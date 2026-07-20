Как выгоднее досрочно погасить кредит: сократить срок или уменьшить платёж

Если у вас появились свободные деньги для частичного досрочного погашения кредита, банк обычно предлагает два варианта: сократить срок или уменьшить ежемесячный платёж. Оба способа снижают переплату, но экономия будет разной.

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Если хотите сэкономить — сокращайте срок

Если выбрать сокращение срока, ежемесячный платёж останется прежним, но кредит вы выплатите раньше. Это самый выгодный способ с точки зрения снижения общей переплаты, так как проценты начисляются на остаток долга. Чем быстрее он уменьшается, тем меньше процентов вы заплатите банку.

Пример расчёта

Исходные данные:

кредит — 1 миллион рублей;

ставка — 22% годовых;

срок — 5 лет;

ежемесячный платёж ≈ 27,62 тысяч рублей.

Через год вы вносите 200 тысяч рублей досрочно и выбираете сокращение срока.

В таком случае:

срок кредита уменьшится примерно на 16 месяцев ;

; общая переплата снизится почти на 220 тысяч рублей.

© calcus.ru

Если ваша главная цель — заплатить банку как можно меньше процентов и быстрее избавиться от долга, этот вариант обычно оказывается самым выгодным.

Максимально выгодный подход — досрочное погашение кредита в первой половине срока. В это время основная часть платежей идёт именно на проценты, а тело долга почти не уменьшается. Поэтому каждый досрочный взнос существенно сокращает итоговую переплату. И наоборот: если до окончания выплат осталось 1–2 года, досрочное погашение невыгодно, потому что вы уже выплатили банку большую часть процентов. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

Если важно снизить нагрузку на бюджет — уменьшайте платёж

Если при досрочном погашении выбрать снижение платежа, срок кредита не изменится, зато вы будете тратить меньше денег на его погашение. Общая переплата тоже снизится, но экономия будет не столь существенной, как при сокращении срока. Такой вариант подойдёт тем, кому важно уменьшить текущую финансовую нагрузку или создать подушку безопасности на случай непредвиденных расходов.

Пример расчёта

Исходные данные те же:

кредит — 1 миллион рублей;

ставка — 22% годовых;

срок — 5 лет;

ежемесячный платёж ≈ 27,62 тысяч рублей.

Через год заёмщик вносит 200 тысяч рублей и выбирает уменьшить платёж.

В таком случае:

срок кредитования не изменится;

ежемесячный платёж снизится примерно до 21,33 тысячи рублей ;

; экономия на процентах составит примерно 102,9 тысячи рублей, что заметно меньше, чем при сокращении срока.

© calcus.ru

Что выбрать: снижение срока или платежа

Если доход позволяет без проблем вносить текущие платежи, выгоднее выбирать сокращение срока кредита — так вы быстрее закроете долг и заплатите банку меньше процентов.

Если же главная задача — снизить нагрузку на семейный бюджет, разумнее уменьшить ежемесячный платёж. Общая экономия в этом случае будет не столь значительна, зато платить по кредиту станет проще.

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