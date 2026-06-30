Эксперты рассказали, кому нужно взять семейную ипотеку до 1 октября

Поспешить с оформлением семейной ипотеки до 1 октября стоит семьям с одним и двумя детьми, которые уже определились с выбором квартиры и готовы к сделке, — именно они могут попасть под возможное ужесточение условий после этой даты. Такие рекомендации дали опрошенные «Рамблером» эксперты. Действующие параметры программы сохранятся до обозначенного срока — об этом сообщили в Telegram-канале Минфина.

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Программа «Семейная ипотека» продлена на текущих условиях до октября

Ведомство пояснило, что перенос сроков связан с продолжением работы над новыми параметрами программы в рамках поручения президента.

Решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года. До этой даты все условия по программе "Семейная ипотека" сохраняются без изменений, — говорится в официальном сообщении министерства.

Ранее обсуждались различные сценарии реформы. Наиболее активно прорабатывался вариант дифференцированной ставки, привязанной к количеству детей в семье.

В январе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков озвучивал возможные параметры:

для семей с одним ребёнком ставка может составить 10%;

с двумя — остаться на уровне 6%;

для многодетных (с тремя и более детьми) — снизиться до 4%.

Минстрой, в свою очередь, выступал с инициативой устанавливать ставку не только в зависимости от количества детей, но и от региона проживания.

По данным «Коммерсанта», для семей с одним ребёнком в Москве и Санкт-Петербурге рассматривалось повышение ставки до 12% годовых, для остальных регионов — до 10%. При этом лимиты для столичных регионов планировалось сохранить на уровне 12 миллионов рублей, для остальных — 6 миллионов рублей.

Семьи с двумя и более детьми в Москве и Петербурге по новым правилам могли бы рассчитывать на ставку 10% при лимите 15 миллионов рублей, а в регионах — на 8% при лимите 8 миллионов рублей.

Однако до октября все эти предложения останутся лишь предметом обсуждения. Напомним, программа действует с 2018 года и предусматривает единую льготную ставку 6% для семей с детьми.

Мнения экспертов: как решение повлияет на россиян

Решение Минфина «Рамблеру» прокомментировали ведущие аналитики. Их оценки во многом совпадают: трёхмесячная отсрочка даёт рынку стабильность, но не создаёт ажиотажного спроса.

Спешить сейчас стоит тем семьям, которые уже выбрали квартиру, проходят по платежу и понимают, что покупка им действительно нужна, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Особенно это касается семей, которые могут попасть под возможное ужесточение условий после 1 октября. Например, если обсуждаемая дифференциация ставок все-таки появится, для части заемщиков условия станут хуже. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Он предостерегает от оформления ипотеки только из страха не успеть: если первоначальный взнос собран с трудом или ежемесячный платёж слишком обременителен, лучше взять паузу.

С ним соглашается к.э.н. директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. По его мнению, отсрочка открывает окно возможностей прежде всего для семей с одним и двумя детьми, которые пока что могут оформить ипотеку по старым условиям.

Продление льготной ипотеки по старым комфортным условиям даст импульс рынку. Поскольку большое число клиентов будет стремиться «зайти в последний вагон». Возможный рост продаж составит около 10-15%. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Умеренный рост интереса к программе до 1 октября прогнозирует старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова. По её словам, заёмщики, ранее не торопившиеся, могут активизироваться, чтобы зафиксировать текущую ставку.

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