50.

Малый шаг ЦБ в смягчении денежно-кредитной политики стал негативом для рынка акций, так как ему не хватает позитива из-за геополитики и крепкого рубля. Такое мнение высказала руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

По её оценке, без хороших новостей на предстоящей неделе индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2300–2350 пунктов. Признаков разворота «медвежьего» тренда пока нет, добавляет эксперт.

Илья Фёдоров из БКС считает реакцию рынка умеренной и обращает внимание на динамику рубля. По его словам, сейчас курс не зависит от ключевой ставки, а реагирует исключительно на спрос и предложение валюты, а также на решения Минфина о покупках.

В июле будут большие продажи валюты под квартальные выплаты налога на дополнительный доход, что «компенсирует снижение предложения валюты в рамках зеркальных продаж юаней из Фонда национального благосостояния», прогнозирует эксперт. В итоге рубль останется волатильным и в среднем — на уровне июня.

В то же время в перспективе снижение ставки ослабляет рубль. Это, в свою очередь, поддерживает индекс Мосбиржи, который более чем на 50% состоит из акций экспортёров. Планомерное смягчение денежно-кредитной политики может способствовать росту фондового рынка, уверен гендиректор инвестиционной компании «Свой Капитал» Евгений Асламов.

Однако в текущих условиях высоких геополитических рисков и при крепком рубле долговые инструменты — депозиты и облигации — становятся более привлекательными по сравнению с акциями. Как отмечает Наталья Малых, этот эффект усиливается тем, что снижение ставок частично компенсируется повышением налогов и замедлением экономики.

Дальнейшие прогнозы по ставке

Эксперты сходятся во мнении, что цикл смягчения ставки продолжится, но скорость снижения будет зависеть от инфляционной динамики и бюджетной политики. Прогнозы экспертов по ставке выглядят следующим образом:

ЦБ 24 июля снова снизит ключевую ставку на 25 б. п. — до 14% , ожидает Васильев. Экономика в этом году вырастет на 0,5%, считает эксперт. По его мнению, говорить о рецессии не приходится, хотя рост останется неравномерным.

, ожидает Васильев. Экономика в этом году вырастет на 0,5%, считает эксперт. По его мнению, говорить о рецессии не приходится, хотя рост останется неравномерным. Ключевая ставка к концу 2026 года снизится до 11–12% годовых , полагает Екатерина Фурзикова. Ускорить её снижение могут признаки рецессии в экономике, устойчивое закрепление инфляции вблизи 4% и укрепление рубля. Замедлить или остановить — усиление геополитической напряжённости, рост бюджетных расходов к концу года и ослабление рубля из-за цен на энергоносители.

, полагает Екатерина Фурзикова. Ускорить её снижение могут признаки рецессии в экономике, устойчивое закрепление инфляции вблизи 4% и укрепление рубля. Замедлить или остановить — усиление геополитической напряжённости, рост бюджетных расходов к концу года и ослабление рубля из-за цен на энергоносители. В отсутствие шоков регулятор продолжит снижение с шагом 0,5–1 п. п. в зависимости от ситуации, полагает Евгений Асламов.

Согласно прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14–14,5%, а в 2027 году — 8–10%. Но сохранение дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жёсткой политики, чем в базовом сценарии.

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