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Экспорт алюминия из России в I полугодии вырос на 15,4%
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Экспорт алюминия из России в I полугодии вырос на 15,4% 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Экспорт необработанного алюминия из России в январе-июне 2018 года составил 1,551 млн тонн, что на 15,4% выше аналогичного показателя июня 2017 года, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
В стоимостном выражении экспорт алюминия в январе-июне 2018 года увеличился на 32,1%, до $2,8 млрд
Отгрузки в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года упали на 34%, до 272 тыс. тонн, а в стоимостном выражении — уменьшились на 34,1%, до $482,6 млн  Крупнейшим экспортером алюминия в России является компания «Русал». В 2017 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема.
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