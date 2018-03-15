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Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,39%
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Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,39% 

Investing.com Россия 15 марта 2018
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов муниципальных служб, электроэнергетики и финансов.
На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подешевел на 0,39%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3), которые подорожали на 1,25 п. (5,49%), закрывшись на отметке в 24,00. Котировки FIBRIA ON NM (SA:FIBR3) выросли на 2,52 п. (3,64%), завершив торги на уровне 71,75. Бумаги MRV ON NM (SA:MRVE3) выросли в цене на 0,43 п. (2,65%), закрывшись на отметке 16,65.
Лидерами падения стали акции ELETROBRAS PNB N1 (SA:ELET6), цена которых упала на 2,03 п. (7,36%), завершив сессию на отметке 25,57. Акции Centrais Eletricas Brasileiras SA (SA:ELET3) поднялись на 1,68 п. (6,86%), закрывшись на уровне 22,80, а QUALICORP ON NM (SA:QUAL3) снизились в цене на 0,86 п. (3,21%) и завершили торги на отметке 25,96.
На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (272) превысило количество закрывшихся в плюсе (178), а котировки 33 акций практически не изменились.
Котировки акций Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3) выросли до исторического максимума, подорожав на 5,49%, 1,25 п., и завершили торги на отметке 24,00. Котировки акций FIBRIA ON NM (SA:FIBR3) выросли до исторического максимума, поднявшись на 3,64%, 2,52 п., и завершили торги на отметке 71,75. Котировки акций MRV ON NM (SA:MRVE3) выросли до максимума, подорожав на 2,65%, 0,43 п., и завершили торги на отметке 16,65.
Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 7,38% до отметки 26.47, достигнув нового месячного минимума.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,13%, или 1,70, достигнув отметки $1.325,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле выросли на 0,33%, или 0,20, до $60,91 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае подешевели на 0,13%, или 0,16, до отметки $121,12.
Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 0,09% до 3,2633, а котировки EUR/BRL упали на 0,10%, достигнув отметки 4,0359.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,04% до 89,74.
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