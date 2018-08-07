Экспорт алюминия из России в I полугодии вырос на 15,4%

Экспорт необработанного алюминия из России в январе-июне 2018 года составил 1,551 млн тонн, что на 15,4% выше аналогичного показателя июня 2017 года, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). В стоимостном выражении экспорт алюминия в январе-июне 2018 года увеличился на 32,1%, до $2,8 млрд Отгрузки в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года упали на 34%, до 272 тыс. тонн, а в стоимостном выражении — уменьшились на 34,1%, до $482,6 млн Крупнейшим экспортером алюминия в России является компания «Русал» . В 2017 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема.