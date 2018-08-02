Госдеп поприветствовал удаление подстрекательских аккаунтов в Facebook

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости Госдепартамент приветствует решение компании Facebook об удалении ряда аккаунтов, управляемых из-за пределов США, заявила представитель ведомства Хизер Науэрт.

Ранее компания Facebook опубликовала заявление, из которого следует, что более 30 страниц и аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram были удалены во вторник в рамках борьбы с распространением недостоверной информацией. О том, какие именно страницы и аккаунты были удалены, не сообщалось.

По словам Науэрт, удаленные аккаунты разжигали «рознь и насилие» в США. «Мы призываем все технологические компании предпринять агрессивный подход к этой коварной проблеме», — заявила она журналистам.

Представитель госдепа также возложила ответственность за содержание удаленных аккаунтов на «Россию и других враждебных игроков» и призвала их немедленно прекратить «безответственное поведение».

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались Агентства по изучению интернета (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.

Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемых российского вмешательства в выборы и сговора Трампа с Россией. Наличие такого «сговора» опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.