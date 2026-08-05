Россиянам рассказали, сколько нужно зарабатывать на однушку в Питере

Санкт-Петербург привлекает людей своей атмосферой, качественным образованием, насыщенной культурной жизнью — поэтому сюда стремятся переехать из разных регионов. Однако покупка квартиры в городе требует высокого дохода: цены на недвижимость в Северной столице растут, а ипотечный платёж может занять значительную часть бюджета. Мы подсчитали, сколько на самом деле стоит самая доступная «однушка» в Петербурге и какой доход нужен, чтобы банк одобрил ипотеку.

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Стоимость недвижимости в Санкт-Петербурге

За последний год рынок новостроек Петербурга показал значительный рост. По данным аналитиков группы RBI, которые приводит «Коммерсантъ», средняя стоимость квартиры в новостройке за год выросла на 20% и достигла 13,2 миллиона рублей за лот. Цена квадратного метра поднялась до 346,6 тысячи рублей.

Общая картина по рынку — это лишь ориентир. В реальности цены на квартиры сильно зависят от района, площади, состояния дома и других факторов. По данным портала о недвижимости в Петербурге BN.ru:

средняя цена предложения на вторичке для однокомнатных квартир в июне 2026 года составила 8,2 миллиона рублей, или 237,7 тысячи рублей за «квадрат»;

в июне 2026 года составила 8,2 миллиона рублей, или за «квадрат»; на первичном рынке лоты стоят заметно дороже — в среднем 10 миллионов рублей при цене «квадрата» 319 тысяч рублей.

Разброс цен по районам ещё более показателен. Традиционно самые дорогие локации — Петроградский, Василеостровский и Центральный районы: здесь квадратный метр на вторичном рынке — от 289 до 298 тысяч рублей.

Самое недорого жильё в Петербурге находится в районах:

Колпинский — 149,8 тысячи рублей;

рублей; Петродворцовый — 173,3 тысячи рублей;

рублей; Кронштадтский — 176,2 тысячи рублей за квадратный метр.

Реальные предложения: сколько стоит однокомнатная квартира

Чтобы увидеть реальную ситуацию, мы взяли конкретные объекты в самых недорогих районах города — Колпинском и Петродворцовом. Мы не рассматривали аварийное жильё или объекты без отделки, а искали полноценные квартиры в девятиэтажных домах в нормальном состоянии, пригодные для комфортного проживания.

В Колпино мы нашли однокомнатную квартиру площадью 36,2 кв. м за 5,7 миллиона рублей. Стоимость метра здесь составила около 157,5 тысячи рублей — один из самых низких показателей в городе.

© avito.ru

В Петродворцовом районе квартира в девятиэтажном доме площадью 30,4 кв. м стоит около 6 миллионов рублей, или почти 197,4 тысячи рублей за «квадрат». Разница в цене объясняется близостью к центру Петергофа.

© avito.ru

Оба варианта сопоставимы по качеству и типу дома, поэтому для дальнейших расчётов мы возьмём среднюю стоимость между ними:

(5 700 000 + 5 999 900) / 2 = 5 849 950 рублей.

Округлим до 5,8 миллиона рублей — именно эту сумму будем использовать как базовую для ипотечных вычислений.

Сколько нужно зарабатывать: расчёт ипотеки

Чтобы оценить, какой уровень дохода потребуется для приобретения такой квартиры, мы проведём расчёт ипотеки по двум вариантам — стандартной и льготной программе.

От чего будем отталкиваться:

Цена квартиры: 5,8 миллиона рублей.

Первый взнос: 20,1% (1 165 800 рублей).

Сумма кредита: 4 634 200 рублей.

Срок кредитования — 24 года (по сведениям Центробанка РФ, это средняя продолжительность новых ипотечных кредитов в стране на май 2026 года).

Вариант 1. Рыночная ипотека

По состоянию на 30 июля 2026 года базовая ставка «Ипотеки на вторичное жильё» в Сбербанке составляет 19,5% годовых. Размер ежемесячного платежа при заданных параметрах — примерно 76 тысяч рублей.

Чтобы повысить шансы на одобрение ипотеки, показатель долговой нагрузки (ПДН) не должен превышать 50% от официального дохода. Значит, заёмщику нужно подтверждать заработок не менее 152 тысяч рублей в месяц.

Вариант 2. Семейная ипотека

Семьи, воспитывающие детей, могут воспользоваться специальным ипотечным продуктом — «Семейная ипотека». Сбер предлагает его по базовой ставке 7% годовых. Если при расчётах использовать её, ежемесячный платёж по кредиту сократится до 33 тысяч рублей.

То есть для получения ипотеки нужно иметь заработок от 66 тысяч рублей в месяц (33 000 × 2).

Итог: реально ли купить квартиру в Санкт-Петербурге

Приобрести собственное жильё в Северной столице — задача выполнимая, но финансовая нагрузка сильно зависит от семейного статуса и выбора локации.

Средняя зарплата в Петербурге по итогам апреля 2026 года составила 128 509 рублей. Для семей с детьми, которые могут взять льготную ипотеку, ежемесячный платёж в 33 тысячи рублей при среднем доходе выглядит посильным.

А вот с рыночной ипотекой ситуация заметно сложнее. Требуемый официальный доход от 152 тысяч — это почти на 24 тысячи выше средней зарплаты по городу. Для одинокого покупателя или семьи без детей такой кредит становится серьёзным испытанием для бюджета.

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