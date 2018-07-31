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Facebook и Instagram удалили 32 аккаунта в рамках борьбы с фейками
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Facebook и Instagram удалили 32 аккаунта в рамках борьбы с фейками 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Более 30 страниц и аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram были удалены во вторник в рамках борьбы с распространением недостоверной информацией, говорится в заявлении Facebook.
"Сегодня мы удалили 32 страницы и аккаунта Facebook и Instagram, потому что они были вовлечены в координированную деятельность по созданию недостоверной информации. Такие действия не разрешены на Facebook, поскольку мы не хотим, чтобы люди или организации создавали цепочки аккаунтов с целью ввести в заблуждение других", — говорится в распространенном заявлении социальной сети.
О том, какие именно страницы и аккаунты были удалены, не сообщается. «Мы все еще находимся на ранних стадиях нашего расследования и не располагаем всеми фактами, в том числе, кто может за этим стоять», — отмечается в заявлении.
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались «Агентства по изучению интернета» (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.
Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы и «сговора Трампа с Россией». Наличие такого «сговора» опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
В апреле основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением Агентства по изучению интернета (Internet Research Agency, IRA). Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали «российским новостным организациям», которые, по мнению Facebook, контролировались IRA.
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