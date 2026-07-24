Набиуллина объяснила, как ЦБ заставляет вклады обгонять инфляцию

24 июля Банк России продолжил цикл снижения ключевой ставки. Вопреки прогнозам экспертов, которые ожидали её сохранения на прежнем уровне, ставку снизили на 25 базисных пунктов, до 14%. На пресс‑конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила причины такого решения и пообщалась с представителями СМИ. Корреспондент «Рамблера» задала свой вопрос и выбрала самые важные заявления.

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Набиуллина — о том, что делать со сбережениями

Корреспондент «Рамблера» Ирина Агальцова спросила главу ЦБ, как решение по ставке повлияет на привлекательность сбережений и в каких инструментах она рекомендовала бы хранить деньги в текущих условиях.

Набиуллина традиционно воздержалась от конкретных рекомендаций, но подчеркнула: привлекательность сбережений сохраняется, и это подтверждается ростом объёма вкладов в банках.

Политика регулятора направлена на то, чтобы депозиты оставались выгодными для граждан — а это, по её словам, означает, что ставки по вкладам должны превышать инфляцию, что сейчас и наблюдается. Глава ЦБ ещё раз отметила, что ключевая задача регулятора — делать рублёвые активы привлекательными для населения.

Почему ЦБ снизил ставку до 14%

Совет директоров рассматривал два варианта: сохранить ставку на уровне 14,25% или снизить её на 0,25 процентного пункта. Выбрали второй, несмотря на сохраняющиеся риски, в том числе связанные с топливным рынком. Набиуллина объяснила, что правительство уже принимает меры по стабилизации ситуации, и ЦБ видит, что она постепенно нормализуется.

Кроме того, в базовом сценарии регулятор исходит из того, что производственные мощности в пострадавших отраслях будут восстановлены до конца года. Это дало основания для плавного снижения, хотя дальнейшие шаги будут зависеть от того, как быстро инфляция начнёт замедляться и насколько устойчивым окажется этот тренд.

Инфляция: рост цен ускорился, но ЦБ сохраняет прогноз

В июне рост цен заметно ускорился — годовая инфляция подскочила до 6,02% с 5,31% в мае. Основная причина — ситуация на топливном рынке, а также возобновление роста цен на плодоовощную продукцию: этой весной она дешевела быстрее обычного, а теперь динамика пошла в обратную сторону.

Набиуллина обратила внимание на то, что рост цен на бензин уже начинает сказываться на стоимости других товаров и услуг. Это закономерно отразилось и на инфляционных ожиданиях — в июле они выросли до 14,7% против 12,4% в июне. Бензин, по её словам, играет роль ценового маркера: он существенно влияет на регулярные расходы населения и на издержки бизнеса.

Тем не менее ЦБ сохраняет прежнюю оценку устойчивой инфляции. Как только ситуация с топливом стабилизируется, ожидания могут скорректироваться вниз — похожий сценарий уже был после повышения НДС, когда всплеск быстро сошёл на нет.

Трудности на топливном рынке, по оценке ЦБ, носят временный характер. Власти уже принимают меры по стабилизации ситуации, и регулятор видит, что она постепенно нормализуется:

Производственные мощности в пострадавших отраслях, согласно базовому сценарию, будут восстановлены до конца года.

Экономика восстанавливается, но бизнес ждёт охлаждения.

Динамика ВВП в первом полугодии оставалась положительной.

После спада в первом квартале, вызванного календарными и погодными факторами, во втором квартале экономическая активность умеренно возросла. Инвестиции компаний восстанавливались, а потребительская активность даже несколько ускорилась — хотя отчасти за счёт разовых факторов.

Дальнейшее развитие будет зависеть от двух ключевых моментов.

Первый — восстановление производственных мощностей: в базовом сценарии ЦБ исходит из того, что компании справятся с этой задачей до конца года.

Второй — динамика спроса. И здесь данные расходятся с оптимистичной картинкой: мониторинг Банка России зафиксировал ухудшение деловой активности. Сводный индикатор бизнес-климата опустился до минус 3,6 пункта, предприятия сообщают о сокращении спроса на товары и услуги.

Тем не менее, по словам Набиуллиной, постепенное снижение напряжённости на рынке труда будет вносить вклад в замедление темпов роста цен. Рынок труда остаётся дефицитным, но компании уже не так остро нуждаются в сотрудниках, как раньше, а планы по повышению зарплат становятся более сдержанными. Это, наряду с охлаждением спроса, создаёт основания для того, чтобы инфляционное давление постепенно ослабевало.

Денежно-кредитные условия: ставки растут, кредитование замедляется

Ставки на денежном рынке и доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) пошли вверх. Но с учётом того, что инфляционные ожидания тоже выросли, реальная жёсткость денежно-кредитных условий даже немного снизилась.

Люди чуть меньше сберегают, а структура сбережений меняется. Корпоративное кредитование в июне замедлилось, зато розница оживает — и не только за счёт ипотеки, свой вклад в это вносят и обычные потребительские кредиты.

Бюджет остаётся главным источником неопределённости. Расходы государства заметно превышают прошлогодние уровни, и дефицит будет выше, чем заложено в текущих проектировках. Это значит, что ЦБ, скорее всего, будет вынужден удерживать кредитование в более жёстких рамках, чем во втором квартале.

Внешние условия и прогноз по нефти

Мировая инфляция ускоряется, во многом из-за событий на Ближнем Востоке. Цены на нефть остаются непредсказуемыми — они резко реагируют на геополитику. Регулятор снизил прогноз по нефти на 5 долларов за баррель на всём прогнозном горизонте. Баланс внешней торговли во втором квартале складывался ниже, чем ожидал регулятор.

Что будет со ставкой дальше

Набиуллина дала сигнал о будущих решениях. С учётом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от роста цен требуется более высокая траектория ключевой ставки. Её диапазон на текущий год повышен до 14,5–14,6%, на следующий — до 10,5–12,5%.

Вместе с тем Набиуллина не исключила и более резкого повышения. Если обстоятельства изменятся, ЦБ готов повысить ставку до любого уровня, который потребуется для сдерживания инфляции. Однако, подчеркнула она, это сценарий с дополнительными шоками, а не базовый прогноз.

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны разные сценарии. Но в любом из них, подчеркнула глава ЦБ, решения Банка России будут направлены на обеспечение возвращения инфляции к 4% на прогнозном горизонте.

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