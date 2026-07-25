Какая зарплата нужна для покупки жилья в Подмосковье

Московский регион привлекает жителей из разных частей страны — здесь сосредоточены лучшие карьерные возможности, качественная инфраструктура и высокий уровень жизни. Однако позволить себе купить жильё в столице может далеко не каждый. Всё больше покупателей обращают внимание на ближнее Подмосковье, где квадратный метр стоит дешевле, а транспортная доступность позволяет быстро добираться до Москвы. Разбираемся, в каких городах-спутниках самое доступное жильё и сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку на однокомнатную квартиру.

© Natalia Rusanova/iStock.com

Стоимость недвижимости в Подмосковье

За последний год новостройки в городах-спутниках Москвы заметно подорожали. По данным исследования аналитической платформы bnMAP.pro, которые приводит РБК, за 12 месяцев цены на новостройки в области выросли на 16–30% в зависимости от расположения.

Самые высокие цены зафиксированы в следующих городах:

в Реутове средняя стоимость квадратного метра достигла 336,7 тысячи рублей;

средняя стоимость квадратного метра достигла 336,7 тысячи рублей; в Мытищах — 289,5 тысячи рублей;

— 289,5 тысячи рублей; в Котельниках — 288,6 тысячи рублей.

Самые доступные варианты среди городов-спутников предлагает Королёв — здесь «квадрат» в новостройке стоит в среднем 229,9 тысячи рублей.

Подробные данные по городам Подмосковья — в таблице ниже.

© Рамблер

Снижение средней цены за 12 месяцев не зафиксировано ни в одном из городов-спутников.

Реальные предложения: сколько стоит однушка

Средние цифры — это лишь ориентир. Чтобы понять реальную картину, мы изучили конкретные рыночные предложения и выбрали сопоставимые варианты в двух наиболее доступных локациях Подмосковья: Королёве и Балашихе.

В Королёве однокомнатная квартира площадью 32,6 кв. м предлагается за 6,5 миллиона рублей. В Балашихе за аналогичную сумму можно купить квартиру площадью 29,1 кв. м. Оба варианта — в девятиэтажных домах.

Квартира в Королёве:

© avito.ru

Квартира в Балашихе:

© avito.ru

Для дальнейших расчётов возьмём за основу квартиру стоимостью 6,5 миллиона рублей.

Сколько нужно зарабатывать: расчёт ипотеки

Чтобы понять, какой доход необходим для покупки такой квартиры, рассчитаем кредит по двум программам: рыночной и семейной ипотеке.

Исходные данные:

Стоимость квартиры: 6,5 миллиона рублей.

Первоначальный взнос: 20,1% (1 306 500 рублей).

Сумма кредита: 5 193 500 рублей.

Срок кредита — 24 года. По данным Банка России, это средний срок новых ипотечных кредитов в России в мае 2026 года.

Вариант 1. Рыночная ипотека

Ставка — 18,7% годовых. Такая базовая ставка указана на сайте Сбербанка по программе «Ипотека на новостройку» на дату расчёта.

Ежемесячный платёж при таких параметрах составит примерно 82 тысячи рублей.

© Рамблер

Обычно банки требуют, чтобы показатель долговой нагрузки (ПДН) заёмщика не превышал 50%. Это значит, что доход должен быть минимум вдвое выше платежа, то есть составлял 164 тысячи рублей в месяц.

Вариант 2. Семейная ипотека

Для семей с детьми действует программа «Семейная ипотека». Базовая ставка по ней в Сбере составляет 7%.

При такой ставке ежемесячный платёж на 24 года составит примерно 37 тысяч рублей в месяц.

Для одобрения такого кредита потребуется официальный доход от 74 тысяч рублей в месяц (37 000 × 2).

© Рамблер

Средняя зарплата в Московской области в апреле 2026 года составляла 130,5 тысячи рублей. Для семьи с детьми ипотека в Подмосковье при таких параметрах выглядит вполне доступной.

Итог: реально ли купить квартиру в Подмосковье

Купить собственное жильё в Подмосковье — задача выполнимая, но финансовая нагрузка сильно зависит от семейного статуса. Семьям с детьми доступна льготная смейная ипотека. При средней зарплате по области в 130,5 тысячи ежемесячный платёж в 37 тысяч рублей выглядит вполне посильным.

Для одиноких покупателей и семей, не попадающих под льготную программу, основным вариантом остаётся рыночная ипотека со ставкой выше 18,5%. Платёж в 82 тысячи рублей потребует дохода от 164 тысяч рублей в месяц, что выше среднего по региону.

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Покупка квартиры в Москве: сколько нужно зарабатывать для ипотеки в 2026 году