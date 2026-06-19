Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке: главное

19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — меньше, чем прогнозировали эксперты. На пресс‑конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила причины такого решения и ответила на вопросы СМИ. «Рамблер» выбрал самые важные заявления из её выступления.

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Инфляция: устойчивое замедление, но риски сохраняются

Рост цен в последние месяцы заметно снизился — во многом благодаря разовым факторам. Однако устойчивая инфляция удерживается в диапазоне 4–5% в годовом исчислении.

Инфляционные ожидания у бизнеса и населения уменьшились, но остаются повышенными — это сдерживающий фактор для смягчения политики.

В июне на динамику цен повлиял резкий скачок стоимости топлива, а также разворот в ценах на плодоовощную продукцию после сильного весеннего снижения.

В этом году индексация тарифов ЖКУ перенесена с июля на октябрь. Это даст временное снижение годовой инфляции летом, но лишь перераспределит рост цен внутри года, не меняя общей картины.

Экономическая активность: оживление во II квартале, но отраслевой разрыв усиливается

Во втором квартале 2026 года показатели экономической динамики улучшились. В целом за первое полугодие рост выпуска товаров и услуг соответствует умеренному тренду.

Главная проблема — растущая неоднородность по отраслям. Этот разрыв за последний год увеличился, что во многом связано со структурной перестройкой экономики.

Потребительская активность сохраняет умеренный рост, чему способствует увеличение зарплат.

Напряжённость на рынке труда снижается, но очень медленно. Для устойчивого ослабления давления на издержки необходимо, чтобы рост зарплат приблизился к росту производительности труда.

Денежно-кредитные условия: ставки снижаются, но кредитование настораживает

Процентные ставки в большинстве сегментов финансового рынка продолжают плавно снижаться вслед за предыдущими решениями ЦБ. Норма сбережений, хоть и немного уменьшилась, всё ещё остаётся высокой.

В апреле — мае зафиксировано заметное ускорение кредитования. Этот фактор сейчас находится под особым контролем регулятора.

Потому что есть два сценария:

Если ускорение окажется устойчивым, а не краткосрочным всплеском, это может сигнализировать, что текущие денежно-кредитные условия уже не воспринимаются как сдерживающие.

Если в таких условиях кредитование продолжит расти высокими темпами, ЦБ может быть вынужден перейти к более жёсткой политике, чем предполагалось в базовом сценарии.

Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону

По оценке ЦБ, баланс рисков сдвинулся в сторону ускорения цен. Ключевые опасения:

Кадровый дефицит и инфляционные ожидания остаются источниками давления.

Временное сокращение предложения в отдельных отраслях также добавило проинфляционных импульсов.

Значимым дезинфляционным риском остаётся более слабая динамика внутреннего спроса по сравнению с базовым прогнозом.

Пространство для манёвра сужается

Набиуллина рассказала, что на заседании совета директоров 19 июня рассматривались три варианта решения по ключевой ставке: 14,5, 14,25 и 14%. В итоге регулятор выбрал промежуточный сценарий — снижение на четверть пункта, до 14,25% годовых.

Глава ЦБ подчеркнула, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, поскольку инфляция движется в верхней части прогнозного диапазона, что означает меньше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики.

По словам Набиуллиной, факторы, влияющие на сокращение пространства для снижения ставки, измерить сложно — многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация и смогут ли разовые факторы перейти в устойчивые.

Ключевой вопрос, который сейчас волнует регулятора: как рост цен на топливо отразится на издержках по широкому кругу товаров.

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ИИ: рисков для рынка труда пока нет

В ЦБ отметили, что искусственный интеллект пока не играет определяющей роли в кадровой ситуации. Его основной эффект сегодня — повышение производительности труда, а не кардинальная трансформация сфер занятости.

Как ЦБ доказывает эффективность своей политики

В ответ на скепсис относительно жёсткой денежно-кредитной политики глава ЦБ апеллировала к фактам. За последний год годовая инфляция снизилась вдвое — и это прямой результат ранее принятых решений, включая период, когда ключевая ставка достигала 21%.

Набиуллина подчеркнула, что ставка работает с определённым лагом. Это означает, что её изменение не приводит к мгновенному эффекту в экономике. Требуется время, чтобы решение Центрального банка повлияло на все уровни финансовой системы и в конечном счёте на инфляцию и экономическую активность.

Что происходит со ставками по кредитам и депозитам

Депозитные ставки снижаются быстрее кредитных — это абсолютно нормальный процесс, подчеркнула глава ЦБ. Важно, что кредитные ставки продолжают снижаться.

Наиболее яркий пример — рыночная ипотека. За последние месяцы ставки по жилищным кредитам снизились на 6–7 процентных пунктов. Этого оказалось достаточно, чтобы за пять месяцев объём выданной рыночной ипотеки вырос в 3,5 раза, сказала Набиуллина. При этом снижение идёт неравномерно: в разных сегментах — в разных пропорциях. Где-то ставки падают быстрее, где-то медленнее.

Будущие решения по ставке: никакой предопределённости

ЦБ подчёркивает: ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни его величина не предопределены. Если говорить проще, это означает, что ЦБ не обещал снижать ставку в будущем и не определил заранее, на сколько именно. Решение будет принято позже, исходя из актуальных данных по инфляции и другим экономическим показателям.

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