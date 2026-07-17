Ваша кредитная история хуже, чем вы думаете: 10 неочевидных причин

Банк отказал в кредите, хотя в прошлом вы ни разу не задерживали платежи. Вы заглянули в свою кредитную историю и увидели, что ваш кредитный рейтинг упал без видимой причины. Такая проблема встречается чаще, чем кажется. Разобрались, какие факторы ухудшают кредитную историю при отсутствии просрочек и что делать в каждом случае.

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Что такое кредитная история и когда она считается плохой

Кредитная история (КИ) — это отчёт обо всех ваших финансовых обязательствах перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и другими кредиторами. Эти данные хранятся в бюро кредитных историй (БКИ). По закону, срок хранения каждой записи составляет семь лет с момента последнего изменения.

Узнать, в каких бюро хранится ваша история, можно бесплатно через Госуслуги. Ответ придёт в личный кабинет в течение одного рабочего дня. Зная список бюро, вы можете запросить кредитный отчёт в каждом из них.

Для оценки заёмщика банки используют кредитный рейтинг. Рейтинг выражается в баллах — от 1 до 999 — и формируется на основе данных кредитной истории. Этим занимаются БКИ — при расчётах они пользуются единой шкалой.

Критерии оценки:

До 300 баллов — очень низкий показатель. Вероятен отказ по любым банковским продуктам.

300–550 — низкий рейтинг. Возможно оформление небольших кредитов и займов под высокий процент.

550–750 — средний рейтинг. Кредиты и займы оформляются по умеренно высоким ставкам.

выше 750 — высокий рейтинг. Кредиторы предлагают самые выгодные условия.

Единого «проходного балла» для одобрения кредита нет: требования зависят от банка, продукта, дохода и долговой нагрузки заёмщика. Даже без просрочек рейтинг может просесть — обычно из-за факторов, которые заёмщик не считает проблемой.

Как найти свою кредитную историю через Госуслуги

Что ухудшает кредитную историю без просрочек

1. Слишком много заявок за короткий срок

Каждая заявка на кредит — и одобренная, и отклонённая — фиксируется в КИ. Если вы отправляете несколько заявок подряд, то по части из них наверняка получите отказ. В таком случае, открывая историю, банк видит: заёмщик активно пытается получить деньги, но часть кредиторов уже отказала ему. Это воспринимается как признак финансовых затруднений и снижает рейтинг.

При этом кредиторы по-разному оценивают такие обращения: несколько заявок на ипотеку обычно настораживают меньше, чем серия заявок на потребительские кредиты. А обращения в МФО чаще воспринимаются более негативно, чем в банки.

Однако кредиторы смотрят не на одну условную цифру, а на поведение заёмщика в целом, объясняет основатель центра B-CAMP Finance Юлия Дульцева. Скоринг учитывает частоту заявок, платежи по действующим кредитам, стабильность дохода и долговую нагрузку.

Жёсткого норматива по числу заявок нет: каждый банк сам определяет допустимый риск. По моему опыту, тревожными выглядят ситуации, когда за одну–две недели человек подаёт несколько заявок, получает отказы, но продолжает искать кредит. Одна–две заявки за короткий срок могут быть поиском лучших условий, а серия обращений на фоне уже высокой нагрузки — повод проявить осторожность. Юлия Дульцева Основатель финансового центра роста и управления финансами B-CAMP Finance

По словам эксперта, МФО чаще готовы рисковать, но негативно реагируют на постоянное оформление микрозаймов и перекредитование.

Что делать: подавать заявки последовательно, а не одномоментно. После двух-трёх отказов — пауза минимум на месяц и анализ ситуации.

2. Высокая долговая нагрузка

Долговая нагрузка показывает, какая часть ежемесячного дохода уходит на выплаты по всем кредитам и займам. ЦБ отмечает, что клиенты с высокой нагрузкой чаще выходят на просрочки, поэтому для банков действуют макропруденциальные лимиты, которые ограничивают выдачу более рискованных займов. По этой причине кредиторы осторожно относятся к заёмщикам, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) выше 50%. Комфортным обычно считается уровень до 30%.

При расчёте нагрузки банки учитывают не только текущие платежи по кредитам, но и лимиты по кредитным картам — даже если вы ими не пользуетесь. Открытый лимит воспринимается как потенциальный долг. Если у вас высокий доход, это вряд ли станет проблемой. Но если уже есть ипотека или автокредит, неиспользуемые карты могут уменьшить сумму, которую банк готов одобрить.

