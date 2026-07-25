Какая зарплата нужна для покупки жилья в Подмосковье: сравнение цен на жильё и расчёты
Московский регион привлекает жителей из разных частей страны — здесь сосредоточены лучшие карьерные возможности, качественная инфраструктура и высокий уровень жизни. Однако позволить себе купить жильё в столице может далеко не каждый. Всё больше покупателей обращают внимание на ближнее Подмосковье, где квадратный метр стоит дешевле, а транспортная доступность позволяет быстро добираться до Москвы. Разбираемся, в каких городах-спутниках самое доступное жильё и сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку на однокомнатную квартиру.
Стоимость недвижимости в Подмосковье
За последний год новостройки в городах-спутниках Москвы заметно подорожали. По данным исследования аналитической платформы bnMAP.pro, которые приводит РБК, за 12 месяцев цены на новостройки в области выросли на 16–30% в зависимости от расположения.
Самые высокие цены зафиксированы в следующих городах:
- в Реутове средняя стоимость квадратного метра достигла 336,7 тысячи рублей;
- в Мытищах — 289,5 тысячи рублей;
- в Котельниках — 288,6 тысячи рублей.
Самые доступные варианты среди городов-спутников предлагает Королёв — здесь «квадрат» в новостройке стоит в среднем 229,9 тысячи рублей.
Подробные данные по городам Подмосковья — в таблице ниже.
Снижение средней цены за 12 месяцев не зафиксировано ни в одном из городов-спутников.
Реальные предложения: сколько стоит однушка
Средние цифры — это лишь ориентир. Чтобы понять реальную картину, мы изучили конкретные рыночные предложения и выбрали сопоставимые варианты в двух наиболее доступных локациях Подмосковья: Королёве и Балашихе.
В Королёве однокомнатная квартира площадью 32,6 кв. м предлагается за 6,5 миллиона рублей. В Балашихе за аналогичную сумму можно купить квартиру площадью 29,1 кв. м. Оба варианта — в девятиэтажных домах.
Квартира в Королёве:
Квартира в Балашихе:
Для дальнейших расчётов возьмём за основу квартиру стоимостью 6,5 миллиона рублей.
Сколько нужно зарабатывать: расчёт ипотеки
Чтобы понять, какой доход необходим для покупки такой квартиры, рассчитаем кредит по двум программам: рыночной и семейной ипотеке.
Исходные данные:
- Стоимость квартиры: 6,5 миллиона рублей.
- Первоначальный взнос: 20,1% (1 306 500 рублей).
- Сумма кредита: 5 193 500 рублей.
- Срок кредита — 24 года. По данным Банка России, это средний срок новых ипотечных кредитов в России в мае 2026 года.
Вариант 1. Рыночная ипотека
Ставка — 18,7% годовых. Такая базовая ставка указана на сайте Сбербанка по программе «Ипотека на новостройку» на дату расчёта.
Ежемесячный платёж при таких параметрах составит примерно 82 тысячи рублей.
Обычно банки требуют, чтобы показатель долговой нагрузки (ПДН) заёмщика не превышал 50%. Это значит, что доход должен быть минимум вдвое выше платежа, то есть составлял 164 тысячи рублей в месяц.
Вариант 2. Семейная ипотека
Для семей с детьми действует программа «Семейная ипотека». Базовая ставка по ней в Сбере составляет 7%.
При такой ставке ежемесячный платёж на 24 года составит примерно 37 тысяч рублей в месяц.
Для одобрения такого кредита потребуется официальный доход от 74 тысяч рублей в месяц (37 000 × 2).
Средняя зарплата в Московской области в апреле 2026 года составляла 130,5 тысячи рублей. Для семьи с детьми ипотека в Подмосковье при таких параметрах выглядит вполне доступной.
Итог: реально ли купить квартиру в Подмосковье
Купить собственное жильё в Подмосковье — задача выполнимая, но финансовая нагрузка сильно зависит от семейного статуса. Семьям с детьми доступна льготная смейная ипотека. При средней зарплате по области в 130,5 тысячи ежемесячный платёж в 37 тысяч рублей выглядит вполне посильным.
Для одиноких покупателей и семей, не попадающих под льготную программу, основным вариантом остаётся рыночная ипотека со ставкой выше 18,5%. Платёж в 82 тысячи рублей потребует дохода от 164 тысяч рублей в месяц, что выше среднего по региону.
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Покупка квартиры в Москве: сколько нужно зарабатывать для ипотеки в 2026 году