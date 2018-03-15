Финансовый рынок выходит из отпуска

В феврале рубль укрепился на 1,2 процента к бивалютной корзине, Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку еще на 0,25 процентных пункта, а валютные резервы страны выросли на 6 миллиардов долларов. Эти события, а также прошедшие новогодние и рождественские праздники повлияли на состояние и динамику финансового сектора. После зимних каникул у крупнейших банков продолжился рост прибыли, объем средств на депозитах предприятий увеличился, а население после новогодних и рождественских трат стало активнее кредитоваться.

ВТБ и Банки в январе получили 71 миллиард рублей прибыли после формирования резервов. Месячная прибыль вместе взятых Сбербанка Газпромбанка составила 104 миллиарда рублей, тогда как частный банковский сектор зафиксировал убыток.

Средства на счетах и депозитах предприятий в январе демонстрировали позитивную динамику: темпы прироста составили +1,9 процента к предыдущему месяцу. На фоне снижения средних ставок, которые составили 9,4 процента годовых по долгосрочным кредитам и 10 процентов — по краткосрочным, корпоративное кредитование в январе прибавило 1,2 процента к предыдущему месяцу и 2,4 процента — к аналогичному периоду прошлого года.

Рынок розничного кредитования в январе также продолжил расти, зафиксировав +0,7 процента к предыдущему месяцу и +15,2 процента к аналогичному периоду прошлого года. Естественный в дни январских каникул сезонный отток средств населения со вкладов и депозитов остался примерно на уровне прошлого года: минус 1,8 процента к предыдущему месяцу.