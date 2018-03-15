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Курс биткойна опустился ниже $8 тыс.
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Курс биткойна опустился ниже $8 тыс. 

ТАСС + ещё 1 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Курс биткойна снизился до отметки в $7,9 тыс. впервые с 7 февраля 2018 года, свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.
По состоянию на 10:50 мск курс биткойна снизился до $7,895 тыс.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой валюты естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже «добыта».
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