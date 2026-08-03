Что такое закладная на квартиру

Покупка жилья в ипотеку предполагает не только долгосрочные обязательства заёмщика, но и надёжные гарантии для банка. Один из ключевых инструментов, обеспечивающих такие гарантии, — закладная на квартиру. Это именная ценная бумага, которая закрепляет за банком право получать платежи по ипотеке и право залога на квартиру.

Определение прописано в статье 13 Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Для чего нужна закладная

Закладная нужна банку, чтобы официально подтвердить свои права кредитора по ипотеке и при необходимости быстро распорядиться ими как финансовым активом.

С этим документом банк может:

Продать долг другому банку или передать в залог, чтобы быстро вернуть оборотные средства.

Выпустить ценные бумаги (ипотечные облигации) для привлечения новых инвестиций.

Упростить суды, если заемщик перестанет платить: закладная позволяет изъять залог быстрее.

Пример: заёмщик перестал платить по ипотеке и скрывается. Без закладной банку пришлось бы запускать долгий и сложный судебный процесс: доказывать в суде сам факт выдачи денег, поднимать архивы с платежками, договорами и соглашениями.

С закладной все иначе. Банку достаточно принести в суд один документ. Поскольку закладная — это безусловное свидетельство залога, суду не нужно проводить масштабное расследование. Судья видит штамп Росреестра и сразу понимает: квартира в залоге у банка, долг не выплачен.

Банк получает разрешение выставить жилье на торги за считаные месяцы, быстро возвращает свои деньги.

Заёмщику закладная нужна, чтобы снять обременение и стать полноценным собственником после выплаты кредита. Также документ гарантирует неизменность условий кредита в случае, если банк решит перепродать долг другой организации. Новый владелец ценной бумаги по закону не имеет права менять процентную ставку, срок или сумму платежа, прописанные в договоре.

Виды закладных

Существуют две формы документа:

Документарная (бумажная). Печатается на бланке, заверяется подписями сторон и хранится у банка-кредитора либо в специализированном депозитарии. Бездокументарная (электронная). Формат действует в России с 1 июля 2018 года. Документ хранится исключительно в депозитарии и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) заёмщика и банка.

Электронную закладную можно оформить взамен бумажной. Обратная замена законом не предусмотрена.

Ключевые характеристики закладной

Оформляется по соглашению сторон — документ не является обязательным.

Составляется залогодателем и регистрируется в Росреестре. При подаче вместе с пакетом на регистрацию ипотеки госпошлина отдельно не взимается.

Банк вправе передать права по закладной или заложить её без согласия заёмщика. В этом случае изменятся реквизиты для внесения платежей.

Подробнее о том, как оформляется закладная можно прочитать на официальном сайте Росреестра и на портале КонсультантПлюс.

Практические нюансы

Перед подписанием заёмщику важно сверить закладную с кредитным договором: сумму долга, срок, ставку, данные объекта и сторон. Расхождения лучше исправить до подписания, иначе новый владелец закладной будет ориентироваться на её условия.

После полного погашения долга нужно убедиться, что обременение снято в Росреестре. Банк должен вернуть бумажную закладную с отметкой об исполнении обязательства или подать заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке. Подтверждением будет выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Главное: что такое закладная и для чего она нужна

Закладная фиксирует права кредитора по ипотеке, поэтому перед подписанием её нужно сверить с договором, а после полного погашения долга — убедиться в аннулировании документа.

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