Эксперты рассказали, что будет с ценами на жильё из-за отмены льгот

Спрос на семейную ипотеку в России упал до минимумов 2022 года. За месяц таких льготных кредитов стало почти на треть меньше. «Рамблер» спросил экспертов, как спад активности повлияет на цены и темпы строительства, а также куда могут переключиться покупатели, для которых льготная программа стала менее доступной.

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Охлаждение в цифрах: падение выдач на 52%

Октябрь 2026 года стал месяцем коррекции на ипотечном рынке. По данным сервиса «Домклик», россияне оформили жилищных кредитов на общую сумму 214 миллиардов рублей — это на 52% меньше сентябрьского результата (445,5 миллиарда рублей). Главной причиной стало изменение условий «Семейной ипотеки» с 1 октября: после этого рынок начал перестраиваться.

Сильнее всего пострадал первичный рынок: объём кредитов на новостройки в октябре упал в 3,1 раза (до 88 миллиарда рублей), а их доля в общей выдаче снизилась с 62% до 41%. Число заявок на семейную ипотеку опустилось до уровней декабря 2022 года.

По данным «Дом.РФ», которые представил РБК, за две полные недели месяца — с 5 по 11 октября и с 12 по 18 октября — банки приняли 13,7 тысячи и 14 тысяч заявок соответственно. В последний раз сопоставимо низкие показатели фиксировались в первой половине декабря 2022 года (12,7 тысячи и 13,9 тысячи обращений за две недели) и в начале января 2023-го (11,8 тысячи).

Цены без прямых скидок: как застройщики спасают продажи

Прямого снижения цен на квартиры эксперты не ждут. Девелоперам мешает высокая себестоимость материалов и обязательства перед банками, которые выдают кредиты на стройку под определённую выручку.

Вместо прямого снижения цен девелоперы используют инструменты для уменьшения ежемесячного платежа, — говорит Светлана Романова, генеральный директор АН «Авантаж». Среди них эксперт выделяет:

Субсидирование ставок: совместные программы с банками, где девелопер платит комиссию, снижая ставку для покупателя до 10–15% (часто эта комиссия уже заложена в цену).

совместные программы с банками, где девелопер платит комиссию, снижая ставку для покупателя до 10–15% (часто эта комиссия уже заложена в цену). Рассрочки: по данным «Домклик», около 30% сделок проходят с использованием этого инструмента, хотя его эффективность постепенно снижается.

по данным «Домклик», около 30% сделок проходят с использованием этого инструмента, хотя его эффективность постепенно снижается. Торг и прямые скидки: прямые дисконты в 3–7% перед закрытием месяца или на менее ликвидные лоты.

Куда уходят покупатели: вторичный рынок и аренда

Часть покупателей заняла выжидательную позицию, но многие уже сменили стратегию:

Переток на вторичный рынок. Продажи готового жилья за 9 месяцев выросли на 23% (против 2% у новостроек). На вторичке шире выбор, легче торговаться и проще найти вариант под конкретный бюджет.

Продажи готового жилья за 9 месяцев выросли на 23% (против 2% у новостроек). На вторичке шире выбор, легче торговаться и проще найти вариант под конкретный бюджет. Временная аренда. Те, кому не доступна ни льготная ипотека, ни рассрочка, снимают квартиры, ожидая снижения ключевой ставки. Они планируют вернуться к покупке первички позже, так как новое жильё считается более ликвидным.

Об этом «Рамблеру» рассказали главный аналитик «Циан» Алексей Попов и коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин.

Дефицит на горизонте: к чему приведёт падение спроса

Из-за дорогих кредитов на стройку и высоких ставок по рыночной ипотеке застройщики не спешат запускать новые проекты. Поэтому нехватка жилья в отдельных регионах может наступить уже к концу 2026 года, а к 2027 году стать более выраженной, предупреждает Светлана Романова.

Однако тотального дефицита жилья не будет, уверен Дмитрий Проскурин.

Российский рынок недвижимости сам подстраивается под спрос. Застройщики откладывают запуск новостроек, но сохраняют потенциал для увеличения предложения при изменении ситуации. Есть немало площадок с готовой проектной документацией и строящихся комплексов, где пока продажи не открыты Дмитрий Проскурин коммерческий директор компании «Метриум»

Ожидать ли оживления спроса за счёт рыночной ипотеки

Сейчас рыночная ипотека слишком дорогая и не может вернуть покупателей на рынок, считает Светлана Романова. Рыночные условия остаются доступны для:

небольшого числа покупателей с очень высоким первоначальным взносом от 50%;

для тех, кому не хватает относительно небольшой суммы.

Рассчитывать на возвращение спроса через рыночную ипотеку можно лишь после заметного снижения ключевой ставки — до уровня, при котором ипотечные ставки опустятся хотя бы до 15–18% годовых. До этого рынок новостроек останется зависимым от государственных льготных программ. Светлана Романова генеральный директор АН Авантаж

Проскурин также не ждёт быстрого восстановления: по его словам, оживление за счёт рыночной ипотеки возможно не раньше второй половины следующего года. Он напоминает, что ЦБ повысил базовый прогноз по ключевой ставке на 2027 год до 12,5–13,5%, поэтому стандартные жилищные кредиты в ближайшей перспективе останутся слишком дорогими для большинства покупателей.

Главные выводы: что ждёт рынок недвижимости

Цены не упадут. Застройщики ограничены себестоимостью и банковским финансированием. Вместо снижения цен они будут предлагать рассрочки и субсидированные ставки.

Рынок на паузе. Льготная ипотека стала менее доступной, а рыночная (под 20%+) — неподъёмной для большинства. Спрос замер в ожидании снижения ключевой ставки.

Оживление не скоро. Эксперты сходятся во мнении, что заметное восстановление рынка возможно только во второй половине 2027 года.

Названы ошибки с ипотекой, которые могут очень дорого обойтись россиянам

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