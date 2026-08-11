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Ипотека без официального дохода в 2026 году: как повысить шансы на кредит

Ипотеку без официального дохода всё ещё можно получить, но требования банков к заёмщикам стали заметно строже. В 2026 году начали действовать изменения, которые серьёзно осложнили жизнь будущим ипотечникам. «Рамблер» спросил экспертов, в каких случаях банк всё же может одобрить кредит, как повысить шансы и когда ипотеку без подтверждённого дохода фактически запретят.

Россиянам рассказали, кому станет сложнее получить ипотеку
© Сгенерировано при помощи ИИ

Что изменилось в правилах одобрения ипотеки в 2026 году

С 1 апреля 2026 года правила подтверждения дохода для ипотечников изменились.

Выписка со счёта — уже не аргумент

Раньше банки лояльно относились к любым регулярным поступлениям на карту зарплатного клиента. Теперь круг источников дохода, которые можно подтвердить простой банковской выпиской, жёстко ограничен:

  • зарплата;
  • пенсия;
  • социальные выплаты;
  • доход от сдачи недвижимости в аренду.

Все остальные деньги (проценты по вкладам, нерегулярные подработки, кешбэк) банк попросит доказать отдельными документами.

Кроме того, кредитные организации лишились права оценивать платежеспособность зарплатных клиентов по своим внутренним моделям — например, анализируя структуру расходов или движение средств между картами.

Послабления остаются только у тех банков, которые ранее согласовали с ЦБ модели оценки доходов. Зачастую это относится только к крупнейшим игрокам рынка. Такие модели можно использовать не более года с момента одобрения.

Дмитрий Долженко
Дмитрий ДолженкоРуководитель направления по развитию потребительского кредитования Инго Банка

ИП подтверждают доход только через налоговую

Индивидуальные предприниматели больше не могут выдавать себе справки о доходах и рисовать любую зарплату. Если раньше ИП мог подтвердить свой доход справкой, подписанной собственноручно, то с апреля такой вариант невозможен. Теперь единственный рабочий вариант для ИП — официальные налоговые декларации или заверенная книга учёта доходов и расходов (КУДиР). Любые попытки принести в банк справку с собственной печатью закончатся автоматическим отказом.

«Серый» доход приравняли к статистике Росстата

Банки всё ещё могут рассматривать клиентов без подтверждённого дохода — например, если доход указан в анкете, но не подтверждён справками, декларациями или данными из официальных источников.

Но тогда действуют более жёсткие правила расчёта. В расчёт принимается сумма, не превышающая среднедушевой региональный доход по данным Росстата. С 1 июля к этой цифре применяется дополнительный дисконт 10%.

Такой подход невыгоден для заёмщика, так как статистические данные усреднённые. Кроме того, их придётся дисконтировать на 10%. То есть при таком доходе шансы на одобрение всей необходимой суммы будут минимальными.

Дмитрий Долженко
Дмитрий ДолженкоРуководитель направления по развитию потребительского кредитования Инго Банка

Как это работает на практике

Допустим, вы проживаете в Саратовской области. По итогам первого квартала 2026 года среднедушевой доход в этом регионе составил 41 807 рублей. Даже если вы укажете в анкете, что зарабатываете 100 тысяч рублей в месяц, к учёту примут лишь 37,6 тысячи рублей (41 807 × 0,9 = 37 626).

Чего ждать дальше

Это не последние изменения. С 1 июля 2027 года рынок ждет окончательный переход на белые схемы. К рассмотрению будут приниматься исключительно те доходы, которые подтверждены официальными государственными источниками (ФНС и Социальный фонд России). Внутренние банковские оценки и косвенные признаки богатства окончательно перестанут работать.

Кому получить ипотеку сложнее всего

  • Индивидуальные предприниматели — больше не могут подтверждать доход справкой от самих себя. Те, кто занижал доходы в отчётности, оказались в зоне риска.
  • Работники с «серой» зарплатой — переводы от работодателя без официального оформления или движения по счетам клиента банк не учтёт.
  • Фрилансеры и те, кто получает нерегулярные поступления — иные доходы на счёт надо подтверждать дополнительными документами.

Что делать, если официального дохода нет

Варианты остались, но их стало меньше.

1. Использовать упрощённый подход

Сейчас ещё можно заявить доход в анкете без документов — но не выше среднедушевого по региону.

2. Подтвердить доход альтернативными документами

Банки принимают:

  • справку по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • выписку по зарплатному счёту;
  • справку о доходах по вкладам или ценным бумагам;
  • для ИП — налоговые декларации и книгу учёта доходов и расходов.

3. Привлечь созаёмщика с официальным доходом

Если у вас есть близкий родственник или другой человек с подтверждённым доходом, он может стать созаёмщиком. Его доход будет учтён при расчёте долговой нагрузки.

4. Увеличить первоначальный взнос

Чем больше собственных средств — тем выше шансы на одобрение, даже без официального дохода. Банки охотнее идут на риск, если заёмщик вкладывает 30–50% стоимости жилья.

5. Легализовать доход

Для самозанятых — оформить деятельность официально, платить налоги, выдавать чеки на все поступления. Для фрилансеров — заключить официальный договор с заказчиком или перейти на трудовые отношения с работодателем.

6. Снизить долговую нагрузку

Закрыть все мелкие займы и кредитные карты. Чем меньше текущих обязательств, тем выше шансы на одобрение.

Перед тем, как подавать документы на ипотеку, проверьте свою кредитную историю. Убедитесь, что в ней нет просрочек, а ваш кредитный рейтинг в порядке. Банковские алгоритмы анализируют множество факторов — вплоть до оплаты ЖКХ. Чистая история и высокий рейтинг станут дополнительным плюсом в глазах кредитора.

Олег Абелев
Олег АбелевНачальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Как взять ипотеку без официального дохода

Если вы планируете взять ипотеку без «белой» зарплаты, у вас есть несколько вариантов:

  • воспользоваться переходным периодом и подать заявку, указав доход не выше регионального среднедушевого;
  • привлечь созаёмщика с подтверждённым официальным доходом;
  • накопить большой первоначальный взнос — чем он выше, тем лояльнее банк может отнестись к вашей заявке.

С 1 июля 2027 года шансы получить ипотеку у тех, кто не может подтвердить доходы официально, станут минимальными.

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