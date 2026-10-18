Как работает сервис рассрочки Мокка: простой разбор для покупателя

Мокка — это сервис оплаты частями, который работает по модели BNPL (Buy Now, Pay Later, или «Покупай сейчас, плати потом»). Он позволяет разбить стоимость покупки на несколько частей и оплачивать их по удобному графику. Чаще всего Мокка встречается на маркетплейсах и в интернет-магазинах — этот вариант оплаты появляется прямо на этапе оформления заказа. СберСова рассказала, как работает сервис и что важно знать о нём перед совершением покупки.

Vitaly Gariev © Unsplash

Юридический статус сервиса

Мокка — это не одна компания, а бренд, под которым работают разные юридические лица. И от того, какой именно договор вам предлагают, зависит правовая основа сделки.

Бренд Мокка используют:

МФК «Рево Технологии» — микрофинансовая компания (МФК), которая предоставляет потребительские займы. Если вы заключаете договор с ней, это будет классический микрозаём.

ООО «Рево Факторинг» — структура, которая входит в реестр операторов рассрочки. Взаимоотношения с ней регулируются отдельным законом о сервисе рассрочки.

По условиям такого договора оператор оплачивает магазину полную стоимость товара, а вы возвращаете ему долг частями. Это классическая схема рассрочки, хотя компания для описания своей услуги использует термин «аванс».

Поэтому при покупке через Мокка важно смотреть, какой именно договор предлагает сервис. От этого зависят ваши права, обязанности и то, как информация о платежах попадёт в кредитную историю.

При рассрочке это происходит только тогда, когда сумма договора перешагнула отметку в 50 тысяч рублей. МФК работают по другим правилам: согласно закону «О кредитных историях» они должны направлять в бюро информацию о любом оформленном займе.

С апреля 2026 года все операторы сервисов рассрочки, включая Мокка, работают под надзором Банка России и должны состоять в специальном реестре. Подробнее о новых правилах мы рассказали в этой статье.

Как оформить рассрочку

Процесс занимает несколько минут. Вы выбираете товар в онлайн-магазине или на маркетплейсе, переходите к оплате и находите в списке способов вариант «Мокка — оплата авансом».

Далее вам предлагают заполнить короткую анкету: указать телефон, Ф. И. О., паспортные данные.

После этого сервис отправляет запрос в скоринговую систему — проверяет данные и кредитную историю. Решение обычно приходит за одну-две минуты.

На него влияют:

корректность данных в заявке;

кредитная история и долговая нагрузка;

регулярность доходов (косвенно оценивается результатами скоринга);

история взаимодействия с сервисом (если вы уже брали рассрочку и платили вовремя, шансы растут).

Если заявка одобрена, вы видите график: сумму первого платежа, длительность рассрочки и размер ежемесячных взносов. Подписание происходит онлайн — чаще всего это код из СМС или галочка согласия с офертой. После этого заказ подтверждается и уходит в обработку.

Важно. Условия рассрочки также зависят от магазина. Мокка может предлагать разные сроки и размер первого платежа. Всегда читайте условия на странице оформления.

Из чего состоит платёж

С 1 апреля 2026 года порядок предоставления рассрочек изменился, и теперь покупатели лучше защищены от скрытых комиссий. Операторы рассрочки больше не могут взимать деньги за предоставление услуги или за внесение платежей. Цена товара при оплате сразу и в рассрочку должна быть одинаковой.

Однако это не значит, что рассрочка всегда бесплатна. Беспроцентный период ограничен: с апреля 2026 года он не может превышать 6 месяцев, а в 2028 году уменьшится до 4 месяцев. Если срок больше, договор автоматически становится потребительским кредитом — с расчётом полной стоимости и передачей данных в бюро кредитных историй (БКИ).

Мокка часто позиционирует свои услуги как рассрочку под 0%. Но важно понимать, что это не всегда относится ко всему периоду выплат. На коротких сроках — обычно до 3 месяцев — комиссия действительно может быть нулевой. Но если растянуть платежи на 6, 12 или 24 месяца, рассрочка становится кредитом, и появляются дополнительные затраты.

Важно. Особенно дорогой рассрочку делает несоблюдение графика: если вы просрочите платёж, ваш долг может увеличиться в разы из-за штрафов и комиссий.

Максимальный размер предоставляемой сервисом рассрочки — 200 тысяч рублей. При этом для каждого клиента у Мокка есть индивидуальный лимит — сумма, в пределах которой сервис готов оплатить покупки. Он зависит от результатов скоринга и истории пользования сервисом. Лимит может расти по мере совершения покупок и своевременного погашения рассрочки.

Где следить за графиком и как платить

У Мокка есть мобильное приложение и сайт, на котором можно создать личный кабинет. Авторизованные клиенты могут увидеть:

все активные рассрочки;

даты и суммы платежей;

историю оплат;

возможность досрочного погашения — как правило, оно доступно без комиссий после уведомления оператора.

Платежи обычно автоматически списываются с указанной при оформлении карты. Если денег не хватает, платформа пришлёт уведомление и попробует списать их позже. При длительной просрочке возможны штрафы и ограничение лимита, поэтому лучше иметь небольшой резерв на случай задержки поступлений.

Если вы вернули покупку, рассрочка обычно закрывается, а уже совершённые платежи возвращаются. Сроки возврата зависят от банка и магазина.

Какие риски влечёт использование рассрочки

Первый риск — просрочка. С 1 апреля 2026 года размер штрафов за просрочку не может превышать 20% годовых. Это защищает клиентов от чрезмерного роста долговой нагрузки, но не от правовых последствий. Если просрочка затянется, Мокка вправе обратиться к коллекторам или в суд.

Второй риск — воздействие на кредитную историю. Если сумма рассрочки или ваш суммарный долг перед оператором превысит 50 тысяч рублей, эти данные попадают в БКИ. Если вы планируете брать ипотеку или крупный кредит, наличие такой рассрочки может повлиять на решение банка.

Третий риск — дополнительные услуги. В договоре могут быть прописаны страховка или «информирование», которые увеличивают ежемесячный платёж. При оформлении рассрочки онлайн их обычно можно отключить вручную, но если не заметить — переплата вырастет.

Четвёртый риск — психологический. Когда не нужно платить всю сумму сразу, легко взять больше, чем планировал, а потом обнаружить, что платежи съедают значительную часть бюджета. О том, что делать, если вы склонны к импульсивным покупкам, мы рассказали в отдельной статье.

Что важно запомнить

Мокка — это сервис рассрочки, который позволяет разбить сумму покупки на отдельные платежи. Вы заключаете договор с оператором: он оплачивает магазину полную стоимость товара, а вы возвращаете ему долг частями по графику.

Максимальная сумма рассрочки — 200 тысяч рублей, но для каждого клиента действует индивидуальный лимит. Он зависит от скоринга и истории платежей. При своевременной оплате лимит повышается; при просрочке — снижается. Штрафы ограничены 20% годовых.

Помните, что рассрочка — это финансовое обязательство. Оно может помочь, если использовать его осознанно и платить вовремя, и создать проблемы, если допустить просрочку. Перед оформлением проверьте срок, комиссию и условия возврата — они могут отличаться даже для одного и того же товара в разных магазинах.

Не спешите платить сразу: когда рассрочка может быть выгоднее

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