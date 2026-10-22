Россияне сталкиваются с отказами при попытке использовать материнский капитал для строительства домов. Причина — несовпадение формулировок в документах на земельный участок с теми, которые требует Социальный фонд России. Об этом сообщают «Известия». Мы поинтересовались у экспертов, обоснованны ли требования фонда и что делать заёмщикам, получившим отказ.

Ипотека есть, маткапитала нет

Отказы в маткапитале на строительство дома — проблема, с которой сталкиваются семьи в разных регионах. Обычно всё происходит одинаково: семья оформляет разрешение на строительство, получает ипотеку, передаёт землю в залог, договаривается с подрядчиком, а затем сделка зависает в Социальном фонде России (СФР).

В итоге заёмщики остаются с ежемесячными платежами, подписанным договором подряда, заложенной землёй, но без выплаты, которой рассчитывали закрыть хотя бы часть долга и снизить нагрузку на бюджет.

Почему СФР отказывает в выплатах

С 1 сентября 2025 года в законах о ведении гражданами садоводства и огородничества и об ипотеке изменились формулировки видов разрешённого использования земли — туда добавили уточнение «для собственных нужд».

Однако в выписках из ЕГРН по-прежнему указаны прежние наименования: «ведение садоводства», «дачное строительство» или «личное подсобное хозяйство» — без этого уточнения.

Именно из-за такого текстового несовпадения СФР отказывает в выдаче маткапитала: он требует, чтобы запись в ЕГРН буквально совпадала с формулировкой из закона. В результате семьи, которые хотят строить дом на своём участке, не получают выплату из-за двух слов в выписке.

Обоснованны ли требования Соцфонда

Позиция СФР об отказе в направлении средств маткапитала на строительство индивидуального жилого дома по мотиву отсутствия в ЕГРН уточнения «для собственных нужд» является необоснованной и не соответствует целям закона о поддержке семей, рассказала «Рамблеру» партнёр по юридической практике «МКПЦН-Консультант» Татьяна Винокурова.

При оценке права заявителей на распоряжение маткапиталом СФР обязан исходить из фактического назначения земельного участка. Но в этой ситуации он ограничивается только формальной проверкой точного словесного совпадения записи в ЕГРН с текстом закона. Татьяна Винокурова партнёр по юридической практике «МКПЦН-Консультант»

По словам эксперта, вид разрешённого использования «ведение садоводства» и другие равнозначные прежние наименования подтверждают «садовый» характер земельного участка. А отказ в маткапитале необоснованно ограничивает право семьи на улучшение жилищных условий.

Татьяна Винокурова подчёркивает, что при наличии зарегистрированного права на участок, соответствия планируемого объекта параметрам индивидуального жилого дома и соблюдения порядка уведомления о строительстве основания для отказа в распоряжении материнским капиталом отсутствуют.

Что делать при отказе

Если вы получили отказ, его можно обжаловать. Татьяна Винокурова рекомендует обращаться в суд с административным исковым заявлением.

К обращению нужно приложить:

выписку из ЕГРН на земельный участок;

документы о приобретении участка;

документы, подтверждающие, что участок относится к садовым и строительство жилого дома на нём допускается. Это могут быть, например, судебные решения, градостроительная документация и прочее.

Перед подачей иска стоит запросить письменный отказ с обоснованием: в нём должны быть ссылки на конкретные нормы права. Если отказ основан только на записи в ЕГРН и игнорирует равнозначность формулировок, установленную законом, шансы оспорить решение в суде высоки.

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