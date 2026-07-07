Как найти свою кредитную историю через Госуслуги

Банки изучают кредитную историю, когда оценивают надёжность заёмщика, но посмотреть её можете и вы сами. Это помогает вовремя заметить проблемы и понять, насколько привлекательно с финансовой точки зрения вы выглядите для кредитора. Найти свою кредитную историю можно через Госуслуги: портал покажет, в каких БКИ хранится отчёт. Рассказываем, как его получить.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Что такое кредитная история и где она хранится

Кредитная история (КИ) — это ваше финансовое досье: в нём отражается, сколько заявок вы подавали (даже если по ним пришёл отказ), какие кредиты и займы оформляли, были ли просрочки платежей. По закону получить кредитную историю может сам заёмщик или его представитель, на которого оформлена нотариальная доверенность.

Документ состоит из четырёх частей:

Титульная часть содержит основные данные для идентификации человека: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). В основную часть входят сведения о действующих и закрытых обязательствах, суммах долга, графике платежей и просрочках. Дополнительная, или закрытая, часть содержит информацию о том, какие кредиторы передавали данные в КИ и какие организации её запрашивали. В информационной части содержатся данные о поданных заявках на кредиты и займы, решениях кредиторов, установленных и снятых самозапретах.

Каждая запись сохранется в КИ в течение семи лет с момента последнего изменения. Сами истории хранятся в бюро кредитных историй (БКИ). Согласно реестру Банка России, на 30 июня 2026 году в стране числятся шесть бюро кредитных историй.

Банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные кооперативы, лизинговые компании, операторы инвестиционных платформ и операторы сервиса рассрочки обязаны передавать данные хотя бы в одно бюро по своему выбору. Из-за этого сведения об одном человеке нередко распределены по нескольким организациям, а кредитный отчёт нужно запрашивать в каждой из них отдельно.

Координирует всю систему Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) при Банке России: именно там собрана информация о том, в каких конкретно БКИ хранятся данные каждого заёмщика.

Зачем проверять кредитную историю

Банки и МФО изучают кредитную историю заёмщиков, прежде чем принять решение о выдаче займа. Чем меньше в ней просрочек и спорных записей, тем выше шансы на одобрение и более выгодную ставку.

Четыре практические причины для регулярной проверки:

Контроль актуальности . Данные могут устареть, задвоиться или не обновиться после закрытия кредита.

. Данные могут устареть, задвоиться или не обновиться после закрытия кредита. Выявление ошибок . Кредитор мог внести некорректную информацию о просрочке или остатке долга. Например, бывают случаи, когда за заёмщиком числится чужой долг.

. Кредитор мог внести некорректную информацию о просрочке или остатке долга. Например, бывают случаи, когда за заёмщиком числится чужой долг. Отслеживание мошеннических займов . Если на вас оформили кредит без вашего ведома, история это покажет.

. Если на вас оформили кредит без вашего ведома, история это покажет. Понимание причины отказов. Банки не всегда объясняют, почему отклонили заявку. История может дать ответ на этот вопрос.

Кредитную историю лучше проверять не реже двух раз в год — даже тем, кто никогда не брал кредит. История начинает формироваться уже после первой заявки, даже если кредит не выдали. В неё также могут попасть долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и услуги связи, если есть судебное решение, а также данные от судебных приставов, например по алиментам.

Как найти кредитную историю через Госуслуги: пошаговая инструкция

Важный нюанс: Госуслуги не выдают сам кредитный отчёт. Портал позволяет бесплатно получить список БКИ, в которых хранится ваша история. Это первый обязательный этап — без него поиск отчёта будет затруднён.

Этап 1. Получить список БКИ через Госуслуги

Для подачи заявления нужна подтверждённая учётная запись на Госуслугах. Подтвердить её можно через свой интернет-банк, в центре обслуживания (это может быть отделение МФЦ, Социального фонда, загса или Почты России), заказным письмом или с компьютера с помощью квалифицированной электронной подписи.

Чтобы получить список БКИ, где хранится ваша кредитная история, авторизуйтесь на Госуслугах. Воспользуйтесь поиском или перейдите в раздел → «Банк России» → «Получение сведений из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй».

© «Госуслуги»

Ознакомьтесь с информацией в открывшемся окне и нажмите «Начать», а затем «Перейти к заявлению».

© «Госуслуги»

Проверьте свои данные: они автоматически подгружаются из вашего профиля. Нажмите «Отправить заявление». Дождитесь уведомления на электронную почту и проверьте результат в личном кабинете.

