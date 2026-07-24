Процентная ставка по кредиту: что это такое

Процентная ставка — один из основных параметров кредита: от неё зависит размер переплаты за пользование деньгами банка. Разберем, как устроена процентная ставка, какие её виды бывают и почему для разных клиентов условия могут отличаться.

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Что такое процентная ставка по кредиту

Процентная ставка по кредиту — это плата за пользование деньгами банка. Её считают в процентах от суммы долга за определённый период, чаще всего за год.

Ориентировочную ставку можно посмотреть на сайте банка, там же обычно доступен калькулятор для расчёта ежемесячного платежа и переплаты. Окончательные условия банк сообщит только после рассмотрения и одобрения заявки.

Виды процентных ставок по кредиту

Фиксированная ставка закрепляется в договоре и не меняется в течение всего срока кредита. Заёмщик заранее понимает, по какой ставке банк будет начислять проценты.

закрепляется в договоре и не меняется в течение всего срока кредита. Заёмщик заранее понимает, по какой ставке банк будет начислять проценты. Плавающая ставка зависит от внешнего индикатора, например ключевой ставки Банка России. Если индикатор растёт или снижается, ставка по кредиту тоже может измениться.

зависит от внешнего индикатора, например ключевой ставки Банка России. Если индикатор растёт или снижается, ставка по кредиту тоже может измениться. Декурсивная ставка предполагает, что проценты начисляются в течение срока займа, а уплачиваются в конце процентного периода.

предполагает, что проценты начисляются в течение срока займа, а уплачиваются в конце процентного периода. Антисипативная ставка означает, что проценты уплачиваются авансом — в момент предоставления заёмных средств, а не в конце срока.

Ключевые характеристики

В договоре потребительского кредита ставку указывают в годовом выражении. В рекламе микрозаймов иногда используют дневную ставку, поэтому фактические условия важно сверять с договором. Проценты начисляются на остаток долга: чем быстрее заёмщик его погашает, тем меньше становится итоговая сумма выплат.

Как правило, ставка по кредиту выше ключевой ставки Банка России: разница учитывает стоимость фондирования, риски, расходы и маржу банка. Исключение составляют субсидированные государством программы, например семейная ипотека, где ставка для заёмщика может быть ниже ключевой за счёт государственных субсидий банкам.

Важно не смешивать номинальную ставку и полную стоимость кредита (ПСК). ПСК включает обязательные платежи по договору, которые влияют на стоимость займа: комиссии, обязательное страхование и сопутствующие услуги. На практике ПСК обычно выше номинальной ставки или равна ей, если дополнительных обязательных платежей нет.

Практические нюансы

Рекламная ставка «от N%» показывает минимальный возможный уровень, который обычно доступен заёмщикам с наиболее надёжным профилем. Банк устанавливает индивидуальную ставку после оценки заёмщика. На итоговое значение влияют такие факторы, как кредитная история, наличие залога, участие в зарплатном проекте банка, страхование жизни и здоровья, долговая нагрузка, тип и срок займа.

Плавающая ставка может быть выгодна при ожидаемом снижении ключевой ставки Банка России, но несёт риск роста платежей при её повышении. По ипотеке ставки обычно ниже, чем по потребительским кредитам: залог снижает риск банка.

Пример с цифрами

Исходные данные — кредит 1 миллион рублей на 5 лет под 22% годовых, аннуитетные платежи, без досрочного погашения. Результат — ежемесячный платёж 27 619 рублей. За весь срок заёмщик выплатит 1 657 140 рублей, из них 657 140 рублей — сумма процентов сверх основного долга.

© Banki.ru

Если при той же сумме кредита и той же ставке увеличить срок до 7 лет, ежемесячный платёж снизится примерно до 23 426 рублей, но сумма процентов сверх основного долга вырастет примерно до 967 784 рублей.

© Banki.ru

Чем длиннее срок кредита, тем ниже ежемесячная нагрузка, но выше итоговая сумма выплат.

Перед принятием решения данные стоит проверить в кредитном калькуляторе того банка, куда решили обраnиться за кредитом.

Что нужно запомнить

Процентная ставка — это стоимость пользования деньгами банка, но ориентироваться только на неё при выборе кредита нельзя. Чтобы понять, во сколько действительно обойдётся заём, нужно смотреть на полную стоимость кредита, срок кредитования и другие обязательные платежи. Чем дольше срок кредита, тем меньше ежемесячный платёж, но тем больше общая переплата.

Как выгоднее досрочно погасить кредит: сократить срок или уменьшить платёж

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