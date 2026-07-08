Револьверный кредит: что это и кому подходит
Револьверный кредит — это кредитная линия, которую можно использовать многократно. Вы получаете от банка определённый лимит, тратите деньги, возвращаете их, и лимит снова становится доступным.
Слово «револьверный» происходит от английского revolve — вращаться, крутиться. Это метафорически отражает суть данного типа кредитов.
Если вы оплачивали покупки кредитной картой, вы уже пользовались револьверным кредитом. Карты с кредитным лимитом построены именно по этому принципу. Многие из них позволяют не платить проценты при соблюдении условий льготного периода (грейс-периода).
Главные особенности револьверного кредита
- Возобновляемость. Как только вы погасили часть долга или закрыли его полностью, лимит восстанавливается. Вам не нужно каждый раз заново подавать заявку и ждать одобрения.
- Проценты начисляются только на использованную сумму. Пример: лимит 100 тысяч рублей, использовано 30 тысяч. Проценты начисляются на 30 тысяч рублей. Неиспользованная часть лимита не увеличивает долг.
- Свобода в погашении. Вы сами решаете, сколько и когда платить, главное — вовремя вносить минимальный ежемесячный платёж. Такая гибкость удобна, но требует самоконтроля. Если задержать платёж, банк начислит штраф.
Как это работает на практике
Банк заключает с вами договор на определённый срок, устанавливает вам лимит и процентную ставку. Дальше вы действуете по шагам:
- Выбираете сумму в пределах лимита — можно взять всю или только часть.
- Тратите деньги на любые нужды — покупки, коммунальные услуги, непредвиденные траты.
- Погашаете задолженность полностью или частично. После внесения денег лимит восстанавливается в том же объёме.
- В любой момент, пока действует договор, вы можете снова взять средства в пределах лимита.
Этот цикл можно повторять без оформления новых бумаг.
Кому подойдёт такой кредит
Этот инструмент создан для людей, которые ценят гибкость и готовы следить за своими финансами:
- Тем, у кого нестабильный доход. Фрилансеры, специалисты с проектной оплатой, сезонные работники часто не знают точной даты поступления денег. Для них бывает важно иметь возможность брать средства по мере надобности и гасить долг в удобный момент.
- Тем, кто сталкивается с внезапными расходами. Деньги могут понадобиться, например, на срочный ремонт автомобиля, лечение, незапланированные покупки. Вместо того чтобы каждый раз обращаться за новым займом, вы просто пользуетесь уже открытой кредитной линией.
- Тем, кто хочет сократить переплату по процентам. Поскольку проценты начисляются только на фактически использованную часть лимита, вы не платите за деньги, которые не потратили. А если гасить долг в грейс-период, кредит может стать бесплатным.
Револьверный кредит удобен как резервный источник средств, но при просрочках и неконтролируемых тратах его стоимость может быть выше, чем у обычного потребительского кредита.