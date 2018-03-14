Силуанов рассказал о размещении старых и новых евробондов

Минфин разместит новые в обмен старых российских евробондов «одним пакетом», заявил журналистам в среду министр финансов Антон Силуанов

"Будем так говорить — в один присест. Это не значит в один день, будем делать это все совместно в рамках одной операции. Это не значит, еще раз говорю, что это в один день. В рамках одного пакета", — сказал Силуанов (цитата по ТАСС ). Планируемую дату размещения министр не уточнил.

На прошлой неделе Минфин открыл книгу заявок на обмен суверенных евробондов с погашением в 2030 году на четыре миллиарда долларов. В обмен ведомство предложит два выпуска бондов размещенных в 2017 году, а также еще не состоявшийся выпуск 2018 год, который не превысит трех миллиардов долларов.