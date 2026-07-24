Ключевую ставку снизили до 14%: как это повлияет на финансы россиян

На опорном заседании 24 июля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), с 14,25 до 14% годовых. Это десятое снижение ставки подряд. Решение не совпало с прогнозами большинства аналитиков — они ожидали, что ЦБ возьмёт паузу в смягчении денежно-кредитной политики. Разбираемся, что повлияло на решение, как оно отразится на ставках по вкладам и кредитам, а также чего ожидать от следующего заседания в сентябре.

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Почему ЦБ снизил ставку вопреки ожиданиям

Объяснение регулятора

Решение снизить ключевую ставку до 14% годовых принято на фоне умеренного роста экономики во втором квартале 2026 года, следует из пресс-релиза регулятора.

Ключевые факторы:

Инфляция. Текущий рост цен во втором квартале с учётом сезонности замедлился до 5% в пересчёте на год после 8,7% в первом квартале. Базовая инфляция снизилась до 4,2% против 6,2% кварталом ранее. Устойчивая инфляция остаётся в диапазоне 4–5% в годовом выражении. На 20 июля годовая инфляция составляла 5,9%.

Текущий рост цен во втором квартале с учётом сезонности замедлился до в пересчёте на год после 8,7% в первом квартале. Базовая инфляция снизилась до 4,2% против кварталом ранее. Устойчивая инфляция остаётся в диапазоне 4–5% в годовом выражении. На 20 июля годовая инфляция составляла Инфляционные ожидания россиян выросли, что может привести к замедлению дальнейшего снижения инфляции.

россиян выросли, что может привести к замедлению дальнейшего снижения инфляции. Экономическая активность и спрос. Основным драйвером роста экономики оставался потребительский спрос. Инвестиционная активность немного восстановилась, но оставалась сдержанной. Компании стали хуже оценивать перспективы спроса и объёмов производства, что может говорить о замедлении потребительской активности во втором полугодии.

Основным драйвером роста экономики оставался потребительский спрос. Инвестиционная активность немного восстановилась, но оставалась сдержанной. Компании стали хуже оценивать перспективы спроса и объёмов производства, что может говорить о замедлении потребительской активности во втором полугодии. Рынок труда. Напряжённость постепенно снижается. По данным опросов, предприятия стали лучше обеспечены кадрами. Рост заработных плат замедляется, но по-прежнему опережает рост производительности труда. Уровень безработицы находится на историческом минимуме — 2,1%.

Напряжённость постепенно снижается. По данным опросов, предприятия стали лучше обеспечены кадрами. Рост заработных плат замедляется, но по-прежнему опережает рост производительности труда. Уровень безработицы находится на историческом минимуме — 2,1%. Денежно-кредитные условия по-прежнему оцениваются как умеренно жёсткие.

по-прежнему оцениваются как умеренно жёсткие. Проинфляционные риски продолжают преобладать над дезинфляционными в среднесрочной перспективе. Основные угрозы связаны с возможным переносом возросших издержек бизнеса в цены, сохранением высоких инфляционных ожиданий, ростом заработных плат и усилением ценового давления на фоне геополитической напряжённости. Основным дезинфляционным фактором может стать более существенное замедление внутреннего спроса.

По итогам заседания Банк России обновил среднесрочный прогноз. Регулятор ожидает, что средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14,5–14,6% годовых, а в 2027 году снизится до 10,5–12,5%. Прогноз по годовой инфляции на 2026 год повышен до 6–7% из-за роста цен на топливо. В 2027 году темпы роста цен вернутся к целевому уровню благодаря проводимой денежно-кредитной политике, считают в ЦБ.

Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2026 год снижен до 0–1%. Оценки на 2027–2028 годы остались без изменений.

Мнение экспертов

Решение Банка России снизить ключевую ставку до 14% оказалось чуть лучше рыночных ожиданий, отметил главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский.

Из позитивных факторов отметим, что о развороте денежно-кредитной политики в комментариях к решению не сказано ни слова. Наоборот, ЦБ подчеркнул лишь необходимость более плавного снижения ключевой ставки. И это, наверное, сейчас главное, — Владимир Малиновский.

По мнению аналитика, будущие шаги регулятора пока неочевидны. Согласно обновлённому прогнозу, средний размер ключевой ставки в 2026 году составит 14,5–14,6% годовых. Это означает, что до конца года ЦБ может как продолжить постепенно снижать ставку на каждом заседании, так и оставить её на текущем уровне — 14%, подчеркнул Малиновский.

Банк России, вероятно, посчитал, что текущей жёсткости денежно-кредитных условий будет достаточно, чтобы преодолеть временное ускорение инфляции из-за сложной ситуации с топливом и вернуть инфляцию к целевым 4% в 2027 году. Такое мнение озвучил «Рамблеру» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Монетарная политика по-прежнему остаётся жёсткой. Поэтому Банк России снова немного снизил ключевую ставку, чтобы в том числе уменьшить риски переохлаждения экономики. Михаил Васильев Главный аналитик Совкомбанка

Как изменятся ставки по вкладам и кредитам

Что будет с доходностью депозитов

Ставки по вкладам в ближайшие недели могут снизиться в пределах 25 б. п., допускают Малиновский и Васильев. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов не исключает возможность снижения депозитных ставок в пределах 50 б. п.

Мы считаем, что вкладчикам стоит придерживаться стратегии иметь несколько депозитов на разные сроки. Долгосрочные депозиты помогут зафиксировать текущие всё ещё высокие ставки на сценарий продолжения снижения ключевой ставки. Краткосрочные депозиты позволят иметь средства на сценарий появления более выгодных предложений по вкладам. Михаил Васильев Главный аналитик Совкомбанка

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в третьей декаде июня составила 12,76%, следует из данных ЦБ.

Средние ставки по вкладам в топ-20 банков, по данным Финуслуг, к 24 июля:

13,48% — со сроком размещения на три месяца;

— со сроком размещения на три месяца; 12,99% — на шесть месяцев;

— на шесть месяцев; 12,55% — на год;

— на год; 11,4% — на 1,5 года;

— на 1,5 года; 11,03% — на два года;

— на два года; 10,73% — на три года.

Станут ли кредиты дешевле

Ставки по потребительским кредитам и ипотеке в ближайшие недели продолжат медленно снижаться в пределах 25 б. п., считают Васильев и Малиновский. Но условия могут корректироваться медленнее, чем доходности по вкладам, предупредили они.

По прогнозам Додонова, банки могут отреагировать снижением ставок по ипотеке примерно на 50 б. п.

Ставки по необеспеченным потребительским кредитам в этом году довольно слабо реагировали на снижение ключевой ставки. Но, вероятно, они тоже постепенно будут идти вниз и в ближайшие недели уменьшатся в пределах 100 б. п. Игорь Додонов аналитик ФГ «Финам»

Между тем эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер считает, что снижения ставок по кредитам придётся ещё подождать. По его оценкам, ссуды могут стать доступнее лишь к концу года.

Средняя полная стоимость кредита (ПСК) наличными в топ-20 банков к 24 июля составила 29,43% годовых, свидетельствует индекс Финуслуг.

Что будет дальше

Прогнозы экспертов по ключевой ставке в сентябре:

14% или снижение с минимальным шагом — Малиновский.

или снижение с минимальным шагом — Малиновский. 14% — Васильев.

Прогнозы экспертов по ключевой ставке на конец 2026 года:

13,75% — Совкомбанк.

— Совкомбанк. 13,75% — БКС Мир инвестиций.

— БКС Мир инвестиций. диапазон 13,25–14% — ФГ «Финам».

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