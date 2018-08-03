На рынках США опять царит эйфория

Несмотря на падающие биржевые индексы в Китае и падающий курс китайского юаня, инвестиционные настроения на американском фондовом рынке остаются чрезмерно оптимистичными, на грани эйфории. Биржевые индексы в Европе после вчерашнего падения почти на 2%, сегодня показывают восстановление почти на 0.7%, причём рост ускорился буквально час назад после очередных словестных интервенций со стороны Банка Китая , которые привели к развороту национальной валюты от отметки в 7 юаней за доллар.

Несмотря на весь позитив, торговые войны никуда не делись и введение новых пошлин со стороны США могут очень сильно и быстро охладить пыл всех инвесторов. Как мы видим, опять все денежные спекулятивные потоки идут в американский сектор хай-тека, где уже давно попахивает пузырём. Компания Apple в капитализации впервые в истории превысила отметку в 1 трлн. долларов. Даже закрытие очередного квартала с убытком в 720 млн долларов инвесторы восприняли позитивно и дёрнули акции Tesla вверх почти на 16%. Такое ощущение, что рынком стали править только роботы и алгоритмы, ибо в здравом уме покупать американские акции на таких высотах при текущем сжатии ликвидности просто никто не станет.

Российские биржевые индексы после слабого открытия вернулись к уровням вчерашнего закрытия и пока дрейфуют до выхода данных по рынку труда США. Российский рублёвый индекс московской биржи консолидируется чуть ниже отметки 2300 пунктов, а валютный индекс РТС показывает скромный рост на 0.15% и торгуется на отметке 1143 пункта.

Конечно, на российские активы продолжает оказывать давление вчерашняя новость о готовящемся новом пакете санкций, который может затронуть российский рынок долга. Голосование по этому законопроекту в США пройдёт наверно в сентябре, поэтому пугающее ожидание не даст российским индексам сильно поднять голову, даже при благоприятном внешнем фоне.

На фоне опасения введения новых санкций под наибольшим давлением продолжают находится акции Сбербанка , сегодня утром они теряли ещё 2% и опускались к отметке 200 рублей, хотя удержать её пока удалось. Акции Газпрома сегодня растут на 1%, а вот Роснефть теряет почти 1.5%. Акции Лукойла и ГМК показывают скромный рост на 0.4%, но всё может измениться в худшую сторону уже ближе к закрытию основной сессии.

Техническая картина по индексу Московской биржи пока выглядит нейтрально, но с прицелом на август шансы на снижение пока выше. Ближайший уровень сопротивления по индексу находится почти на 2% выше, вблизи отметки 2350 пунктов, а сильнейший уровень поддержки по-прежнему находится на отметке 2200 пунктов.

На рынке сырья после вчерашних сильных распродаж сегодня вновь наблюдается снижение, хотя и боле скромное. Индекс промышленных металлов сегодня теряет почти 0.7%, а цены на медь падают почти 1%. Драгоценные металлы сегодня теряют скромные 0.2%. Цена тройской унции консолидируется вблизи отметки 1211$. Нефть марки WTI сегодня теряет 0.3% и торгуется вблизи отметки 68.7$ за баррель, нефть марки Brent сегодня торгуется без изменений, вблизи отметки 73.3$ за баррель. Риски геополитики вокруг Ирана пока продолжают оказывать поддержку ценам на нефть.

На глобальном валютном рынке продолжается доминирование доллара из-за слабости китайского юаня. Индекс доллара сегодня торгуется на отметке 95 пункта, а ключевая валютная пара евро-доллар торгуется около отметки 1.16. Российский рубль в паре с долларом сегодня торгуется без изменений вблизи отметки 63.3. На российском рынке долга сохраняются небольшие продажи. Пока остаётся открытым самый главный вопрос — допустит ли Банк Китая более существенное ослабление китайского юаня или нет. Сегодня мы вновь видели, как юань падал до отметки 7 юаней за доллар, но на этот раз вновь вмешался регулятор со словестными интервенциями.

До конца дня не стоит ждать какого-либо нового позитива для фондовых рынков. Фактор пятницы может привести к фиксации прибыли ближе к закрытию торговой сессии.