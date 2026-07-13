Стало известно, на какие МФО жалуются больше всего

Банк России опубликовал первый рейтинг микрофинансовых организаций (МФО) по количеству поступающих на них жалоб. В перечень вошли компании, в отношении которых в 2025 году было зарегистрировано не менее двух обоснованных претензий от клиентов.

© Максим Блинов/РИА Новости

Составители рейтинга учитывали только те жалобы, в ходе проверки которых удалось подтвердить факты нарушения прав потребителей финансовых услуг.

Рейтинг сформирован на основе обращений граждан, направленных как непосредственно в Банк России, так и к финансовому омбудсмену. Нововведение призвано стимулировать участников рынка к повышению стандартов обслуживания и совершенствованию процедур досудебного урегулирования споров.

Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута пояснил, что практика публикации подобных рейтингов уже применяется в отношении страховых компаний и банков и доказала свою эффективность.

Участники рынка, попадающие в топ ренкинга, стремятся улучшить свои бизнес-процессы, пересмотреть модель взаимодействия с клиентами, разобраться с причинами недостаточного качества работы на этом важнейшем направлении, — отметил он.

Для удобства сравнения все МФО разделены на две категории: в первой представлены крупные игроки с портфелем более 1 миллиона заключённых договоров микрозайма, во второй — небольшие компании с меньшей клиентской базой. Это позволяет сравнивать организации сопоставимого масштаба. Итоговое место в рейтинге определяется количеством жалоб в расчёте на 100 тысяч действующих договоров.

Рефинансирование кредитной карты: что это и как оформить