Банк России на заседании 24 июля может впервые за год оставить ключевую ставку без изменений — на уровне 14,25%. Большинство экспертов, опрошенных «Рамблером», склоняются именно к такому сценарию. Разбираемся, почему регулятор, скорее всего, предпочтёт паузу.

Почему ЦБ может взять паузу

Эксперты называют несколько основных причин, которые будут препятствовать снижению ключевой ставки.

Инфляция

В конце июня рост цен заметно ускорился — до 6% в годовом выражении против 5,3% в мае. За месяц индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,87%. Основными причинами стали резкое подорожание топлива и рост цен на овощи и фрукты, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

На второй неделе июля годовая инфляция начала замедляться — до 5,6%. Но, по словам старшего аналитика инвесткомпании «Риком-Траст» Валерии Поповой, одного такого улучшения пока недостаточно.

Как правило, устойчивой тенденцией можно считать снижение на протяжении 4–5 недель подряд. Текущее однократное замедление может быть обусловлено волатильностью отдельных компонентов потребительской корзины либо сезонными факторами, которые не отражают фундаментальных изменений в инфляционном процессе. Валерия Попова старший отраслевой аналитик инвесткомпании «Риком-Траст»

С учётом накопленной с начала года инфляции и предстоящей в октябре индексации коммунальных тарифов выполнение прогноза Банка России по инфляции на конец года (4,5–5,5%) выглядит всё менее вероятным, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Топливный кризис

По данным Росстата на 13 июля, автомобильный бензин подорожал на 24,11% в годовом выражении.

По оценке опрошенных экспертов, ситуация с бензином и дизелем остаётся напряжённой: ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и перебои с поставками ограничивают предложение топлива. Это может повышать издержки перевозчиков и влиять на розничные цены.

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Для Банка России важно, насколько широко рост цен распространяется по экономике. С этой точки зрения подорожание топлива может затронуть более широкую группу товаров и, как следствие, повлиять на общую инфляцию. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Инфляционные ожидания

Ещё один настораживающий сигнал — это инфляционные ожидания бизнеса, отмечает Чернов. Они снижались пять месяцев подряд, но в июле вновь пошли вверх. Это означает, что компании собираются активнее перекладывать рост расходов в конечные цены.

Инфляционные ожидания населения в июле выросли до 14,7% после 12,4% в июне, следует из опроса «инФОМ» по заказу ЦБ.

Бюджетные риски

По данным Минфина, бюджетные расходы по итогам января–июня 2026 года составили около 24,4 триллиона рублей, или примерно 55% годового плана. Государство продолжает много тратить, а это создаёт дополнительное давление на цены.

Рост кредитования

При ставке 14,25% спрос на заёмные деньги уже начинает оживать, говорит Чернов. Поэтому дополнительное снижение может снова разогнать кредитование быстрее, чем растут возможности экономики.

По итогам июня россияне оформили кредитов на общую сумму 1,16 триллиона рублей, заключив 2,9 миллиона договоров. Показатель на 54,8% превысил значение июня 2025 года.

Альтернативные сценарии

Большинство экспертов склоняются к паузе, но некоторые не исключают, что на заседании 24 июля Банк России продолжит цикл смягчения. Однако в таком случае шаг, вероятно, будет минимальным — 25 базисных пунктов, до 14% годовых.

Что может подтолкнуть ЦБ к такому решению? В первую очередь — признаки замедления экономики. По данным мониторинга Банка России, индикатор бизнес-климата в июле упал до -3,6 пункта. Это минимум с середины 2022 года.

Часть экономики уже находится в состоянии спада. Ухудшились как текущие оценки, так и ожидания. На фоне замедления годовых темпов роста ВВП в мае до 0,3% год к году и снижения индикаторов бизнес-климата не исключена реализация риска перехода экономики к рецессии. Избыточная жёсткость ЦБ может усугубить ситуацию. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Вероятность сохранения ставки в 70% оценивает Владимир Чернов. Снижение на 25 базисных пунктов, до 14%, возможно, но пока менее вероятно, а более резкое снижение ставки сейчас практически исключено, отмечает эксперт.

При этом повышение ключевой ставки пока не является базовым сценарием, подчёркивает директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева.

Денежно-кредитная политика не способна быстро изменить ситуацию на топливном рынке. Поэтому для Банка России сейчас важнее не допустить распространения роста издержек на другие товары и услуги, а также сдержать инфляционные ожидания. Евгения Васильева директор центра стратегического анализа «Ингосстраха»

Васильева предполагает, что регулятор повысит прогноз по инфляции и скорректирует ожидаемую траекторию ключевой ставки. К дальнейшему снижению ключа регулятор вернётся только после стабилизации ситуации на топливном рынке и подтверждения временного характера ускорения инфляции, заключила эксперт.

Что ждать дальше: прогнозы на ближайшие месяцы

В 2027 году ключевая ставка останется выше 10% , считает старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. На его взгляд, можно ожидать и соответствующего пересмотра цифр среднесрочного прогноза Банка России.

, считает старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА На его взгляд, можно ожидать и соответствующего пересмотра цифр среднесрочного прогноза Банка России. При ухудшении экономической ситуации не исключено, что ставка снова начнёт расти и к концу года вернётся к 16% , предполагает макроэкономист, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Сергей Васильковский .

, предполагает макроэкономист, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина . По мнению Владимира Чернова, в ближайшие месяцы ставка будет находиться в диапазоне 13,5–14,25% . При замедлении недельной инфляции и стабилизации цен на топливо ЦБ сможет снижать её небольшими шагами по 25–50 базисных пунктов. Резкого перехода к дешёвым деньгам ждать не стоит — регулятор сохранит ставку заметно выше текущей инфляции, чтобы рост цен снова не ускорился.

. При замедлении недельной инфляции и стабилизации цен на топливо ЦБ сможет снижать её небольшими шагами по 25–50 базисных пунктов. Резкого перехода к дешёвым деньгам ждать не стоит — регулятор сохранит ставку заметно выше текущей инфляции, чтобы рост цен снова не ускорился. Попова считает, что на ближайшем заседании ключевая ставка, скорее всего, останется без изменений, но не исключает её снижения до 14% в ближайшей перспективе — до конца года. Такой сценарий будет зависеть от устойчивости тенденции к замедлению инфляции и динамики прочих макроэкономических индикаторов.

в ближайшей перспективе — до конца года. Такой сценарий будет зависеть от устойчивости тенденции к замедлению инфляции и динамики прочих макроэкономических индикаторов. Главный аналитик Инго Банка Пётр Арронет соглашается с тем, что Банк России в июле скорее всего сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. В августе он ждёт улучшения ситуации на топливном рынке, после чего допускает снижение ключа.

Краткий итог

Инфляция ускорилась до 6% в июне из-за топливного кризиса и сезонных факторов. Ситуация на топливном рынке пока не решается, а риски для цен сохраняются.

Большинство экспертов считают, что 24 июля ЦБ оставит ставку на уровне 14,25%.

Регулятор, скорее всего, даст жёсткий сигнал и повысит прогноз по инфляции.

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