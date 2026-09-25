Минфин утвердил новые условия программы «Семейная ипотека». С 1 октября 2026 года процентная ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей в семье и региона проживания. Спросили экспертов, почему меняются условия программы и как нововведения могут повлиять на рынок жилья.

Valeriya Rychkova © IStock

Что изменится с 1 октября 2026 года

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей условия будут следующими:

один ребёнок младше семи лет — ставка 12% годовых, сумма кредита до 12 миллионов рублей;

двое детей, один из которых младше семи лет, — 10%, до 15 миллионов рублей;

трое детей — 8%, до 18 миллионов рублей;

четверо детей — 6%, до 18 миллионов рублей;

пять и более детей — 4%, до 18 миллионов рублей.

Обратите внимание. Хотя бы одному ребёнку должно быть меньше семи лет на момент заключения ипотечного договора.

В остальных регионах ставки и суммы будут ниже:

один ребёнок младше семи лет — 10%, до 6 миллионов рублей;

двое детей — 8%, до 8 миллионов рублей;

трое детей — 6%, до 10 миллионов рублей;

четверо детей — 4%, до 10 миллионов рублей;

пять и более детей — 2%, до 10 миллионов рублей.

Для строительства частного дома предусмотрены отдельные правила. При оформлении кредита на строительство или завершение строительства жилья, а также на покупку земельного участка с последующим строительством ставка останется на уровне 6% и не будет зависеть от количества детей или региона.

Ещё одно изменение касается срока государственной поддержки. Он составит не более 15 лет.

Программа «Семейная ипотека» действует с 2018 года. По данным Минфина, за это время семьи получили льготные кредиты примерно на 11 триллионов рублей, а улучшить жилищные условия с помощью программы смогли более 2 миллионов семей. Сейчас программа продлена до конца 2030 года.

Причины изменения условий семейной ипотеки

Новые условия программы продиктованы двумя ключевыми факторами — растущей нагрузкой на бюджет и стремлением сделать поддержку более адресной, считают опрошенные «Рамблером» эксперты.

Высокая ключевая ставка делает льготную ипотеку слишком дорогой для бюджета, отметила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская. Чтобы сократить траты, потребовалось ввести разные процентные ставки для населения, пояснила эксперт.

С 1 октября господдержка концентрируется на многодетных семьях для улучшения демографии, подчеркнул генеральный директор Optima Development Давид Худоян. По его словам, чем выше финансовая нагрузка на семью и потребность в дополнительной жилой площади, тем мягче становятся условия кредитования.

При этом эксперт отметил, что государство учитывает разницу в стоимости жилья: лимиты для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей установлены на более высоком уровне.

В Минфине официально заявили, что различие ставок «сделает семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой».

Как это отразится на рынке жилья

Изменения условий семейной ипотеки затронут рынок новостроек неравномерно и в первую очередь коснутся сегмента, где программа была основным инструментом покупки. По данным Елены Бобровской, семьи с одним ребёнком составляют большинство домохозяйств России.

Среди всех семей с детьми:

56% воспитывают одного ребёнка;

33% растят двоих детей;

11% — многодетные.

Для большинства заёмщиков программа будет менее доступной, заключает Бобровская. В связи с этим эксперт прогнозирует снижение продаж новостроек на 20–30%.

С наибольшим увеличением кредитной нагрузки столкнутся семьи с одним ребёнком. Поэтому часть покупателей может отложить сделку, увеличить первоначальный взнос или выбрать квартиру меньшей площади, — отмечает Давид Худоян.

В первые месяцы после изменения условий спрос может упасть ещё резче — на 35–40%, считает руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость» Вадим Бутин. Однако к первому кварталу 2027 года темпы снижения замедлятся примерно до 15%.

Для застройщиков это станет серьёзным убытком, который лишь отчасти покроют сезонный всплеск активности и рост спроса по рыночным программам из-за удешевления кредитов, отмечает аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Оставшийся спрос сосредоточится на проектах с функциональными семейными планировками, развитой инфраструктурой и гибкими схемами покупки, прогнозирует Давид Худоян из Optima Development. По его словам, при расчётах возрастёт роль рассрочек, индивидуальных графиков платежей и программ субсидирования от застройщика.

Как изменится ежемесячный платёж по ипотеке: расчёт

Главное последствие реформы для заёмщиков — рост ежемесячного платежа. Его размер будет зависеть от количества детей в семье и региона покупки жилья.

Для семей с одним или двумя детьми платёж практически удвоится, отмечает Вадим Бутин из «Главстрой-Недвижимости». Ставка по кредиту для них вырастет с 6 до 10–12%, а максимальная сумма займа уменьшится (точные параметры зависят от региона).

Если семья рассчитывала на прежние условия, у неё останется три варианта: либо увеличить ежемесячную нагрузку на бюджет, либо внести больший первоначальный взнос, либо выбрать квартиру меньшей площади.

Расчёт ежемесячного платежа в ипотечном калькуляторе banki.ru:

Для столичных регионов. До реформы семья с одним ребёнком в Москве могла взять 12 миллионов рублей под 6% на 30 лет. Ежемесячный платёж в таком случае составлял около 57,5 тысячи рублей. Теперь при ставке 12% и лимите 12 миллионов рублей платёж вырастет примерно до 98,7 тысячи рублей — в 1,7 раза.

Для нестоличных регионов. До реформы семья с одним ребёнком раньше могла взять 6 миллионов рублей под 6% на 30 лет. Ежемесячный платёж составлял около 28,7 тысячи рублей. Теперь при ставке 10% и том же лимите платёж вырастет примерно до 42,1 тысячи рублей — почти в 1,5 раза.

© banki.ru

Для семей с двумя детьми условия меняются умеренно. Для них устанавливается ставка до 8% в регионах и до 10% в столичных регионах:

в столицах при сумме кредита в 12 миллионов рублей платёж вырастет до 84,2 тысячи рублей;

в других регионах при кредитовании на 6 миллионов — до 35,2 тысячи.

Если же такие семьи воспользуются новыми лимитами по размеру кредита и возьмут 15 миллионов рублей (в столицах) или 8 миллионов рублей (в регионах), то платежи вырастут до 46,9 тысячи и 105,3 тысячи рублей соответственно.

Многодетным семьям программа становится выгоднее. С 1 октября заёмщики с тремя и более детьми получают ставку от 2 до 8%.

За пределами столичных регионов платёж уменьшится, а максимальный лимит кредита вырастет у семей с четырьмя и более детьми.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти ставка снизится только для семей с пятью детьми. Родители четверых детей сохранят прежние 6%.

Лимиты увеличатся для всех категорий, кроме семей с одним ребёнком.

Важный нюанс — срок субсидирования. Государство вводит его предельную длительность — до 15 лет. Если ипотека взята на больший срок, после 15-го года льготная ставка может стать рыночной. Это стоит учитывать при расчёте долгосрочной нагрузки: платёж может вырасти не только сразу после реформы, но и спустя годы.

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