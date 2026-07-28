Досрочное погашение кредита: 5 главных ошибок в карточках

Досрочное погашение кредита — один из самых эффективных способов сэкономить на процентах и быстрее избавиться от долгов. Но у этого полезного инструмента есть свои тонкости. Если не знать их, ваши усилия могут оказаться не такими эффективными, как ожидалось, и даже могут привести к финансовым трудностям. Разобрали 5 самых частых ошибок при досрочном погашении кредита. Читайте карточки, чтобы узнать, как их избежать.

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Как выгоднее досрочно погасить кредит: сократить срок или уменьшить платёж

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