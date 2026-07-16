Что такое поручительство по кредиту и какие у него последствия

Когда банк выдаёт крупный кредит или сомневается в платёжеспособности заёмщика, он может потребовать, чтобы в сделке участвовал поручитель. Поручительство — это письменное обязательство другого человека отвечать перед банком за возврат кредита, если сам заёмщик перестанет платить.

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Чем поручитель отличается от созаёмщика

Поручитель не является стороной кредитного договора. Он не получает деньги и не имеет прав на купленное имущество. В отличие от созаёмщика, который делит с заёмщиком и права, и обязанности по кредиту, поручитель отвечает только за долг и только в том случае, если заёмщик перестаёт платить.

Банк может потребовать участия поручителя, если:

кредитная история заёмщика содержит просрочки;

запрашивается крупная сумма на длительный срок;

заёмщик не может предоставить залог.

Наличие платёжеспособного поручителя повышает шансы на одобрение кредита, а иногда позволяет получить более низкую процентную ставку или большую сумму.

Какая ответственность лежит на поручителе

Размер финансовой ответственности поручителя по умолчанию равен всей сумме долга. В неё входят тело кредита, проценты, штрафы, пени и даже судебные издержки банка. Если в договоре не оговорены ограничения, поручитель отвечает за всё это в полном объёме.

Информация о договоре поручительства отражается в кредитной истории. Если заёмщик платит исправно, запись остаётся просто фактом. Но если долг переходит к поручителю, информация об этом также фиксируется в его кредитной истории, и он фактически становится обычным заёмщиком. Кроме того, наличие действующего поручительства учитывается банками, когда он сам обращается за кредитом.

Созаёмщик и поручитель по кредиту: в чём разница и что важно знать

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