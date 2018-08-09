Ещё
Несырьевой экспорт России вырос на 23% за первое полугодие
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.14
$
64.05
75.68
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.24
+0.00 Золото
1213.62
–0.00 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1610
–0.0032
26.07
1.1642
07.08
02.08
29.07

Несырьевой экспорт России вырос на 23% за первое полугодие 

BFM.RU 43 минуты назад
Фото: Прайм
Экспорт несырьевых неэнергетических товаров России вырос на 23% в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Российского экспортного центра (РЭЦ).
Как сообщил изданию глава РЭЦ Андрей Слепнев, за январь-июнь объем несырьевого экспорта составил 70 млрд долларов, его доля в общем экспорте теперь составляет 33%. Он также отметил рост диверсификации структуры поставок как с точки зрения географии, так и с точки зрения товарной номенклатуры.
Спрос на российские товары вырос (увеличение поставок от 10,5% до 23%) в странах СНГ, Восточной Азии, Западной и Восточной Европы и Ближнего Востока, уточняет газета. Рост показали продажи металлов (на 34%), продовольствия (на 30%) и лесобумажных товаров (на 26%).
В майском указе президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд к 2024 году. При этом экспорт продукции АПК должен вырасти до $45 млрд В 2017 году экспорт несырьевых неэнергетических товаров из России вырос на 22,7% и составил 133,8 млрд долларов.
BFM.RU: последние новости
Названы самые высокооплачиваемые звезды Instagram Китай введет пошлины на американские товары на $16 млрд Коммунисты уступят референдум по пенсиям партии власти?
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России хотят запретить использование доллара598
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США594
Рубль стремительно рухнул вниз10
Доказана верность отказа РФ от финансирования США46
Рубль обвалился577
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение