Как концерт Scorpions обернулся для семьи многомиллионными долгами

В июле 2026 года липецкий портал опубликовал в соцсетях воспоминание о двух концертах Scorpions, которые прошли в Липецке в июне 2008 года почти при пустых трибунах. В комментариях откликнулась девушка и рассказала, что организаторами выступлений была её семья. После концерта они остались с многомиллионными долгами, на погашение которых ушли годы. «Рамблер» связался с героями этой истории и выяснил, почему они вложили деньги в проведение концертов, сколько в итоге потеряли и как смогли выбраться из долговой ямы.

© Архив семьи

Роковое соседство

История долгов семьи предпринимателя Максима Андрусского, собеседника «Рамблера», началась с его знакомства с Валерием Зиновым — в 2008 году тот организовывал концерты в Липецке. Андрусский занимался розничной торговлей. Их офисы располагались по соседству на Театральной площади.

За несколько месяцев до убыточных концертов Scorpions в городе Зинов попросил Андрусского помочь с организацией приезда рок-музыканта Александра Маршала. Предприниматель согласился предоставить свой автомобиль и сопровождать Маршала, его директора и команду во время их пребывания в Липецке.

В один день Зинов ко мне подходит и говорит, что привозит в Липецк Александра Маршала. Ему нужна была вместительная машина, а у меня как раз была семейная хорошая Toyota. За работу он предложил 7 тысяч рублей — 2008 год, по тем временам это были хорошие деньги. Я согласился, тем более Маршал, рок-исполнитель такого масштаба. Так мы и познакомились с Валерием Зиновым поближе, — вспоминает Максим Андрусский.

Александр Маршал посетил Липецк с концертом 1 апреля 2008 года. Ранее он выступал в городе в составе группы «Парк Горького».

Предложение, от которого сложно отказаться

Новое предложение от Зинова поступило в начале мая. На этот раз речь шла уже о проекте совсем другого масштаба — привезти в Липецк легендарную немецкую рок-группу Scorpions. Андрусскому предложили выступить инвестором.

Зинов предложил Андрусскому инвестировать 2 миллиона рублей и получить обратно 3 миллиона рублей.

Я в то время строил бассейн в своём частном доме. У меня жена в детстве сломала позвоночник, и ей нужно плавать. У нас была мечта построить бассейн. Мне как раз не хватало миллиона. Думаю: о, как классно, повезло! Сейчас перезайму у друзей-соседей 2 миллиона, отдам Зинову, а обратно получу 3, — рассказывает Максим Андрусский.

Собеседник так и сделал: одолжил денег у друзей и отдал их Зинову. Взамен, по его словам, он получил расписку на 3 миллиона рублей, заверенную печатью индивидуального предпринимателя.

Как всё пошло не по плану

Спустя пять-шесть дней после того, как Андрусский передал Зинову первые 2 миллиона рублей, организатор сообщил, что главный спонсор проекта отказался от участия. Как рассказал наш собеседник, первоначальным инвестором должен был стать крупный предприниматель из Липецка.

Видимо, он заранее просчитал риски и поэтому вышел из проекта. Липецк — маленький город. Тем более лето, конец июня: люди в отпусках, на каникулах, на дачах. Параллельно проходил чемпионат Европы по футболу, на котором сборная России впервые вышла из группы и в итоге заняла третье место. И тут в восемь вечера, когда солнце ещё не село, проводить концерт. Такая себе идея. Но я тогда об этом ничего не знал, — сказал Максим Андрусский.

Зинов предложил увеличить сумму инвестиций и внести ещё 6 миллионов рублей. Андрусский обратился за займом к своему конкуренту, с которым сотрудничал и участвовал в тендерах. Тот согласился одолжить деньги под 10% в месяц под расписку. Средства были переданы Зинову. По словам Андрусского, на них организатор выплатил остаток гонорара группе, напечатал билеты и афиши, а также разместил рекламу на радио и телевидении.

