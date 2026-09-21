Россиян предупредили об отказах в кредитовании без подтверждённого дохода

С июля 2027 года рынок кредитования физических лиц в России может сократиться в среднем на 30%, а в отдельных отраслях — до 60%. Такие цифры на Московском финансовом форуме привёл руководитель управления экосистемного кредитования Т-Банка Константин Чупраков.

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Он напомнил, что с обозначенного времени Банк России планирует ввести ограничение на кредитование физлиц без подтверждённого дохода. Основным источником данных должен стать цифровой профиль гражданина с портала «Госуслуги».

Однако, по статистике банка, только 3% ответов этого сервиса приходят в течение минуты. Для сравнения: взаимодействие с кредитным бюро занимает 2–3 секунды. Кроме того, для целей кредитования можно использовать лишь 30% получаемой из профиля информации, — сказал Чупраков.

Эксперт выделил несколько проблем. Во-первых, возникает неопределённость для клиентов: одобрение кредита будет зависеть не только от кредитного рейтинга, но и от возможных технических сбоев. Во-вторых, рынок может недосчитаться значительной части выдач. Под ограничения подпадут не только те, кто берёт деньги на крупные покупки, но и те, кому они нужны на еду и одежду. При этом выбор схемы оплаты труда зависит от работодателя, и сотрудник часто не может повлиять на ситуацию.

Для решения проблем Чупраков предложил повысить качество инфраструктуры подтверждения дохода, обеспечить работу цифрового профиля гражданина под нужной нагрузкой, увеличить лимит для самозанятых, сбалансировать единый социальный взнос и НДФЛ, а также ограничить наличные расчёты при покупке недвижимости. По его мнению, планомерная подготовка и качественная инфраструктура помогут достичь целей обеления экономики.

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