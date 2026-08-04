Аналитики объяснили падение спроса на льготную ипотеку

Россияне оформили льготную ипотеку на 144,9 миллиарда рублей в июле 2026 года. Это на 42,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 22% меньше, чем в июле прошлого года. Такие данные приводят аналитики Домклик в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Рамблера».

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По словам аналитиков, резкое снижение связано не с падением интереса к программе, а с высоким спросом в июне. Тогда многие заёмщики спешили оформить кредиты, опасаясь, что с 1 июля условия господдержки изменятся. После того как ограничения не ввели, ажиотаж сошёл на нет, а объём выдач вернулся к более привычным значениям.

На рынке усиливается другой тренд — растёт спрос на ипотеку без господдержки. В июле объём выдач по рыночным программам достиг 109,2 миллиарда рублей — это на 14,8% больше, чем в июне, и на 172% выше, чем год назад. По данным Домклик, это максимальный показатель за последние два года.

Как отметил директор департамента Домклик Сбербанка Алексей Лейпи, если не учитывать периоды ажиотажного спроса, рынок постепенно становится менее зависимым от льготных программ. По итогам июля доля рыночной ипотеки выросла до 43%, а в 31 регионе страны на кредиты по базовым ставкам пришлось уже более половины всех ипотечных выдач.

Несмотря на июльское снижение, «Семейная ипотека» остаётся крупнейшей государственной программой. На неё приходится около 80% всех льготных выдач и 46% общего объёма ипотечного кредитования.

Положительную динамику показали и другие программы господдержки. Выдачи по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» выросли на 8,5% за месяц и на 15% за год, а объём кредитов по ИТ-ипотеке увеличился на 5,9% к июню и сразу на 42% по сравнению с июлем 2025 года — это самый высокий годовой прирост среди всех льготных программ.

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