Россиянам предложили новый сервис по поиску точек оплаты частями

В России появился новый способ быстро находить магазины, где можно оплатить покупки в рассрочку без переплат. Торговые точки с поддержкой услуги «Плати частями» от Сбера начали отображаться в геосервисе 2ГИС, сообщается на сайте банка.

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Чтобы проверить, доступна ли такая возможность, введите в поисковой строке 2ГИС запрос «Плати частями». После этого на карте появится список магазинов, в которых можно воспользоваться сервисом. К карте также можно перейти из раздела «Кредиты» в приложения СберБанк Онлайн.

Стоимость покупки делится на четыре равные части. Первый платёж вносится сразу, а три оставшихся автоматически списываются каждые две недели. При этом комиссия за рассрочку не взимается.

«Плати частями» — это BNPL-сервис от Сбера, позволяющий получить рассрочку на площадках Купер, Мегамаркет, Еаптека — всего в 120 магазинах. Доступен гражданам России в возрасте от 18 до 70 лет.

В России существуют и другие BNPL-сервисы, например на OZON, Яндекс Маркете, Wildberries.

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