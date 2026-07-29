Аналитики выяснили, что происходит с ипотекой спустя пять лет

Аналитики Домклик выяснили, что по мере роста зарплат ипотечный платёж занимает всё меньшую долю доходов заёмщиков. За пять лет показатель долговой нагрузки снижается почти вдвое, а стоимость купленной недвижимости за это время, как правило, растёт вместе с доходами населения. Об этом говорится в исследовании (есть в распоряжении «Рамблера»).

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Эксперты изучили рыночную ипотеку, не предполагающую льготных ставок. По их данным, в момент оформления кредита ежемесячный платёж обычно составляет 40–45% дохода заёмщика. При этом с 2019 по 2025 год средний ипотечный платёж вырос в 2,09 раза, а средняя заработная плата — в 2,12 раза, благодаря чему соотношение платежа к доходу оставалось относительно стабильным для новых заёмщиков.

Однако после получения кредита ситуация постепенно меняется. При фиксированном ежемесячном платеже и росте доходов доля ипотечных расходов в семейном бюджете ежегодно уменьшается. Согласно расчётам аналитиков, примерно за пять лет показатель отношение платежа к доходу (PTI) снижается почти в два раза.

Дополнительным фактором становится то, что около 55% рыночных ипотечных кредитов оформляются с созаёмщиком, поэтому фактическая нагрузка на каждого участника кредита оказывается ниже.

По данным Домклик, многие заёмщики используют рост доходов для досрочного погашения кредита. В результате ипотека, оформленная в среднем на 19–20 лет, фактически погашается примерно за 4–5 лет.

Кроме того, аналитики отмечают, что за этот период обычно растёт и рыночная стоимость жилья. Поэтому, если квартира приобретается для собственного проживания, ожидание дальнейшего снижения ставок может оказаться менее выгодным, чем покупка недвижимости сейчас.

Если платежи по ипотеке становятся обременительными, эксперты советуют:

пересмотреть свой бюджет и сократить необязательные расходы;

попробовать найти подработку, даже небольшой дополнительный доход ускорит погашение кредита;

проверить, доступно ли вам рефинансирование, выбрать снижение ежемесячного платежа;

оформить реструктуризацию в своём банке, если не получается вносить платежи вовремя;

в сложной ситуации обратиться к финансовому эксперту за консультацией.

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