Револьверный кредит: что это и кому подходит

Револьверный кредит — это кредитная линия, которую можно использовать многократно. Вы получаете от банка определённый лимит, тратите деньги, возвращаете их, и лимит снова становится доступным.

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Слово «револьверный» происходит от английского revolve — вращаться, крутиться. Это метафорически отражает суть данного типа кредитов.

Если вы оплачивали покупки кредитной картой, вы уже пользовались револьверным кредитом. Карты с кредитным лимитом построены именно по этому принципу. Многие из них позволяют не платить проценты при соблюдении условий льготного периода (грейс-периода).

Главные особенности револьверного кредита

Возобновляемость. Как только вы погасили часть долга или закрыли его полностью, лимит восстанавливается. Вам не нужно каждый раз заново подавать заявку и ждать одобрения.

Как только вы погасили часть долга или закрыли его полностью, лимит восстанавливается. Вам не нужно каждый раз заново подавать заявку и ждать одобрения. Проценты начисляются только на использованную сумму. Пример: лимит 100 тысяч рублей, использовано 30 тысяч. Проценты начисляются на 30 тысяч рублей. Неиспользованная часть лимита не увеличивает долг.

Пример: лимит 100 тысяч рублей, использовано 30 тысяч. Проценты начисляются на 30 тысяч рублей. Неиспользованная часть лимита не увеличивает долг. Свобода в погашении. Вы сами решаете, сколько и когда платить, главное — вовремя вносить минимальный ежемесячный платёж. Такая гибкость удобна, но требует самоконтроля. Если задержать платёж, банк начислит штраф.

Как это работает на практике

Банк заключает с вами договор на определённый срок, устанавливает вам лимит и процентную ставку. Дальше вы действуете по шагам:

Выбираете сумму в пределах лимита — можно взять всю или только часть. Тратите деньги на любые нужды — покупки, коммунальные услуги, непредвиденные траты. Погашаете задолженность полностью или частично. После внесения денег лимит восстанавливается в том же объёме. В любой момент, пока действует договор, вы можете снова взять средства в пределах лимита.

Этот цикл можно повторять без оформления новых бумаг.

Кому подойдёт такой кредит

Этот инструмент создан для людей, которые ценят гибкость и готовы следить за своими финансами:

Тем, у кого нестабильный доход . Фрилансеры, специалисты с проектной оплатой, сезонные работники часто не знают точной даты поступления денег. Для них бывает важно иметь возможность брать средства по мере надобности и гасить долг в удобный момент.

. Фрилансеры, специалисты с проектной оплатой, сезонные работники часто не знают точной даты поступления денег. Для них бывает важно иметь возможность брать средства по мере надобности и гасить долг в удобный момент. Тем, кто сталкивается с внезапными расходами. Деньги могут понадобиться, например, на срочный ремонт автомобиля, лечение, незапланированные покупки. Вместо того чтобы каждый раз обращаться за новым займом, вы просто пользуетесь уже открытой кредитной линией.

Деньги могут понадобиться, например, на срочный ремонт автомобиля, лечение, незапланированные покупки. Вместо того чтобы каждый раз обращаться за новым займом, вы просто пользуетесь уже открытой кредитной линией. Тем, кто хочет сократить переплату по процентам. Поскольку проценты начисляются только на фактически использованную часть лимита, вы не платите за деньги, которые не потратили. А если гасить долг в грейс-период, кредит может стать бесплатным.

Револьверный кредит удобен как резервный источник средств, но при просрочках и неконтролируемых тратах его стоимость может быть выше, чем у обычного потребительского кредита.

Ключевая ставка 14,25%: стоит ли рефинансировать кредит