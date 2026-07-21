Собственная квартира в столице остаётся мечтой многих, но реализовать её становится всё сложнее. Цены на жильё продолжают расти, а ипотечные ставки, хотя и снизились по сравнению с прошлым годом, остаются заградительно высокими. Мы рассчитали, какой доход потребуется для покупки самой бюджетной «однушки» в Москве.

Сколько стоит недорогая недвижимость в Москве

Цены на московском рынке жилья продолжают расти — и на вторичном рынке, и в новостройках:

По итогам II квартала 2026 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы достигла 308,1 тысячи рублей. За год цена выросла на 8,7% , а за май — сразу на 5,2% — это был самый резкий скачок за последние месяцы. Такие данные приводит РБК со ссылкой на «Инком-Недвижимость».

, а за май — сразу на 5,2% — это был самый резкий скачок за последние месяцы. Такие данные приводит РБК со ссылкой на «Инком-Недвижимость». Ещё заметнее дорожало первичное жильё. Аналитики «Метриум» подсчитали, что в массовых новостройках «старой» Москвы средняя цена «квадрата» по итогам II квартала 2026 года составила 419 тысяч рублей — это на 17,9% больше, чем год назад.

Как рассказал «Рамблеру» коммерческий директор «Метриум» Дмитрий Проскурин, самые доступные новостройки в «старой» Москве сегодня сосредоточены в нескольких округах.

Дешевле всего «квадрат» стоит в Зеленограде — в среднем 331,3 тысячи рублей за квадратный метр. Чуть дороже — в Юго-Западном округе (343,2 тысячи), Северо-Западном (373,6 тысячи) и Южном (412,8 тысячи).

Если смотреть не на средние показатели, а на реальные предложения, то, по словам Проскурина, самую доступную недвижимость в новостройке можно найти в Зеленограде.

Самые доступные однокомнатные квартиры в Москве по состоянию на июнь 2026 года представлены в Зеленограде. Минимальная цена среди предложений составляет 7,4 миллиона рублей за лот площадью 32,1 кв. м (230,5 тысячи рублей за 1 кв. м). Дмитрий Проскурин коммерческий директор компании «Метриум»

Примерно за ту же цену можно купить «однушку» и на вторичном рынке «новой» Москвы. Например, в Троицком административном округе (ТАО) продаётся однокомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного дома площадью 30,5 кв. м за 7,5 миллиона рублей.

© cian.ru

Для дальнейших расчётов мы будем ориентироваться на среднюю цену 7,5 миллиона рублей.

Сколько надо зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку

Для расчёта будем исходить из следующих параметров:

Стоимость квартиры — 7,5 миллиона рублей.

Первоначальный взнос — 20,1% (1 507 500 рублей).

Срок кредита — 24 года. По данным Банка России, это средний срок новых ипотечных кредитов в России в мае 2026 года.

Ставка — 18,7%. Это базовая ставка Сбера по программе «Ипотека на новостройку».

Подставив эти данные в ипотечный калькулятор «Рамблера», получаем ежемесячный платёж около 94,5 тысячи рублей.

© Рамблер

Для расчёта примем, что платёж по ипотеке не должен превышать 50% ежемесячного дохода заёмщика. В таком случае для кредита по рыночной ставке нужен подтверждённый доход не менее:

94 500 × 2 = 189 000 рублей в месяц.

Более щадящие условия можно получить, если воспользоваться льготной ипотекой.

В 2026 году в России действует несколько льготных ипотечных программ со ставками 2–6%. Однако на Москву сейчас распространяется лишь семейная ипотека. Её базовые параметры: ставка — 6% годовых, первоначальный взнос — от 20,1%, срок — до 30 лет, максимальная сумма кредита — 12 миллионов рублей. Дмитрий Проскурин коммерческий директор компании «Метриум»

Оставим все условия прежними, но заменим ставку на базовую ставку Сбербанка по семейной ипотеке — 7% по состоянию на дату расчёта. Тогда ежемесячный платёж снижается до 43 тысяч рублей. Соответственно, ориентировочный доход для одобрения семейной ипотеки составит:

43 000 × 2 = 86 000 рублей в месяц.

Это примерно в 2,2 раза ниже, чем по рыночной ставке. Такая сумма уже вполне достижима для многих семей, особенно если работают оба супруга.

Кроме того, как отмечает Дмитрий Проскурин, у некоторых застройщиков есть собственные ипотечные программы, которые позволяют покупателям сократить нагрузку на бюджет.

Это субсидирование ставок: девелопер компенсирует банку часть процентов и предлагает покупателю сниженную ставку на определённый срок. Например, 0,1–3% на 12–24 месяца с последующим переходом на рыночный уровень. Отдельные девелоперы запускают программы без первоначального взноса с отсрочкой платежа до двух лет. Дмитрий Проскурин коммерческий директор компании «Метриум»

Главное

Цены на московское жильё продолжают расти: за год «квадрат» на вторичке подорожал на 8,7%, а в новостройках — на 17,9%. Самая доступная «однушка» в столице, по данным на июнь 2026 года, стоит около 7,5 миллиона рублей — такие варианты встречаются в Зеленограде и Новой Москве.

Чтобы взять такую квартиру по рыночной ипотеке под 18,7%, по нашим расчётам, нужен официальный доход от 189 тысяч рублей в месяц. При оформлении семейной ипотеки ориентировочная планка снижается до 86 тысяч рублей.

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