Россиянам предложили новые условия по рыночной ипотеке

С 26 июня Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке, сообщила пресс-служба банка. В зависимости от размера первоначального взноса ставки уменьшатся на 0,3–0,5 процентного пункта (п.п.) — что больше, чем шаг снижения ключевой ставки (на 0,25 п.п.).

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Для заёмщиков с первоначальным взносом от 20,1% до 30,0% ставка снижается на 0,5 п. п. Для тех, кто готов внести 50,1% и более, — на 0,3 п. п. Кроме того, банк дополнительно снижает ставки на новостройки в многоквартирных домах вне проектного финансирования Сбера — на 0,5%.

Минимальные ставки, которые будут доступны на платформе Домклик, составят:

на покупку жилья на первичном рынке — от 15,2%;

на покупку квартир на вторичном рынке — от 15,5%;

по программе «Строительство жилого дома» — от 16,9%.

Все перечисленные программы предоставляются без государственной поддержки.

9 июня ЦБ в девятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов — с 14,5 до 14,25%. Это решение не совпало с ожиданиями большинства аналитиков, предполагавших шаг в 50 б. п.

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