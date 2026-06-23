Заёмщикам с двумя детьми будут предоставлять отсрочку по ипотеке

Семьи, в которых воспитываются двое и более детей, скоро смогут рассчитывать на послабления по ипотечным платежам. Государственная Дума приняла закон, расширяющий перечень оснований для получения ипотечных каникул. Право на льготный период теперь получат заёмщики, у которых родился или был усыновлён второй ребёнок, а также последующие дети. Об этом сообщил Банк России.

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Максимальная продолжительность ипотечных каникул для указанной категории заёмщиков устанавливается в размере до 1,5 лет. По иным основаниям этот срок ограничен шестью месяцами. Новый закон распространяется в том числе на кредитные договоры, заключённые до вступления закона в силу.

В течение всего периода каникул кредитор не вправе начислять неустойку, а также обращать взыскание на предмет залога или предъявлять требования к поручителям. При этом необходимо учитывать, что из-за отсрочки размер переплаты по кредитному договору может возрасти, поскольку проценты продолжают начисляться, но их уплата переносится на более поздний срок.

Для того, чтобы воспользоваться правом на отсрочку, доказывать снижение платежеспособности не потребуется. Вступление документа в силу запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ипотечные каникулы — это законодательно закреплённая возможность для заёмщика временно приостановить исполнение обязательств по кредитному договору. Каникулы предоставляются при наступлении определённых жизненных обстоятельств, и позволяют заёмщику пережить трудный период без риска потери жилья.

Ипотечные каникулы: как получить отсрочку по ипотеке