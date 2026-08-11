Как проверить, не оформлены ли на вас чужие банковские продукты

Получив доступ к вашим паспортным данным или телефону (через СМС-коды или перевыпуск сим-карты), злоумышленники могут войти в банковское приложение или на Госуслуги, чтобы дистанционно выпустить карту или оформить кредит. Далее рассказываем, как проверить свои банковские продукты через официальные сервисы самостоятельно и бесплатно.

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Сведения обо всех ваших банковских продуктах хранятся в Федеральной налоговой службе и бюро кредитных историй, а информация о просроченных долгах — в базе судебных приставов. Регулярная проверка этих сервисов поможет вовремя обнаружить незаконно оформленные на вас обязательства и оспорить их.

Собрали в карточках пять способов проверить, какие счета и кредиты открыты на ваше имя, а также защитить свои данные от мошенников. Листайте, чтобы узнать обо всех шагах.

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