Через некоторое время оказалось, что денег снова не хватает и требуется ещё 2 миллиона рублей. Их Андрусский занял у другого знакомого под залог квартиры под 15–20% (точные условия он уже не помнит).

По воспоминаниям Андрусского, Зинов практически не занимался организацией концертов. Исключением стала лишь договорённость об аренде стадиона «Металлург». Между тем было необходимо выполнить сложный технический райдер Scorpions. При этом только в процессе подготовки Андрусский узнал, что проект предусматривал два концерта: в Липецке и Воронеже.

Липецкие и воронежские прокатчики не могли выполнить райдер группы. Мы нашли ребят из Санкт-Петербурга и Москвы. Я взял пакет с 4 миллионами рублей — помню, он весил килограммов семь — и поехал с ним в Москву. Передал деньги под расписку. Они отвечали за сцену: огромный светодиодный экран, световое оборудование, пульты, усилители, комбики, софиты, — вспоминает собеседник «Рамблера».

Организацией бытового райдера — напитков, питания, гостиницы и автомобилей — также занимались Андрусский с женой.

Концерты для пустых трибун

Билеты на концерты Scorpions продавались крайне плохо. По словам Андрусского, группа долго не подтверждала выступления на своём официальном сайте, поскольку Зинов задерживал перевод денег. Кроме того, всего за несколько месяцев до этого Scorpions уже завершили масштабный тур по России в рамках мирового турне Humanity World Tour, отыграв 12 концертов. Новость о том, что летом группа снова приедет в Россию — причём сразу на два концерта в Липецке, — многие воспринимали с недоверием.

© Архив семьи

Концерт в Воронеже, запланированный на следующий день, пришлось перенести в Липецк: сцену собирали три-четыре дня, и перевезти столь сложную конструкцию за одну ночь было невозможно.

На старте продаж ещё приходили перекупщики, хотели купить по 100–200 билетов. Но когда поняли, что спроса нет, перестали. Я открывал двери своей машины, ставил мощную колонку и включал рекламу Scorpions. Делал всё, чтобы люди поверили: многие думали, что это какая-то кавер-группа или что-то такое, — говорит Максим Андрусский.

Билеты стоили от 700 рублей до нескольких тысяч. Самые дорогие места находились в ложе. По воспоминаниям Андрусского, там оказалось всего около 20–30 зрителей, причём многие получили приглашения в обмен на помощь в организации концертов или рекламную поддержку.

© Архив семьи

Всего на первый концерт Scorpions в Липецке 29 июня 2008 года пришло около 2,5 тысячи человек. Во второй день стадион посетили около 2 тысяч человек при вместимости «Металлурга» около 15 тысяч зрителей.

© «JSA»

Огромное количество людей сидели на крышах, многие просто давали 500 рублей на входе, вспоминает Андрусский. По его словам, представители Scorpions до последнего были уверены, что продажи билетов идут успешно. Зинов сообщал им, что реализовано уже 20–40% мест. Если бы группа знала реальную ситуацию, она бы не приехала.

Дочь Андрусского Виктория поделилась воспоминаниями о тех событиях. На момент концертов ей было восемь лет. Девочке даже удалось немного пообщаться с вокалистом Scorpions Клаусом Майне, а один из продюсеров группы подарил её старшему брату на день рождения 100 долларов.

Промолчу, какие «весёлые» годы ожидали нас, трёх детей, после. Но это до сих пор самое «незабываемое» событие для нашей семьи. Этот «Ветер перемен» чуть не сдул, — написала Виктория в комментарии к посту липецкого портала 1703.media.

© Социальные сети

Scorpions уехали, долги остались

Концерты закончились, группа уехала, предстояло расплачиваться по долгам. На организацию двух выступлений Scorpions в Липецке Максим Андрусский занял в общей сложности 10 миллионов рублей. Однако вернуть кредиторам после концертов нужно было уже 12 миллионов, вспоминает он. По среднегодовому курсу 2008 года это почти 483 тысячи долларов. Для сравнения: по данным Росстата, средняя зарплата в России тогда составляла около 17 тысяч рублей в месяц.

