Набиуллина оценила состояние российской экономики: главное

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 2 июля выступила на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. Она рассказала про состояние экономики, оценила падение фондового рынка и высказалась о влиянии топливного кризиса на инфляцию. Собрали основные тезисы её выступления.

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Состояние экономики: переохлаждения нет, есть структурная неравномерность

Набиуллина категорически отвергла тезис о переохлаждении или общем замедлении экономики.

В экономике есть неравномерность и структурные сложности в отдельных отраслях, но это не свидетельствует о системном охлаждении всего хозяйственного механизма, подчеркнула она.

Основные проблемы связаны с отраслями, ориентированными на экспорт: многие мощности создавались под внешние рынки, а сейчас каналы сбыта сужены, и эти предприятия сталкиваются с недостаточным внутренним спросом.

Другие сегменты, напротив, демонстрируют ускоренный рост, и им не хватает ресурсов для удовлетворения спроса. Такая поляризация — естественное следствие глубокой структурной перестройки.

Фондовый рынок под давлением

Руководитель регулятора констатировала, что отечественный финансовый рынок действительно испытывает давление. По её оценке, совокупность внешнеполитических факторов, внутренних экономических дисбалансов и корректировок прогнозов по денежно-кредитной политике формирует текущий негативный фон.

Вместе с тем, подчеркнула Набиуллина, экстренного вмешательства для снижения волатильности не требуется — имеющихся инструментов вполне достаточно для сглаживания краткосрочных колебаний.

Сбережения и потребительское поведение

Банк России не отмечает аномального перекоса в сторону сберегательной модели, когда население массово отказывается от текущих трат.

Как пояснила Набиуллина, при понижении ключевой ставки доля сберегаемой части доходов должна закономерно уменьшаться. Однако в настоящее время этот показатель остаётся на высоком уровне, но не свидетельствует о сверхнормативном накоплении.

При этом прогнозный коридор по ключевой ставке, по её словам, сдвинулся несколько вверх.

Топливный рынок и инфляция

Регулятор рассматривает сложившуюся конъюнктуру на рынке горючего как временное явление. Пока ЦБ не обнаруживает вторичных эффектов от недавнего повышения цен на бензин, в том числе через изменение инфляционных ожиданий населения.

Окончательные выводы будут сделаны по итогам июльских опросов, подчеркнула Набиуллина.

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