В ответе придёт документ от Банка России со списком БКИ, контактами и ссылками на личные кабинеты каждого бюро. Срок ответа — в течение одного рабочего дня.

Этап 2. Запросить кредитный отчёт в каждом БКИ

Зайдите на сайт каждого бюро из полученного перечня. Авторизуйтесь через учётную запись Госуслуг. Такая возможность есть в большинстве крупных БКИ. Запросите отчёт. Он формируется за несколько минут.

Когда документ будет готов, уведомление появится в личном кабинете бюро или придёт на указанную вами почту. Если у вас установлен мессенджер «Макс» и подключены уведомления, сообщение о готовности также придёт туда.

Стоимость и сроки: что важно знать

Запрашивать список БКИ, в которых хранится ваша кредитная история, через Госуслуги можно без оплаты неограниченное количество раз. А вот количество бесплатных запросов в сами бюро ограничено. По закону в каждом из них это можно сделать два раза в год. Кроме того, если нужно, один из этих отчётов бюро бесплатно выдаст в бумажном варианте.

Если бесплатный лимит исчерпан, за третий и следующие отчёты в течение года придётся заплатить. Стоимость отчётов каждое бюро устанавливает самостоятельно. Перед оплатой её нужно проверить на сайте конкретного БКИ. Ограничений по количеству платных запросов нет.

Что делать, если в кредитной истории обнаружена ошибка

Ошибки в вашей кредитной истории — не редкость: банк или МФО могут внести некорректные данные о сумме долга, дате платежа или статусе кредита. Порядок исправления регулирует Федеральный закон «О кредитных историях»:

Сначала нужно подать заявление об оспаривании непосредственно в бюро кредитных историй, где обнаружена ошибка. БКИ проведёт проверку в течение 20 рабочих дней и уведомит заявителя о результате. Если бюро отказало, вы можете оспорить это решение в судебном порядке.

Отдельная ситуация — когда в вашей кредитной истории появился кредит, который вы не оформляли. Это признак мошенничества. В этом случае нужно не только подать заявление в БКИ, но и обратиться в банк-кредитор и написать заявление в полицию.

Как часто проверять кредитную историю и альтернативные способы

Минимальная частота — дважды в год: это позволяет использовать оба бесплатных запроса и вовремя замечать изменения. Перед подачей заявки на ипотеку или крупный кредит тоже стоит проверить историю заблаговременно, чтобы успеть исправить возможные ошибки. Проверка особенно важна после утери паспорта или подозрения на утечку персональных данных.

Если доступа к Госуслугам нет, узнать свою кредитную историю можно другими способами:

Сайт Банка России — составить запрос в Центральный каталог кредитных историй через код субъекта кредитной истории. Код можно посмотреть в кредитном договоре. Если документы утеряны, код придётся восстановить; это платная услуга в банке или БКИ.

— составить запрос в Центральный каталог кредитных историй через код субъекта кредитной истории. Код можно посмотреть в кредитном договоре. Если документы утеряны, код придётся восстановить; это платная услуга в банке или БКИ. Личный кабинет банка — например, через СберБанк Онлайн: в разделе «Кредиты» выбрать услугу «Кредитная история», нажать на вкладку «Отчёт» или найти её через поиск в приложении.

— например, через СберБанк Онлайн: в разделе «Кредиты» выбрать услугу «Кредитная история», нажать на вкладку «Отчёт» или найти её через поиск в приложении. Офис БКИ — лично с паспортом, код субъекта в этом случае не нужен.

— лично с паспортом, код субъекта в этом случае не нужен. Нотариус или почта — направить запрос в ЦККИ через нотариуса или телеграммой из отделения почтовой связи, где есть такая услуга.

Что важно запомнить

Через Госуслуги можно бесплатно узнать, в каких БКИ хранится кредитная история, — это первый шаг двухэтапного процесса, без которого неясно, в какие бюро обращаться за кредитным отчётом.

Чтобы отправить заявление, подтвердите учётную запись на Госуслугах. Список БКИ через Госуслуги можно получить бесплатно. Кредитный отчёт в каждом бюро бесплатно выдают дважды в год, а платно его можно запрашивать неограниченное количество раз.

Если увидели в истории кредит, который не оформляли, обращайтесь в банк-кредитор и полицию. Ошибки можно исправить в БКИ, где хранится история.

Проверять кредитную историю лучше не менее двух раз в год, даже если сейчас кредитов нет.

Как проверить долги у судебных приставов: карточки