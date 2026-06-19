Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке: главное

Ожидали большего: Набиуллина объяснила, почему ЦБ ограничился снижением ставки на 25 базисных пунктов
19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — меньше, чем прогнозировали эксперты. На пресс‑конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила причины такого решения и ответила на вопросы СМИ. «Рамблер» выбрал самые важные заявления из её выступления.
Инфляция: устойчивое замедление, но риски сохраняются
- Рост цен в последние месяцы заметно снизился — во многом благодаря разовым факторам. Однако устойчивая инфляция удерживается в диапазоне 4–5% в годовом исчислении.
- Инфляционные ожидания у бизнеса и населения уменьшились, но остаются повышенными — это сдерживающий фактор для смягчения политики.
- В июне на динамику цен повлиял резкий скачок стоимости топлива, а также разворот в ценах на плодоовощную продукцию после сильного весеннего снижения.
- В этом году индексация тарифов ЖКУ перенесена с июля на октябрь. Это даст временное снижение годовой инфляции летом, но лишь перераспределит рост цен внутри года, не меняя общей картины.
Экономическая активность: оживление во II квартале, но отраслевой разрыв усиливается
- Во втором квартале 2026 года показатели экономической динамики улучшились. В целом за первое полугодие рост выпуска товаров и услуг соответствует умеренному тренду.
- Главная проблема — растущая неоднородность по отраслям. Этот разрыв за последний год увеличился, что во многом связано со структурной перестройкой экономики.
- Потребительская активность сохраняет умеренный рост, чему способствует увеличение зарплат.
- Напряжённость на рынке труда снижается, но очень медленно. Для устойчивого ослабления давления на издержки необходимо, чтобы рост зарплат приблизился к росту производительности труда.
Денежно-кредитные условия: ставки снижаются, но кредитование настораживает
Процентные ставки в большинстве сегментов финансового рынка продолжают плавно снижаться вслед за предыдущими решениями ЦБ. Норма сбережений, хоть и немного уменьшилась, всё ещё остаётся высокой.
В апреле — мае зафиксировано заметное ускорение кредитования. Этот фактор сейчас находится под особым контролем регулятора.
Потому что есть два сценария:
- Если ускорение окажется устойчивым, а не краткосрочным всплеском, это может сигнализировать, что текущие денежно-кредитные условия уже не воспринимаются как сдерживающие.
- Если в таких условиях кредитование продолжит расти высокими темпами, ЦБ может быть вынужден перейти к более жёсткой политике, чем предполагалось в базовом сценарии.
Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону
По оценке ЦБ, баланс рисков сдвинулся в сторону ускорения цен. Ключевые опасения:
- Кадровый дефицит и инфляционные ожидания остаются источниками давления.
- Временное сокращение предложения в отдельных отраслях также добавило проинфляционных импульсов.
- Значимым дезинфляционным риском остаётся более слабая динамика внутреннего спроса по сравнению с базовым прогнозом.
Пространство для манёвра сужается
Набиуллина рассказала, что на заседании совета директоров 19 июня рассматривались три варианта решения по ключевой ставке: 14,5, 14,25 и 14%. В итоге регулятор выбрал промежуточный сценарий — снижение на четверть пункта, до 14,25% годовых.
Глава ЦБ подчеркнула, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, поскольку инфляция движется в верхней части прогнозного диапазона, что означает меньше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики.
По словам Набиуллиной, факторы, влияющие на сокращение пространства для снижения ставки, измерить сложно — многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация и смогут ли разовые факторы перейти в устойчивые.
Ключевой вопрос, который сейчас волнует регулятора: как рост цен на топливо отразится на издержках по широкому кругу товаров.
Эксперты объяснили, как рост цен на бензин отразится на других товарах
ИИ: рисков для рынка труда пока нет
В ЦБ отметили, что искусственный интеллект пока не играет определяющей роли в кадровой ситуации. Его основной эффект сегодня — повышение производительности труда, а не кардинальная трансформация сфер занятости.
Как ЦБ доказывает эффективность своей политики
В ответ на скепсис относительно жёсткой денежно-кредитной политики глава ЦБ апеллировала к фактам. За последний год годовая инфляция снизилась вдвое — и это прямой результат ранее принятых решений, включая период, когда ключевая ставка достигала 21%.
Набиуллина подчеркнула, что ставка работает с определённым лагом. Это означает, что её изменение не приводит к мгновенному эффекту в экономике. Требуется время, чтобы решение Центрального банка повлияло на все уровни финансовой системы и в конечном счёте на инфляцию и экономическую активность.
Что происходит со ставками по кредитам и депозитам
Депозитные ставки снижаются быстрее кредитных — это абсолютно нормальный процесс, подчеркнула глава ЦБ. Важно, что кредитные ставки продолжают снижаться.
Наиболее яркий пример — рыночная ипотека. За последние месяцы ставки по жилищным кредитам снизились на 6–7 процентных пунктов. Этого оказалось достаточно, чтобы за пять месяцев объём выданной рыночной ипотеки вырос в 3,5 раза, сказала Набиуллина. При этом снижение идёт неравномерно: в разных сегментах — в разных пропорциях. Где-то ставки падают быстрее, где-то медленнее.
Будущие решения по ставке: никакой предопределённости
ЦБ подчёркивает: ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни его величина не предопределены. Если говорить проще, это означает, что ЦБ не обещал снижать ставку в будущем и не определил заранее, на сколько именно. Решение будет принято позже, исходя из актуальных данных по инфляции и другим экономическим показателям.
Банк России снизил ключевую ставку до 14,25%: как это повлияет на вклады, кредиты и экономику