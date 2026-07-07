Раскрыто, сколько денег россияне взяли в кредит в июне

По итогам июня россияне оформили кредитов на общую сумму 1,16 триллиона рублей, заключив 2,9 миллиона договоров. Показатель на 54,8% превысил значение июня 2025 года. Такие данные приводит консалтинговая компания Frank RG.

© Сгенерировано ИИ

По сравнению с маем 2026 года объём выдачи увеличился на 17,2%, или на 171,2 миллиарда рублей в денежном выражении. Исследователи зафиксировали рост во всех основных сегментах розничного кредитования.

Наиболее заметное увеличение количества новых договоров показала ипотека. По данным Frank RG, за июнь банки выдали жилищных кредитов на 475,1 миллиарда рублей. Это на 47,3% больше майского результата. Средний размер кредита составил 4,79 миллиона рублей (+8,7% месяц к месяцу).

По оценке аналитиков, основной причиной роста мог стать повышенный интерес к программе семейной ипотеки. Активность заёмщиков усилилась на фоне обсуждения возможного изменения условий господдержки, включая ставку и сроки действия программы.

За период с января по июнь объём ипотечных выдач вырос на 49,9% год к году и составил 2,18 триллиона рублей.

Эксперты рассказали, кому нужно взять семейную ипотеку до 1 октября

Выдачи кредитов наличными в июне увеличились на 2,93% по сравнению с маем и достигли 494 миллиардов рублей. При этом количество оформленных кредитов немного сократилось — на 2,6% месяц к месяцу. Средний размер займа вырос на 5,72%, составив 204,9 тысячи рублей.

На покупку товаров в магазинах россияне оформили кредитов на общую сумму 22 миллиарда рублей. По сравнению с маем объём выдачи вырос на 11,3%. Однако показатели остаются ниже прошлогодних: в денежном выражении снижение к июню 2025 года составило 8,2%.

Выдачи автокредитов за месяц увеличились на 1,4%, достигнув 175,3 миллиарда рублей. Это самый скромный прирост среди всех сегментов кредитного рынка за месяц. Средний чек составил 1,55 миллиона рублей (+0,1%).

Ключевая ставка 14,25%: стоит ли рефинансировать кредит