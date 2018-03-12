Банк «Кубань Кредит» предлагает открыть вклад «Правильный» 

Депозит предусматривает два периода начисления процентов со ставкой 6,8% годовых за первые полгода и 4% за период со 182-го по 545-й день. Средняя ставка за все полтора года составляет 4,93% годовых. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей.
Продуктовый виджет
Дополнительные взносы возможны в течение первых 90 дней: через кассу банка — в размере от 1 тыс. рублей, безналичным путем — без ограничений по сумме. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Непролонгируемый депозит без права частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются на льготных условиях», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.