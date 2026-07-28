Названы регионы, где чаще покупают жильё без кредитов

За первое полугодие 2026 года россияне заключили более 200 тысяч сделок по покупке жилья без привлечения банковских кредитов. Это на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит аналитический центр Домклик.

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На фоне высокой ключевой ставки ЦБ покупка недвижимости за собственные средства становится всё более популярной. В Москве и Санкт-Петербурге доля таких сделок достигла 50% — каждая вторая квартира покупается без ипотеки.

Самый заметный всплеск интереса к покупке без кредита произошёл на рынке новостроек. За первые шесть месяцев 2026 года количество сделок без ипотеки на первичном рынке выросло на 63,6% и почти достигло 57 тысяч.

Вторичный рынок остаётся самым востребованным сегментом для покупателей, которые не пользуются кредитами. На готовые квартиры приходится более 60% всех неипотечных сделок — за полгода их число приблизилось к 131 тысяче.

Доля новостроек в общей структуре сделок составила 27% — это на 6 процентных пунктов больше, чем год назад. Ещё около 13% пришлось на покупку земельных участков и готовых домов.

Регионы, где доля сделок без привлечения кредитов наиболее высока в:

Москве и Санкт-Петербурге 50% сделок проходит без участия банков;

Новосибирской области — 48%;

Калининградской области — 46%

Костромской области — 45%.

В нескольких регионах число таких операций выросло более чем вдвое. Абсолютный лидер — Алтайский край, где прирост составил 122%. В тройку также вошли: Новгородская область — 119,2%,

Рязанская область — 118,1%.

Аналитики Домклик изучили сделки без привлечения ипотеки, совершённые с использованием сервисов Домклик в первом полугодии 2026 и первом полугодии 2025 года.

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