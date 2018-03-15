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Платежный баланс: приток валюты в феврале оказался в рамках ожиданий, — Аналитики Райффайзенбанка
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Платежный баланс: приток валюты в феврале оказался в рамках ожиданий, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 15 марта 2018
Фото: Прайм
Согласно нашей модели, снижение м. /м. сальдо в феврале стало следствием главным образом коррекции цен на нефть (-5%), а также сезонного увеличения импорта (+21% м. /м., это подтверждается опубликованными данными по импорту из стран дальнего зарубежья). Кстати говоря, в этом году мы ожидаем слабый (в пределах 5%) темп роста г. /г. импорта товаров (для сравнения — в 2017 г. рост составил 23%), что связано со стабилизацией валютного курса и слабым ростом номинального ВВП (+6,5% против +7% в 2017 г.). Таким образом, за вычетом покупок валюты Минфином в феврале в банковскую систему могло прийти 3,5 млрд долл., однако пришло лишь 2,7 млрд долл. (остальное или ушло вследствие операций госсектора, или составило чистые ошибки и пропуски).
Исходя из сложившихся средних цен на нефть (64,8 долл. /барр., Brent) и курса рубля (56,8 руб. /долл.), по нашим оценкам, в марте по сальдо счета текущих операций будет получено 8,7 млрд долл. (восстановление импорта будет компенсировано увеличением объема экспорта). Таким образом, в марте в систему может прийти еще порядка 4,2 млрд долл., что приведет к нормализации уровня валютной ликвидности и будет способствовать сужению базисных спредов OIS-FX swap до 50-70 б.п. (с текущих 70-100 б.п.).
По данным СМИ, сделка о покупке CEFC акций Роснефти, по-видимому, отложена (или даже отменена), что является позитивным событием в отношении валютной ликвидности на локальном рынке (поскольку предоставление финансирования в размере 5,5 млрд долл. предполагалось со стороны ВТБ). Риском для уровня валютной ликвидности по-прежнему выступают сделки wrong-way (привлечение долларов посредством сделок валютный своп): в преддверии повышения долларовых ставок российские компании хотят зафиксировать текущие низкие процентные ставки. Влияние на ликвидность в результате планируемого размещения новых суверенных бондов РФ (вместе с обменом на них выпуска Russia 30) определяется объемом участия в нем российских инвесторов, который, скорее всего, будет большим (напомним, что в январе, по нашим оценкам, ввоз капитала в РФ на опасениях персональных санкций мог составить 5 млрд долл., который пока находится в банках РФ). Мы не ждем заметного позитивного влияния на ликвидность от размещения евробондов РФ.
Ухудшение ситуации с валютной ликвидностью мы ожидаем с апреля, когда начнется сезон дивидендных выплат, что приведет к падению сальдо счета текущих операций почти до уровня объема покупок валюты Минфинам (что с учетом вывоза капитала корпоративным сектором приведет к снижению уровня ликвидности, и, как следствие, летом базис вновь расширится, хотя обычно летом базис достигает минимума). Ограничить повышение стоимости валютной ликвидности может ожидаемое нами ослабление рубля (до > 60 руб. /долл.).
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