Рекордное количество кредитов выдали банки в июне

В июне 2026 года российские банки выдали ипотечных кредитов на 488 миллиардов рублей. Это максимум с начала года. По данным Аналитического центра ДОМ.РФ, всего за месяц оформлено 107 тысяч кредитов — на 29% больше по количеству и на 35% по объёму, чем в мае.

Основным драйвером роста стала семейная ипотека: спрос на неё вырос на фоне обсуждения изменений в условиях программы с 1 июля. В последние две недели июня число одобренных заявок удвоилось, а на неделе с 22 по 28 июня выдачи превысили средний майский уровень в 2,3 раза. За месяц по программе оформили 42 тысячи кредитов.

Рыночная ипотека также прибавила. На базовых условиях банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей — это 56% от всех выдач по количеству.

Всего по итогам первого полугодия банки выдали 497 тысяч ипотечных кредитов на 2,2 триллиона рублей. Это на 46% больше по количеству и на 48% по объёму относительно того же периода 2025 года.

Куда уходят деньги: как семье найти и сократить лишние расходы

Хотите лучше разобраться в нюансах оформления ипотеки или сделать расчёт для своей ситуации? Задайте свои вопросы ИИ-помощнику.