Как пояснила Юлия Дульцева, конкретная методика расчёта зависит от банка, поэтому заранее точно определить, насколько снизятся шансы на одобрение, невозможно.

Если кредитные карты не используются, закрывать их лучше заранее, а не за несколько дней до подачи заявки. Карточный счёт закрывается не моментально, а в срок от 30 до 60 дней. Недостаточно просто погасить задолженность, заблокировать карту или удалить её из мобильного приложения. Нужно закрыть кредитный договор и получить подтверждение банка об отсутствии задолженности. Юлия Дульцева Основатель финансового центра роста и управления финансами B-CAMP Finance

Что делать: закрыть лишние кредитки; если есть несколько кредитов — рассмотреть рефинансирование с объединением в один, но только если после этого снизится ежемесячный платёж.

3. Слишком короткая или пустая КИ

Кредитная история может выглядеть слабой просто потому, что в ней мало данных. Если вы оформили первый кредит менее одного-двух лет назад, ваш рейтинг вряд ли будет высоким даже при аккуратных платежах. Банку сложно оценить, как вы будете вести себя на длинной дистанции.

Похожая ситуация возникает, когда последний кредит вы закрыли более трёх-пяти лет назад, и новых обязательств с тех пор не появлялось. У банков не будет свежей информации для оценки.

Что делать: завести кредитную карту с небольшим лимитом и регулярно ею пользоваться, погашая долг в льготный период. Это формирует актуальную историю без переплат.

4. Судебные долги: ЖКУ, штрафы, алименты

В кредитную историю попадают не только банковские долги. Согласно закону о кредитных историях, в отчёте отражаются сведения о неоплаченных ЖКУ и услугах связи, но только если долг не погашен в течение 10 дней после вступления в силу судебного решения. То же самое касается неоплаченных штрафов и алиментов.

Важный нюанс: согласно Жилищному кодексу, за оплату ЖКУ ответственны все проживающие в квартире члены семьи. Если собственник не платит, долг может быть взыскан с любого из них и отразится в его кредитной истории.

Для банка наличие судебных долгов — сигнал, что человек не справляется даже с небольшими обязательствами. Чем раньше вы погасите такие долги, тем меньше они повлияют на рейтинг.

Что делать: регулярно проверять задолженности на Госуслугах или через сайт ФССП. Если вы не являетесь собственником, но прописаны в квартире — тоже проверяйте: солидарная ответственность может коснуться и вас. Погашайте долги до того, как они дойдут до суда.

5. Поручительство по чужому кредиту

Если заёмщик, за которого вы поручились, перестал платить, банк может потребовать погашения долга от вас. Негативная запись появится в вашей кредитной истории, если вы не исполните требование в установленный срок.

Просрочка появляется в кредитной истории поручителя не из-за самого факта проблем у заёмщика, а когда поручитель не исполняет своё обязательство. Поэтому важно сразу запросить у банка информацию по долгу, проверить страховку и не затягивать с реакцией. Юлия Дульцева Основатель финансового центра роста и управления финансами B-CAMP Finance

Что делать: перед согласием на поручительство оценить платёжеспособность заёмщика. После погашения кредита убедиться, что в истории нет некорректных записей.

6. Банкротство

Банкротство — один из самых серьёзных негативных факторов для кредитной истории. Запись о нём хранится в КИ в течение семи лет с момента завершения процедуры. В этот период получить новый кредит или ипотеку практически невозможно: банки отказывают даже при наличии дохода.

Важно понимать: банкротство не просто портит историю — оно меняет юридический статус заёмщика. В течение пяти лет после завершения процедуры он обязан сообщать о факте банкротства при каждом обращении за кредитом.

Что делать. Вам нужно сформировать новую положительную историю, которая со временем перевесит старые записи. Начните с небольших кредитных продуктов — например, рассрочки в онлайн-магазине или обеспеченной кредитной карты.

Затем откройте обычную кредитку с небольшим лимитом, пользуйтесь ею и гасите долг в льготный период. Через 1–2 года такой дисциплины можно пробовать подавать заявки на потребительские кредиты.

7. Частое оформление микрокредитов

Использование микрозаймов — даже без просрочек — может сигнализировать о трудностях с доступом к обычным кредитам. Некоторые банки расценивают это как признак повышенного риска.

Что делать: использовать микрозаймы только в крайних случаях. Если история уже содержит частые обращения в МФО — попытаться компенсировать это, оформив небольшой кредит и своевременно выплачивая его.

