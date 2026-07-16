Что такое поручительство по кредиту и какие у него последствия
Когда банк выдаёт крупный кредит или сомневается в платёжеспособности заёмщика, он может потребовать, чтобы в сделке участвовал поручитель. Поручительство — это письменное обязательство другого человека отвечать перед банком за возврат кредита, если сам заёмщик перестанет платить.
Чем поручитель отличается от созаёмщика
Поручитель не является стороной кредитного договора. Он не получает деньги и не имеет прав на купленное имущество. В отличие от созаёмщика, который делит с заёмщиком и права, и обязанности по кредиту, поручитель отвечает только за долг и только в том случае, если заёмщик перестаёт платить.
Банк может потребовать участия поручителя, если:
- кредитная история заёмщика содержит просрочки;
- запрашивается крупная сумма на длительный срок;
- заёмщик не может предоставить залог.
Наличие платёжеспособного поручителя повышает шансы на одобрение кредита, а иногда позволяет получить более низкую процентную ставку или большую сумму.
Какая ответственность лежит на поручителе
Размер финансовой ответственности поручителя по умолчанию равен всей сумме долга. В неё входят тело кредита, проценты, штрафы, пени и даже судебные издержки банка. Если в договоре не оговорены ограничения, поручитель отвечает за всё это в полном объёме.
Информация о договоре поручительства отражается в кредитной истории. Если заёмщик платит исправно, запись остаётся просто фактом. Но если долг переходит к поручителю, информация об этом также фиксируется в его кредитной истории, и он фактически становится обычным заёмщиком. Кроме того, наличие действующего поручительства учитывается банками, когда он сам обращается за кредитом.
Созаёмщик и поручитель по кредиту: в чём разница и что важно знать
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