Хотя обязательства перед кредиторами фактически должен был исполнить Валерий Зинов, по словам Андрусского, он не вернул ни рубля.

Зинов не вернул ни копейки. Я был у него в офисе, забрал один медиатор Scorpions, две барабанные палочки — правда, одну он потом у меня отобрал — и монитор от компьютера. Вот и всё, что я от него получил. Где-то дома до сих пор лежат расписки: одна на 3 миллиона и вторая на 10 миллионов. Оказалось, что взыскивать с него нечего: ни квартиры, ни машины, никакого имущества в собственности, — рассказал Максим Андрусский.

Между тем знакомые начали требовать возврата денег.

Первый кредитор, одолживший 2 миллиона рублей, забрал в счёт долга автомобиль Chrysler, принадлежавший жене Андрусского. По его словам, это позволило погасить около 500 тысяч рублей. Остальную сумму семья выплачивала из доходов от бизнеса.

Самыми тяжёлыми оказались расчёты с предпринимателем, который занял 6 миллионов рублей под 10% в месяц. Пока долг не погашался, начислялись проценты. По словам Андрусского, к нему приходили «разбираться» бандиты. Чтобы остановить рост задолженности, тесть перезанял около 7 миллионов рублей и помог рассчитаться с кредитором. Позже Андрусский возвращал этот долг уже родственнику. Кроме того, семья продала доставшуюся по наследству двухкомнатную квартиру примерно за 2,2 миллиона рублей и направила эти деньги на погашение обязательств.

Ещё один кредитор, который выдал деньги под залог квартиры, забрал недвижимость и продал её примерно за 2,4 миллиона рублей. Кроме того, через суд был арестован семейный земельный участок, который затем реализовали на торгах примерно за 400 тысяч рублей. После этого задолженность перед этим кредитором была полностью закрыта.

Сам Андрусский признаётся, что воспоминания о том времени остаются «сумбурными и разрозненными» из-за сильного эмоционального напряжения. По его словам, после концертов друзья отвернулись и он не мог занять даже 10 тысяч рублей. Родители помогали семье продуктами и домашними заготовками.

Такими воспоминаниями с «Рамблером» поделилась дочь Виктория:

Чувствовалась моральная тяжесть, которая была в семье. Чувствовался пустой холодильник, понимание, что даже на самое необходимое нет. И вот это постоянное желание родителей заработать. <…> Хотя всю жизнь родители старались для нас. И даже в те времена Дед Мороз нам приносил такие подарки, которые родители себе позволить не могли.

Новый бизнес и закрытие долгов

История с концертами Scorpions в итоге привела семью Андрусских к новому бизнесу. В 2008 году они занимались продажей новогодних подарков. За сезон, который длился с сентября до Нового года, бизнес приносил около 1 миллиона рублей. Этих денег было недостаточно, чтобы рассчитаться с кредиторами.

Мы с женой сидели и думали, чем зарабатывать. А мы тогда как раз строили бассейн и свой дом. Так мы начали заниматься строительством. Строили тёплые экологичные дома и на этом зарабатывали, — рассказал он.

Именно доходы от нового бизнеса помогли семье за пять лет полностью рассчитаться с долгами.

На вопрос «Рамблера», изменила ли эта история отношение к бизнесу и риску, Максим Андрусский ответил отрицательно.

Самые значимые события в жизни любого человека, равно как и самые тяжёлые, происходят по одной и той же причине: кто-то кому-то поверил. Я бы не стал говорить, что я стал меньше доверять людям или меньше рисковать, впутываться в авантюры, — Максим Андрусский.

На то, чтобы полностью рассчитаться с долгами, семье Андрусских потребовалось пять лет. Последний платёж был сделан в марте 2013 года. В общей сложности они выплатили около 15 миллионов рублей.

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