8. Ошибки в кредитной истории и технические сбои

Это неочевидная, но реальная причина. Возможные ошибки:

закрытый кредит отображается как активный;

задвоение задолженности после уступки требования коллекторам;

попадание в историю долгов вашего полного тёзки или родственника;

погашенные просрочки, которые банк не отметил.

Как исправить ошибку:

Запросить кредитный отчёт во всех БКИ. Это можно сделать бесплатно дважды в год, список бюро доступен через Госуслуги. Найти некорректную запись. Если ошибка в данных конкретного кредитора — направить заявление напрямую в эту организацию. Банк или МФО обязаны передать исправления в БКИ в течение 10 рабочих дней. Если банк не реагирует или ошибка техническая — подать заявление в БКИ. Бюро обязано принять меры в течение 20 рабочих дней. После подачи заявления в вашем отчёте появляется отметка об оспаривании, которая работает в вашу пользу. Если БКИ отказывает — обратиться в Банк России или в суд.

При этом важно помнить: удалить достоверную информацию из кредитной истории нельзя — исправлению подлежат только ошибочные данные. Компании и частные лица, которые обещают «исправить историю за деньги», не имеют для этого юридических инструментов.

9. Кредиты, оформленные на вас мошенниками

По данным НБКИ, в такой ситуации речь чаще идёт о микрозаймах: для обращения в МФО нужно меньше документов, а проверки заёмщиков там не такие тщательные, как в банках. Это позволяет злоумышленникам удалённо оформлять займы по чужим паспортным данным. Сведения о таких обязательствах попадают в вашу КИ, снижая ПДН и кредитный рейтинг.

Один из самых распространённых способов получения персональных данных — кража аккаунта на «Госуслугах». Иногда это происходит незаметно. Например, если вы перестали пользоваться старым мобильным номером, оператор через полгода перепродаёт его новому абоненту. Если вы не отвязали от него свой аккаунт, новый владелец номера сможет войти в него и получить все ваши данные. Этим активно пользуются мошенники.

Что делать, если вы обнаружили чужой кредит в своей истории:

Сразу подайте заявление в полицию — это главный шаг. Без него банки и МФО не будут рассматривать ваши возражения. Получите талон-уведомление о принятии заявления.

Обратитесь в банк или МФО, где оформлен спорный кредит. Напишите заявление об оспаривании операции с приложением копии талона из полиции. Банк обязан провести проверку.

Подайте заявление в БКИ, где хранится спорная запись, с просьбой исключить её из отчёта. Приложите копии документов из полиции и ответа от кредитора.

Если кредитор или БКИ отказывают, обратитесь в интернет-приёмную Банка России или в суд. Срок исковой давности по таким делам — три года с момента, когда вы узнали о нарушении.

Важно: не затягивайте. Чем дольше вы не реагируете, тем больше риск, что долг передадут коллекторам, а кредитная история будет испорчена. Если вы живёте за границей, сохраняйте российский номер активным — это снижает риск потери доступа к «Госуслугам» и другим сервисам.

10. Досрочное погашение через сторонний банк

Само по себе досрочное погашение не портит историю и не снижает рейтинг. Наоборот, оно демонстрирует финансовую дисциплину.

Однако есть технический риск: при погашении через сторонний банк комиссия за перевод может уменьшить сумму, и в истории появится незначительная просрочка, которая со временем будет расти из-за штрафных санкций.

Что делать. Всегда проверяйте, какая сумма поступила на кредитный счёт, и сохраняйте подтверждение платежа до полного закрытия договора.

Что важно запомнить

Кредитный рейтинг может ухудшиться даже без просрочек. Частые заявки, высокая долговая нагрузка, неоплаченные судебные долги — всё это снижает рейтинг, даже если вы всегда платили вовремя. А ещё бывают ошибки в кредитных историях, мошеннические кредиты и технические сбои.

Чтобы не столкнуться с неожиданным отказом, закрывайте неиспользуемые кредитные карты и проверяйте свою КИ дважды в год — через Госуслуги можно узнать все бюро, где хранятся ваши данные. Если в истории нашлась ошибка, подайте заявление в бюро, а если это не помогло — обратитесь в Банк России или суд. При обнаружении мошеннического кредита сразу заявите в полицию и только потом оспаривайте запись у кредитора и в БКИ.

Восстановить рейтинг можно, формируя новую историю. Например, для этого можно открыть кредитную карту с небольшим лимитом, регулярно ею пользоваться и вовремя гасить долг. Не верьте обещаниям исправить историю за деньги: достоверные данные удалить нельзя, изменить можно только неверные записи и только через официальные каналы.

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